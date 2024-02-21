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Çocuğunu Kaybeden Annenin Evladının Arkadaşlarına Yaptığı Harekete Çok Duygulanacaksınız

Çocuğunu Kaybeden Annenin Evladının Arkadaşlarına Yaptığı Harekete Çok Duygulanacaksınız

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:29

Çocukluk arkadaşını kaybettiğini söyleyen bir kullanıcının arkadaşının annesi ile arasında geçen mesajlaşma ve kadının evladının dostlarına yaptıkları sizi de çok duygulandıracak.

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Yaşamın en sert gerçeklerinden ölüm hakkında söylenebilecek çok şey var elbette...

Yaşamın en sert gerçeklerinden ölüm hakkında söylenebilecek çok şey var elbette...

Sevdiklerini kaybeden insanların ise yas süreçleri ve bunlarla başa çıkma biçimleri birbirlerinden çok farklı.

Bir Twitter kullanıcısı yakın zamanda kaybettiği arkadaşının annesi ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı yakın zamanda kaybettiği arkadaşının annesi ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.
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Aralık ayında kaybettiği arkadaşının annesinin düzenli olarak o ve evladının dostlarına para gönderdiğinden bahseden kullanıcının diyaloğu görenlerin boğazını düğümlemeye yetti.

Evladını kaybeden annenin bu davranışı ise herkesi hüzünlendirdi.

Evladını kaybeden annenin bu davranışı ise herkesi hüzünlendirdi.
twitter.com

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Konuşmadaki o detay ise göz doldurmayacak gibi değildi...

Konuşmadaki o detay ise göz doldurmayacak gibi değildi...
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Böylesi bir durum karşısında açıkçası ne diyeceğimizi bilemiyoruz...

Böylesi bir durum karşısında açıkçası ne diyeceğimizi bilemiyoruz...
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O yüzden yorumu da sizlere bırakıyoruz.

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