Cihazlar Nasıl Patladı? İsrail'den Siber Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Cihazlar Nasıl Patladı? İsrail'den Siber Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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''Çağrı cihazlarının bombaya nasıl dönüştü?'' sorusunun cevabı herkes tarafından merak ediliyor. Uzmanlar ise Mossad'ın Hizbullah'ın tedarik zincirine sızarak inanılmaz saldırıyı nasıl düzenlediğini duyurdu.
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İsrail yıllardır Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı saldırılarda gelişmiş teknolojiyi kullanıyor ancak hiç bu düzeyde eş zamanlı bir saldırı yaşanmamıştı.İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. Patlamada, biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. 200'ü ağır olmak üzere yaklaşık 3000 kişi yaralandı, birçoğu gözlerini ya da parmaklarını kaybetti.
New York Times (NYT), ABD'li yetkililere göre, Hizbullah'ın sipariş ettiği çağrı cihazlarına Lübnan'a ulaşmadan önce az miktarda patlayıcı yerleştirildiğini yazdı. Kaynaklar, çağrı cihazlarına Hizbullah yönetiminden geliyormuş gibi görünen bir mesaj gönderildiğini ve bu mesajın patlayıcıları harekete geçirdiğini aktardı. Siber güvenlik uzmanları da, patlamaların güçlü olduğunu ve cihazların bataryaların ısınması yoluyla infilak etme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Mossad, tedarik zincirine sızarak cihazların içine patlayıcı yerleştirdi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bu yılın başlarında İsrail'in telefon sinyallerini takip ettiğini belirterek cep telefonu kullanımına sınırlama getirmiş ve Hizbullah üyelerine dün patlayan çağrı cihazları dağıtılmıştı. İran tarafından desteklenen Hizbullah, İsrail'e karşı misilleme sözü verdi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada "Direniş her gün olduğu gibi bugün de Gazze'yi, Gazze halkını ve direnişini desteklemek için operasyonlarına devam edecek ve bu operasyonların dışında, suçlu düşman (İsrail) dün gerçekleşen katliama karşılık olarak sert bir ceza beklemeli" denildi.
İsrail'in yaptığı bu saldırı nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. CNN TÜRK'e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Ben açıkçası bir sabotaj ya da düzenek yerleştirildiğine inanmıyorum. Radyo frekansı ile tetikleme yapılmıştır. Siz belirli frekansın üzerinde sinyal gönderirseniz içerisindeki devreler bozulur ve patlama yapar. Suriye'de de bu durum varsa EMP dediğimiz darbenin olmadığını görüyoruz. Bu cihazlar bir ağa bağlıysa bu ağlara sızan saldırganlar yazılım tabanları bu ağlara sızabilir. Bana göre ilk ihtimal radyo dalgaları aracılığıyla belirli frekansın üzerinde sinyal gönderiliyor ve patlama işlemi gerçekleşiyor" dedi.
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Patlatılan çağrı cihazları mercek altına alındı. Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi. Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler. Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait. Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.
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