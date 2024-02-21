Çocuğunu Kaybeden Annenin Evladının Arkadaşlarına Yaptığı Harekete Çok Duygulanacaksınız
Çocuğunu Kaybeden Annenin Evladının Arkadaşlarına Yaptığı Harekete Çok Duygulanacaksınız
Çocukluk arkadaşını kaybettiğini söyleyen bir kullanıcının arkadaşının annesi ile arasında geçen mesajlaşma ve kadının evladının dostlarına yaptıkları sizi de çok duygulandıracak.
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Yaşamın en sert gerçeklerinden ölüm hakkında söylenebilecek çok şey var elbette...
Bir Twitter kullanıcısı yakın zamanda kaybettiği arkadaşının annesi ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Evladını kaybeden annenin bu davranışı ise herkesi hüzünlendirdi.
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Konuşmadaki o detay ise göz doldurmayacak gibi değildi...
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Böylesi bir durum karşısında açıkçası ne diyeceğimizi bilemiyoruz...
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