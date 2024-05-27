Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması bu sene de düzenlendi.

'Burada da olsa mis gibi uyurum' diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yarışma kolay gibi görünse de aslında birkaç katı kuralı var. Yarışmada uyumak, diskalifiye sebebi.

Ayrıca etrafınızdaki insanlarla konuşmak, telefona, saate bakmak da yasak. Yapabileceğiniz tek şey boş boş oturmak.