1 Yılda 190 Bin Kişi Daha Yoksullaştı: Çalışan 100 Kişiden 15'i Yoksul
1 Yılda 190 Bin Kişi Daha Yoksullaştı: Çalışan 100 Kişiden 15'i Yoksul
DİSK Genel-İş tarafından hazırlanan Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu yayımlandı. Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullar kervanına eklendiği görülürken, çalışanlardaki oranlar vurucu oldu.
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DİSK'in Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan "Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu" 5. sayısı yayımlandı.
Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip üçüncü Avrupa ülkesi oldu.
Maddi yoksunluk oranı, bir yılda yüzde 26,4'ten yüzde 28,4'e çıkarken, son dört yılın en az üç yılında yoksulluk sınırının altında yaşayanlar da yüzde 14'e yükseldi.
Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu durumda ve borçluluk düzeyi arttıkça kredilere ve kredi kartı kullanımına yönelim artıyor. Tüketici kredileri son bir yılda yüzde 22 oranında artarken, kredi kartı kullanımı da yüzde 59 oranında arttı.
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