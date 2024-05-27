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Başlarına Sadece Rüyalarda Görülebilecek Türden Olaylar Gelmiş 15 Kişi

Başlarına Sadece Rüyalarda Görülebilecek Türden Olaylar Gelmiş 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:01

Hayat sürprizler ile doludur ve insanlar bazen 'Bu ancak rüyalarda yaşanır.' dediğimiz türden olaylar yaşayabilir. Gelin insanların deneyimlediği bu tip olayları inceleyelim!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. “Bir gün babam ve ben bir cüzdan bulduk ve sahibi bulup ona teslim ettik.”

1. “Bir gün babam ve ben bir cüzdan bulduk ve sahibi bulup ona teslim ettik.”

“Aylar sonra telefonumu kaybettim ve bulan kişi sık kullanılanlardan ailemi aradı. Getiren kişi cüzdanını verdiğimiz adam çıktı.'

2. “Bir kafede oturmuş yemek yiyordum ve arkadaşlarıma büyüdüğüm mahalleden bahsederken arka masadaki adam bunu duydu ve kendisinin de oralı olduğunu söyledi."

2. “Bir kafede oturmuş yemek yiyordum ve arkadaşlarıma büyüdüğüm mahalleden bahsederken arka masadaki adam bunu duydu ve kendisinin de oralı olduğunu söyledi."

“Adama tam olarak nerede oturduğunu sorduğumda yer eski evim çıktı!'

3. Barselona'da bir otelde kalırken bir arkadaş edindim."

3. Barselona'da bir otelde kalırken bir arkadaş edindim."

“Ben Roma'ya o Basel'e gidecekti ve orada vedalaşıp ayrıldık. Sonra fikir değiştirdim ve Venedik'e gitmeye karar verdim. Otelime adım attığım an karşılaştığım kişi oydu. Meğer o da Venedik'e gitmeye karar vermiş!'

4. “Köpeğimizi 3,5 yıl sonra bulduk."

4. “Köpeğimizi 3,5 yıl sonra bulduk."

“Meğer onu çalmışlar ve bizden çok da uzakta yaşamıyormuş.'

5. “Kırmızı saçlı ve mavi gözlü doğdum.''

5. “Kırmızı saçlı ve mavi gözlü doğdum.''

''Ayrıca fazladan 2 böbreğim var '

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6. “İki kere helikopter kazası yaptım!"

7. “Bir uçak gösterisini izlerken uçak kalabalığın ortasına çakıldı."

7. “Bir uçak gösterisini izlerken uçak kalabalığın ortasına çakıldı."

' O zamandan beri uçak gösterisi izlemedim.'

8. “Dükkanıma bir anne kız geldi.''

8. “Dükkanıma bir anne kız geldi.''

''Kız benim kızımdan bir yaş büyüktü ve isimleri aynıydı. Kızımın yaygın bir ismi olmadığını belirtmem gerek.'

9. “Sonunda üstüme sıçratmadan domates çorbası içmeyi başardım."

9. “Sonunda üstüme sıçratmadan domates çorbası içmeyi başardım."

10. “8 tane yirmilik dişim vardı."

“8'ini de aldırmak benim için oldukça zorlu oldu.'

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11. “Kardeşime üç kere şimşek çarptı."

11. “Kardeşime üç kere şimşek çarptı."

12. “3 farklı ülkede yaşadım ve hepsinde birer şirkette çalıştım."

12. “3 farklı ülkede yaşadım ve hepsinde birer şirkette çalıştım."

“Her birinde  liseden 3 arkadaşım çalışıyordu.'

13. “ Hayatımda toplam iki kere güneş tutulması gördüm."

13. “ Hayatımda toplam iki kere güneş tutulması gördüm."

“Üstelik ikisini de tam olarak aynı noktadan gördüm.'

14. “2009 yılında beş yüz bin liralık piyango kazandım."

15. “Okuluma silahlı saldırı yapılmıştı."

15. “Okuluma silahlı saldırı yapılmıştı."

“O güne kadar böyle olaylar sadece filmlerde olur sanıyordum.'

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