Çocukken Yaptıklarıyla Hepimizi Kahkahalara Boğan 15 Kişiden Beyin Yakan Hikayeler
Çocukken Yaptıklarıyla Hepimizi Kahkahalara Boğan 15 Kişiden Beyin Yakan Hikayeler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, çocukların yaptığı komik 15 harekete bakacağız.
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1. "Ben küçükken ananemlerin evinde karıncalar vardı."
2. "İş arkadaşlarımdan birisinin çocuğu dişini çektirdi."
3. "Eskiden üç yaşında bir çocuğa bebek bakıcılığı yapıyordum."
4. "Ne zaman çocukken markete gitsek hep gizlice kedi maması almaya çalışırdım."
5. "5 yaşındaki torunum Lego setinde gelen talimatların 'kesin ve takip edilmesi gereken talimatlar' olduğunu düşünüyor ve onu ikna etmesi çok zor."
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6. "Bakım evinden çocuğumu almaya gitmiştim ve oradaki çocuklardan birisi onun annesi olup olmadığımı sordu."
7. "Okuldan ayrılırken öğrencilerimden birisi 'kutup ayılarına dikkat edin öğretmenim,' dedi."
8. "Küçükken deprem olduğunda annemlere koşup 'dinozorlar geliyor diye bağırmaya başladım."
9. "Tatile giderken ne zaman martı görsek, küçük kızım 'bak tatil kuşları,' der ve heycanlanırdı."
10. "Ben ilk okuldayken pamukta fasulye büyütmüştük."
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11. "Tatile denize gitmiştik."
12. "Bir gece küçük kızım uyuyamadığı için ağlayarak bana konuştu ve yastığının çalışmadığını söyledi."
13. "Çalıştığım anaokulundaki çocuklar montlarını değiştirirseler ailelerinin yanlış çocuğu evine götüreceğini düşündüler."
14. "Küçük yeğenim Noel Baba'nın hamile olduğunu ve kurabiye adam doğuracağını düşünüyordu."
15. "Küçük kuzenim önce saçınından büyük bir parça kesti, sonra ailesinin kızacağını düşünerek yerine koymaya çalıştı."
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