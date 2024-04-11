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Çocukken Zorbalığa Uğramalarına Sebep Olan Şeyleri Anlatarak Hepimizi Hüzne Boğan 15 Kişi

Çocukken Zorbalığa Uğramalarına Sebep Olan Şeyleri Anlatarak Hepimizi Hüzne Boğan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 11:02

Bazen çocuklar gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bunu en iyi bilenlerse çevresindekilerden zorbalığa uğrayan çocuklardır. Bugün, neden zorbalığa uğradıklarını anlatan 15 kişinin üzücü hikayesini dinliyor olacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ailem fakirdi ve annem alkol kullanıyordu. Bu yüzden bana hiç bakılmadı ve okula gittiğimde hep kokuyordum ve aç oluyordum."

1. "Ailem fakirdi ve annem alkol kullanıyordu. Bu yüzden bana hiç bakılmadı ve okula gittiğimde hep kokuyordum ve aç oluyordum."

'Diğer çocuklar bunu sevmedikleri için bana sataşırdı.'

2. "Açıkçası bilmiyorum... Sadece sessiz bir çocuktum ve insanlar bundan faydalanmaya çalıştı."

2. "Açıkçası bilmiyorum... Sadece sessiz bir çocuktum ve insanlar bundan faydalanmaya çalıştı."

3. "Diğer herkes gibi giyinmeyi sevmiyordum ve bu yüzden insanların gözünde 'ezik' olarak kaldım."

3. "Diğer herkes gibi giyinmeyi sevmiyordum ve bu yüzden insanların gözünde 'ezik' olarak kaldım."

4. "Yarı Meksikalı olduğum için benimle dalga geçerlerdi ve Meksikalı arkadaşlarımın yanına gittiğimdeyse sadece yarı Meksikalı olduğum için tekrar zorbalığa uğrardım."

4. "Yarı Meksikalı olduğum için benimle dalga geçerlerdi ve Meksikalı arkadaşlarımın yanına gittiğimdeyse sadece yarı Meksikalı olduğum için tekrar zorbalığa uğrardım."

5. "Kekeme olduğum için benimle dalga geçtiler..."

5. "Kekeme olduğum için benimle dalga geçtiler..."
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6. "Kilo sorunlarımdan dolayı insanlar benimle dalga geçerdi ama sonra kendimi değiştirdim tabii."

6. "Kilo sorunlarımdan dolayı insanlar benimle dalga geçerdi ama sonra kendimi değiştirdim tabii."

7. "Küçükken hep olduğumdan daha büyük gösterdim ve oldukça sessiz bir çocuktum. Bu yüzden benimle çok dalga geçtiler."

7. "Küçükken hep olduğumdan daha büyük gösterdim ve oldukça sessiz bir çocuktum. Bu yüzden benimle çok dalga geçtiler."

8. "Herkesten çok daha sinirliydim ve daha sinirli olduğum için kısa zamanda odak noktası haline geldim."

8. "Herkesten çok daha sinirliydim ve daha sinirli olduğum için kısa zamanda odak noktası haline geldim."

9. "Sosyal anksiyetem vardı ve bu yüzden insanlarla anlaşamadım."

9. "Sosyal anksiyetem vardı ve bu yüzden insanlarla anlaşamadım."

10. "Nazik bir insandım bu yüzden zorbalar için kolay bir hedef oldum."

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11. "Otistik olduğum için."

11. "Otistik olduğum için."

12. "Büyük bir burnum vardı ve oldukça çirkindim. Hala hatırladıkça üzülüyorum."

12. "Büyük bir burnum vardı ve oldukça çirkindim. Hala hatırladıkça üzülüyorum."

13. "Öksüz olduğum ortaya çıktı ve insanlar bana zorbalık etti."

13. "Öksüz olduğum ortaya çıktı ve insanlar bana zorbalık etti."

14. "Asyalı olduğum için zorbalığa uğradım... Ben gençken Asyalı insanlara karşı olan bakış açısı günümüzden çok daha farklıydı."

14. "Asyalı olduğum için zorbalığa uğradım... Ben gençken Asyalı insanlara karşı olan bakış açısı günümüzden çok daha farklıydı."

15. "Kısa boylu olduğum için insanlar bana hep çocukmuşum gibi davrandı..."

15. "Kısa boylu olduğum için insanlar bana hep çocukmuşum gibi davrandı..."

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