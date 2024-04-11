Çocukken Zorbalığa Uğramalarına Sebep Olan Şeyleri Anlatarak Hepimizi Hüzne Boğan 15 Kişi
Çocukken Zorbalığa Uğramalarına Sebep Olan Şeyleri Anlatarak Hepimizi Hüzne Boğan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen çocuklar gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bunu en iyi bilenlerse çevresindekilerden zorbalığa uğrayan çocuklardır. Bugün, neden zorbalığa uğradıklarını anlatan 15 kişinin üzücü hikayesini dinliyor olacağız.
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1. "Ailem fakirdi ve annem alkol kullanıyordu. Bu yüzden bana hiç bakılmadı ve okula gittiğimde hep kokuyordum ve aç oluyordum."
2. "Açıkçası bilmiyorum... Sadece sessiz bir çocuktum ve insanlar bundan faydalanmaya çalıştı."
3. "Diğer herkes gibi giyinmeyi sevmiyordum ve bu yüzden insanların gözünde 'ezik' olarak kaldım."
4. "Yarı Meksikalı olduğum için benimle dalga geçerlerdi ve Meksikalı arkadaşlarımın yanına gittiğimdeyse sadece yarı Meksikalı olduğum için tekrar zorbalığa uğrardım."
5. "Kekeme olduğum için benimle dalga geçtiler..."
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6. "Kilo sorunlarımdan dolayı insanlar benimle dalga geçerdi ama sonra kendimi değiştirdim tabii."
7. "Küçükken hep olduğumdan daha büyük gösterdim ve oldukça sessiz bir çocuktum. Bu yüzden benimle çok dalga geçtiler."
8. "Herkesten çok daha sinirliydim ve daha sinirli olduğum için kısa zamanda odak noktası haline geldim."
9. "Sosyal anksiyetem vardı ve bu yüzden insanlarla anlaşamadım."
10. "Nazik bir insandım bu yüzden zorbalar için kolay bir hedef oldum."
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11. "Otistik olduğum için."
12. "Büyük bir burnum vardı ve oldukça çirkindim. Hala hatırladıkça üzülüyorum."
13. "Öksüz olduğum ortaya çıktı ve insanlar bana zorbalık etti."
14. "Asyalı olduğum için zorbalığa uğradım... Ben gençken Asyalı insanlara karşı olan bakış açısı günümüzden çok daha farklıydı."
15. "Kısa boylu olduğum için insanlar bana hep çocukmuşum gibi davrandı..."
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