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Çocukken Yaptıklarıyla Hepimizi Kahkahalara Boğan 15 Kişiden Beyin Yakan Hikayeler

Çocukken Yaptıklarıyla Hepimizi Kahkahalara Boğan 15 Kişiden Beyin Yakan Hikayeler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 08:31

Bugün, çocukların yaptığı komik 15 harekete bakacağız. 

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ben küçükken ananemlerin evinde karıncalar vardı."

1. "Ben küçükken ananemlerin evinde karıncalar vardı."

'Karıncıları çıkarmak için şekerli suyla evden dışarıya doğru giden bir yol çizdim. Beklediğimden çok farklı bir etkisi oldu ve daha çok karınca geldi...'

2. "İş arkadaşlarımdan birisinin çocuğu dişini çektirdi."

2. "İş arkadaşlarımdan birisinin çocuğu dişini çektirdi."

'Daha sonra yastığının altına koymak için pazar gününü bekleyeceğini ve böylece diş perisinin Noel Baba ile tanışabileceğini söyledi.'

3. "Eskiden üç yaşında bir çocuğa bebek bakıcılığı yapıyordum."

3. "Eskiden üç yaşında bir çocuğa bebek bakıcılığı yapıyordum."

'Bir keresinde bana 26 yaşında olup olmadığı mı sordu. Neden böyle düşündüğünü sorduğumda 'Annem bana bakıyor ve 26 yaşında, o zaman senin de 26 yaşında olman lazım,' dedi.'

4. "Ne zaman çocukken markete gitsek hep gizlice kedi maması almaya çalışırdım."

4. "Ne zaman çocukken markete gitsek hep gizlice kedi maması almaya çalışırdım."

'Çocuk aklımda eğer kedi maması alırsak normal olarak bir kedi de almamız gerektiğini düşünüyordum.'

5. "5 yaşındaki torunum Lego setinde gelen talimatların 'kesin ve takip edilmesi gereken talimatlar' olduğunu düşünüyor ve onu ikna etmesi çok zor."

5. "5 yaşındaki torunum Lego setinde gelen talimatların 'kesin ve takip edilmesi gereken talimatlar' olduğunu düşünüyor ve onu ikna etmesi çok zor."
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6. "Bakım evinden çocuğumu almaya gitmiştim ve oradaki çocuklardan birisi onun annesi olup olmadığımı sordu."

6. "Bakım evinden çocuğumu almaya gitmiştim ve oradaki çocuklardan birisi onun annesi olup olmadığımı sordu."

'Çünkü onun mantığına göre bakım evine gelen herhangi birisi onu almaya gelmiş olabilir ve böylece annesi olabilirdi.'

7. "Okuldan ayrılırken öğrencilerimden birisi 'kutup ayılarına dikkat edin öğretmenim,' dedi."

7. "Okuldan ayrılırken öğrencilerimden birisi 'kutup ayılarına dikkat edin öğretmenim,' dedi."

'Kutup ayılarının olduğu bir bölgede yaşamıyoruz ama kar yağdığı için aniden kutup ayılarının şehre ineceğini düşünmüştü.'

8. "Küçükken deprem olduğunda annemlere koşup 'dinozorlar geliyor diye bağırmaya başladım."

8. "Küçükken deprem olduğunda annemlere koşup 'dinozorlar geliyor diye bağırmaya başladım."

'Çünkü izlediğim çizgi filmlerde dinozorlar geldiğinde hep etraf sallanırdı.'

9. "Tatile giderken ne zaman martı görsek, küçük kızım 'bak tatil kuşları,' der ve heycanlanırdı."

9. "Tatile giderken ne zaman martı görsek, küçük kızım 'bak tatil kuşları,' der ve heycanlanırdı."

10. "Ben ilk okuldayken pamukta fasulye büyütmüştük."

10. "Ben ilk okuldayken pamukta fasulye büyütmüştük."

'Daha sonrasında bütün yiyeceklerin tohumlardan büyüdüğünü düşündüm. Kısa bir süre sonra annem pamuklara sarılı tavuk parçalarını görünce çok şaşırmıştı.'

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11. "Tatile denize gitmiştik."

11. "Tatile denize gitmiştik."

'Otelden küçük şekerler çaldım ve denize attım, çünkü suyun bu kadar tuzlu olmasını sevmemiştim.'

12. "Bir gece küçük kızım uyuyamadığı için ağlayarak bana konuştu ve yastığının çalışmadığını söyledi."

12. "Bir gece küçük kızım uyuyamadığı için ağlayarak bana konuştu ve yastığının çalışmadığını söyledi."

13. "Çalıştığım anaokulundaki çocuklar montlarını değiştirirseler ailelerinin yanlış çocuğu evine götüreceğini düşündüler."

13. "Çalıştığım anaokulundaki çocuklar montlarını değiştirirseler ailelerinin yanlış çocuğu evine götüreceğini düşündüler."

14. "Küçük yeğenim Noel Baba'nın hamile olduğunu ve kurabiye adam doğuracağını düşünüyordu."

14. "Küçük yeğenim Noel Baba'nın hamile olduğunu ve kurabiye adam doğuracağını düşünüyordu."

15. "Küçük kuzenim önce saçınından büyük bir parça kesti, sonra ailesinin kızacağını düşünerek yerine koymaya çalıştı."

15. "Küçük kuzenim önce saçınından büyük bir parça kesti, sonra ailesinin kızacağını düşünerek yerine koymaya çalıştı."

'Normal olarak saç yere düşünce ağlamaya başladı.'

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