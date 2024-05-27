Çığlık Atıp Dallarla Yerlere Vurulan Öfke Ritüelini Düzenleyen Kadın Ritüelin Bilinmeyenlerini Anlattı

'İnsanlar bunu yapmak için kendilerine izin verdiklerinde, aslında neşeleri artıyor. Daha mutlu, daha keyifli hissediyorlar ve evlerine büyük bir minnet duygusuyla dönüyorlar' diyen Mia, erkeklere üzüntülerini bastırmalarının öğretildiğini, kadınlara ise öfkelerini bastırmalarının öğretildiğini belirtiyor.

'Kadınlara hep 'sinirli olma, agresif olma, kendini savunma' gibi cümleler kurulur. Oysa kadınlar öfkelenmekte, erkekler de üzülmekte özgürdür.'