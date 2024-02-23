Çin’de 100’den Fazla Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Çin’de 100’den Fazla Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Çin’in Suzhou kentinde, 100’den fazla aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, yaralanan 3 kişi hastanenye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın sebebi hakkında soruşturma başlattı.
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Çin’de yaşanan trafik kazası sosyal medyada gündem oldu.
Suzhou kentinde yaşanan ve 100’den fazla aracın karıştığı trafik kazası sonrasında ortalık savaş alanına döndü.
Kazanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.
İşte 100’den fazla aracın dahil olduğu trafik kazası 👇
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