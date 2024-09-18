Cihazlar Nasıl Patladı? İsrail'den Siber Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Yine Motorola'ya bağlı 'Teletrim' markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli 'Apollo Gold' şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli 'Apollo Systems HK' şirketi tarafından satılan 'Gold Apollo Rugged Pager AR924' model ürün.