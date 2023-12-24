Yakınlarını Kaybetmeden Önce Ölüm Hakkında 'Keşke Bilseydik' Dedikleri Anları Paylaşan Kişiler

'Bunu birkaç kez yaptı, öyle ki bakımevi hemşireleri onun kadar çok geri dönen birini daha önce hiç görmediklerini söylediler. Annesi onlara döndü ve 'Bu tam ona göre. Her zaman biraz dramatik olmuştur' dedi. Erkek kardeşi bu söz üzerine kızın hafifçe gülümsediğini gördüğüne yemin etti.'