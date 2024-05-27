1 Yılda 190 Bin Kişi Daha Yoksullaştı: Çalışan 100 Kişiden 15'i Yoksul

Yıllık olarak ortalamada en yüksek iş gelirine sahip grup işverenler olurken, 408 bin 174 TL'lik gelire karşın, en düşük gelire sahip grup olan yevmiyeli çalışanların geliri 53 bin 334 TL olarak görüldü. Ücretli maaşlılarda ise gelir 102 bin 821 TL oldu.

TÜİK verilerindeki 2022 yılında 18 milyon 30 bin olan yoksul sayısı, 2023 yılında 18 milyon 219 bin kişiye yükselirken, yoksulluk oranı yüzde 21,7 oldu. Son bir yıl içerisinde 190 bine yakın kişi yoksullaştı.