Cinsel İlişki Sırasında İletişimi Kuvvetlendirmek İsteyenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Öneri
Cinsel İlişki Sırasında İletişimi Kuvvetlendirmek İsteyenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Öneri
Sadece cinsellik değil cinsellik sırasındaki iletişim de çok önemli! İşte birbirinden altın tavsiyeler...
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1. Açık iletişim kurun.
2. Partnerinizi daha fazla dinleyip dinleme becerilerinizi geliştirin.
3. Beden dilinizi bol bol kullanın.
4. Empati yapın.
5. Teşekkür ve takdir edin.
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6. Duygularınızı paylaşın.
7. Soru sorarak ilgilenin.
8. Aranızdaki güven duygusunu perçinleyin.
9. Cinsellik hakkında konuşmayı deneyin.
10. Problem çözme yeteneklerinizi geliştirin.
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