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Çığlık Atıp Dallarla Yerlere Vurulan Öfke Ritüelini Düzenleyen Kadın Ritüelin Bilinmeyenlerini Anlattı

Çığlık Atıp Dallarla Yerlere Vurulan Öfke Ritüelini Düzenleyen Kadın Ritüelin Bilinmeyenlerini Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 18:19

Sosyal medyada görüntüleri dolaşan 'öfke ritüeline' denk gelmişsinizdir. Kadınlar, bastırılmış öfkelerini boşaltmak amacıyla çığlık atmak ve dallarla yere vurmak için binlerce dolar karşılığında bu öfke ritüeline katılıyor. 

Kaynak: Bored Panda

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Son günlerde sosyal medyada dolaşan "öfke ritüeli" paylaşımlarını görmüş olabilirsiniz.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan "öfke ritüeli" paylaşımlarını görmüş olabilirsiniz.

Öfke Ritüeline katılan kadınlar, bastırılmış öfkelerini boşaltmak amacıyla çığlık atıyor, eşyaları kırıyor ve ormanda ellerine aldıkları dallarla yere vuruyorlar. Üstelik bu ritüele katılmak için binlerce dolar ödemeniz gerekiyor.

Ritüelin nasıl olduğunu merak edenleri böyle alalım;

Peki nereden çıktı bu öfke ritüeli? Her şey bundan tam 2.5 yıl önce Kimberly Helmus adında bir kadının inzivaya çekilmesiyle başladı.

Peki nereden çıktı bu öfke ritüeli? Her şey bundan tam 2.5 yıl önce Kimberly Helmus adında bir kadının inzivaya çekilmesiyle başladı.

Kimberly Helmus, yaklaşık 2.5 yıl önce boşanmış ve boşanmasının ardından sosyal medyada 'Mia Magik' adıyla bilinen Mia Banducci ile bir inzivaya çekilmişti. 

İlk öfke ritüeli de o zamanlarda düzenlenmişti. Mia Banducci, inzivaya katılan kişileri bir oraman götürmüş ve çığlık atmalarını istemişti.

Öfke ritüeline katılan kadınlar, en az 20 dakika boyunca kendilerini sinir eden olayları, kişileri düşünerek onlara karşı öfkelerini boşaltıyor.

Öfke ritüeline katılan kadınlar, en az 20 dakika boyunca kendilerini sinir eden olayları, kişileri düşünerek onlara karşı öfkelerini boşaltıyor.

Birçok katılımcının aynı zamanda ellerine aldıkları sopaları neredeyse güçleri kalmayana dek savurduğu aktarılıyor. 

İnzivanın ilk katılımcılarından olan Kimberly, 'Kadınların bu şekilde öfkelenebildiğini ve bunun kınanmadığını görebileceğiniz bir yer yok” açıklamasında bulunuyor.

"Bunları başka bir yerde yapacak olsanız 'hormonlarından dolayı, akli dengesi yerinde değil, regl döneminde' gibi eleştiriler alırsınız."

"Bunları başka bir yerde yapacak olsanız 'hormonlarından dolayı, akli dengesi yerinde değil, regl döneminde' gibi eleştiriler alırsınız."

İnsanların kadınların öfkesini bile yargıladığını belirten Kimberly, “Burası, muhtemelen çok ama çok uzun zamandır ilk kez, nasıl hissettiğinizi yüksek sesle haykırabildiğiniz bir yer' diyor.

Birkaç yıldır düzenlenen öfke ritüellerinin fiyatları 2 ila 4 bin dolar arasında değişiyor.

Birkaç yıldır düzenlenen öfke ritüellerinin fiyatları 2 ila 4 bin dolar arasında değişiyor.

'İnsanlar bunu yapmak için kendilerine izin verdiklerinde, aslında neşeleri artıyor. Daha mutlu, daha keyifli hissediyorlar ve evlerine büyük bir minnet duygusuyla dönüyorlar' diyen Mia, erkeklere üzüntülerini bastırmalarının öğretildiğini, kadınlara ise öfkelerini bastırmalarının öğretildiğini belirtiyor.

'Kadınlara hep 'sinirli olma, agresif olma, kendini savunma' gibi cümleler kurulur. Oysa kadınlar öfkelenmekte, erkekler de üzülmekte özgürdür.'

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