Cinsel Dürtü Olan Libido Aslında Nedir ve Hangi Faktörlere Bağlıdır?

Jung'a göre libido, enerji veya hayat gücü anlamına gelir ve cinsel dürtülerin yanı sıra kişinin genel yaşam enerjisini de ifade eder. Aynı şekilde Sigmund Freud da libido kavramını kullanmış ve cinsel dürtülerin insanda temel motivasyon kaynağı olduğunu savunmuştur. Bunların yanı sıra libido, sadece cinsel istekle sınırlı değildir. Kişinin genel yaşam kalitesi, enerjisi, motivasyonu ve tatmini üzerinde de etkilidir. Libido düzeyi kişinin hormonal dengesi, stres seviyesi, duygusal durumu, ilişkileri ve yaşam tarzı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.