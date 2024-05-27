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1 Yılda 190 Bin Kişi Daha Yoksullaştı: Çalışan 100 Kişiden 15'i Yoksul

1 Yılda 190 Bin Kişi Daha Yoksullaştı: Çalışan 100 Kişiden 15'i Yoksul

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 17:15

DİSK Genel-İş tarafından hazırlanan Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu yayımlandı. Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullar kervanına eklendiği görülürken, çalışanlardaki oranlar vurucu oldu.

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DİSK'in Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan "Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu" 5. sayısı yayımlandı.

DİSK'in Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan "Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu" 5. sayısı yayımlandı.

Duvar'ın aktardığına göre, Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı. Ülkede yoksulluk oranı yüzde 21,7'ye ulaşırken, Türkiye'de çalışan kesimin yüzde 15'inin yoksul olması ise dikkat çekti. 

Raporda, TÜİK ve Eurostat verilerine yola çıkılırken, Türkiye'deki gelir eşitsizliği oranının AB üyesi ülkelerin ortalaması 0,366'nın oldukça üzerinde yüzde 0,433 olduğu vurgulandı.

Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip üçüncü Avrupa ülkesi oldu.

Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip üçüncü Avrupa ülkesi oldu.

Yıllık olarak ortalamada en yüksek iş gelirine sahip grup işverenler olurken, 408 bin 174 TL'lik gelire karşın, en düşük gelire sahip grup olan yevmiyeli çalışanların geliri 53 bin 334 TL olarak görüldü. Ücretli maaşlılarda ise gelir 102 bin 821 TL oldu.

TÜİK verilerindeki 2022 yılında 18 milyon 30 bin olan yoksul sayısı, 2023 yılında 18 milyon 219 bin kişiye yükselirken, yoksulluk oranı yüzde 21,7 oldu. Son bir yıl içerisinde 190 bine yakın kişi yoksullaştı.

Maddi yoksunluk oranı, bir yılda yüzde 26,4'ten yüzde 28,4'e çıkarken, son dört yılın en az üç yılında yoksulluk sınırının altında yaşayanlar da yüzde 14'e yükseldi.

Maddi yoksunluk oranı, bir yılda yüzde 26,4'ten yüzde 28,4'e çıkarken, son dört yılın en az üç yılında yoksulluk sınırının altında yaşayanlar da yüzde 14'e yükseldi.

Eurostat verilerine göre de AB ülkelerinde çalışan yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. 

Türkiye'de çalışanların yüzde 15'i yoksulluk çekerken, her 10 kadından 4’ü yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunuyor.

Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu durumda ve borçluluk düzeyi arttıkça kredilere ve kredi kartı kullanımına yönelim artıyor. Tüketici kredileri son bir yılda yüzde 22 oranında artarken, kredi kartı kullanımı da yüzde 59 oranında arttı.

Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu durumda ve borçluluk düzeyi arttıkça kredilere ve kredi kartı kullanımına yönelim artıyor. Tüketici kredileri son bir yılda yüzde 22 oranında artarken, kredi kartı kullanımı da yüzde 59 oranında arttı.
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Friedrich Nietzsche

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