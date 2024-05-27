Başlarına Sadece Rüyalarda Görülebilecek Türden Olaylar Gelmiş 15 Kişi
Başlarına Sadece Rüyalarda Görülebilecek Türden Olaylar Gelmiş 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat sürprizler ile doludur ve insanlar bazen 'Bu ancak rüyalarda yaşanır.' dediğimiz türden olaylar yaşayabilir. Gelin insanların deneyimlediği bu tip olayları inceleyelim!
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1. “Bir gün babam ve ben bir cüzdan bulduk ve sahibi bulup ona teslim ettik.”
2. “Bir kafede oturmuş yemek yiyordum ve arkadaşlarıma büyüdüğüm mahalleden bahsederken arka masadaki adam bunu duydu ve kendisinin de oralı olduğunu söyledi."
3. Barselona'da bir otelde kalırken bir arkadaş edindim."
4. “Köpeğimizi 3,5 yıl sonra bulduk."
5. “Kırmızı saçlı ve mavi gözlü doğdum.''
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6. “İki kere helikopter kazası yaptım!"
7. “Bir uçak gösterisini izlerken uçak kalabalığın ortasına çakıldı."
8. “Dükkanıma bir anne kız geldi.''
9. “Sonunda üstüme sıçratmadan domates çorbası içmeyi başardım."
10. “8 tane yirmilik dişim vardı."
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11. “Kardeşime üç kere şimşek çarptı."
12. “3 farklı ülkede yaşadım ve hepsinde birer şirkette çalıştım."
13. “ Hayatımda toplam iki kere güneş tutulması gördüm."
14. “2009 yılında beş yüz bin liralık piyango kazandım."
15. “Okuluma silahlı saldırı yapılmıştı."
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