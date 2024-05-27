Çığlık Atıp Dallarla Yerlere Vurulan Öfke Ritüelini Düzenleyen Kadın Ritüelin Bilinmeyenlerini Anlattı
Çığlık Atıp Dallarla Yerlere Vurulan Öfke Ritüelini Düzenleyen Kadın Ritüelin Bilinmeyenlerini Anlattı
Sosyal medyada görüntüleri dolaşan 'öfke ritüeline' denk gelmişsinizdir. Kadınlar, bastırılmış öfkelerini boşaltmak amacıyla çığlık atmak ve dallarla yere vurmak için binlerce dolar karşılığında bu öfke ritüeline katılıyor.
Kaynak: Bored Panda
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Son günlerde sosyal medyada dolaşan "öfke ritüeli" paylaşımlarını görmüş olabilirsiniz.
Peki nereden çıktı bu öfke ritüeli? Her şey bundan tam 2.5 yıl önce Kimberly Helmus adında bir kadının inzivaya çekilmesiyle başladı.
Öfke ritüeline katılan kadınlar, en az 20 dakika boyunca kendilerini sinir eden olayları, kişileri düşünerek onlara karşı öfkelerini boşaltıyor.
"Bunları başka bir yerde yapacak olsanız 'hormonlarından dolayı, akli dengesi yerinde değil, regl döneminde' gibi eleştiriler alırsınız."
Birkaç yıldır düzenlenen öfke ritüellerinin fiyatları 2 ila 4 bin dolar arasında değişiyor.
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