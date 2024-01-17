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Cinsel İlişki Sırasında İletişimi Kuvvetlendirmek İsteyenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Öneri

etiket Cinsel İlişki Sırasında İletişimi Kuvvetlendirmek İsteyenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 23:46

Sadece cinsellik değil cinsellik sırasındaki iletişim de çok önemli! İşte birbirinden altın tavsiyeler...

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1. Açık iletişim kurun.

İletişim, her türlü ilişkinin temelidir. Duygularınızı, isteklerinizi ve sınırlarınızı açıkça ifade etmek, partnerinizle daha yakın bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.

2. Partnerinizi daha fazla dinleyip dinleme becerilerinizi geliştirin.

Sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek de önemlidir. Partnerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya çalışın.

3. Beden dilinizi bol bol kullanın.

Göz teması, dokunuşlar ve vücut hareketleri gibi bedensel dil unsurları, duygusal bir bağ kurmanızı sağlar ve aranızdaki çekimi artırır.

4. Empati yapın.

Partnerinizin duygularını anlamaya çalışmak, onun perspektifinden bakmak, ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olur.

5. Teşekkür ve takdir edin.

Partnerinizi takdir etmek, ona değer verdiğinizi gösterir. Küçük jestlerle teşekkür etmek, ilişkinizi kuvvetlendirir.

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6. Duygularınızı paylaşın.

Kendi duygularınızı açıkça ifade etmek, partnerinizle daha yakın bir bağ kurmanızı sağlar.

7. Soru sorarak ilgilenin.

Partnerinizin hayatı, ilgi alanları ve duyguları hakkında sorular sorarak ilginizi gösterin. Bu sizin birbirinizi daha çok anlamanızı sağlayacak.

8. Aranızdaki güven duygusunu perçinleyin.

Güven, sağlam bir ilişkinin olmazsa olmazlarından. Sözlerinizi ve davranışlarınızı tutarlı bir şekilde yönetmek, partnerinizin size olan güvenini artırır.

9. Cinsellik hakkında konuşmayı deneyin.

Cinsellik hakkında açıkça konuşmak, her iki tarafın da isteklerini ve sınırlarını anlamasını sağlar. Her iki tarafın da isteklerinin belli olması sınırlarınızı çok daha konforlu hale getirir.

10. Problem çözme yeteneklerinizi geliştirin.

Karşınıza çıkan zorlukları birlikte çözmek, ilişkinizin dayanıklılığını artırır.

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