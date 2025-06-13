Cinsel Dürtü Olan Libido Aslında Nedir ve Hangi Faktörlere Bağlıdır?
Libido, insanların cinsel dürtü veya cinsel istek seviyesini ifade eden bir terimdir. Cinsel dürtü kişinin cinsel arzusunu, iştahını ve enerjisini belirler. Bununla birlikte libido, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve birçok faktörden etkilenebilir. Peki hem tıbbi olarak hem de günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız libido kavramı aslında ne? Libidoyu ne etkiler?
Gelin, hep birlikte bakalım...
Libido, Carl Jung tarafından psikanalitik teoride kullanılan bir terim olarak ortaya çıkmıştır.
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Libido, bireyin cinsel sağlığı ve genel yaşam kalitesi için önemlidir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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