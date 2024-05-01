Cıvıl Cıvıl Geçen Nisan Ayında Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Cıvıl Cıvıl Geçen Nisan Ayında Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Müziğin bir kalbi varsa nabzı Billboard listelerinde atıyor! Geçtiğimiz nisan ayında Billboard'ın Hot 100 listesi yine rengarenk ve sürpriz bir isim bizi karşıladı. Merak ediyorsan hemen aşağı bak! 👇
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1. Listemizin ilk sırasında Hozier, "Too Sweet" şarkısıyla birinci sırada yer alıyor. Şarkının kısa sürede bu kadar popüler olmasının arkasında tabii ki TikTok var.
2. Future, Metro Boomin ve Kendrick Lamar isimlerinin bir araya gelerek seslendirdiği "Like That", listemizin ikinci sırasında.
3. Benson Boone, "Beautiful Things" şarkısıyla tam 13 haftadır listede. Bu başarısının arkasındaki isim yine şaşırtmadı: TikTok!
4. Teddy Swims ise tam 36 hafta boyunca "Lose Control" şarkısıyla listede yer almaya devam etti ve bize veda etmeyecek gibi duruyor!
5. Kraliçe Arı Beyoncé, "TEXAS HOLD 'EM" ile 10 hafta boyunca listede kalarak beşinci sıradaki yerini koruyor.
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6. Biri ona "Dur!" desin: Jack Harlow, "Lovin On Me" ile 23 haftadır listede yer alıyor ve basamak atlayarak altıncı sırada bize selam veriyor!
7. Sürpriz! Genç ve başarılı bir müzisyen olan Sabrina Carpenter, Espresso ile listeye yedinci sıradan hızlı bir giriş yapıyor.
8. Ariana Grande, "we can't be friends" diyerek listenin sekizinci sırasında oturmaya devam ediyor.
9. Noah Kahan ise "Stick Season" şarkısıyla dokuzuncu sıradan bize merhaba diyor. 29 haftadır listede yer alan Noah, Billboard Hot 100'e alıştı gibi!
10. SZA, "Saturn" şarkısı ile onuncu sırada bizleri karşılayan isim oluyor. Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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