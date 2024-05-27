Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması Bu Sene de Düzenlendi
Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması Bu Sene de Düzenlendi
Güney Kore, 2014 yılından beri 'Hiçbir Şey Yapmama Yarışması' düzenliyor. Yarışmacıların konuşmasının, uyumasının, saate veya telefona bakmasının yasak olduğu yarışma bu sene de düzenlendi. Peki bu yarışmanın kazananı nasıl belirleniyor?
Kaynak: The Guardian
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Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması bu sene de düzenlendi.
İnsanların hiçbir şeyle meşgul olmadığı sadece boş boş oturduğu bu etkinliğin amacı, insanların beyinlerine, ruhlarına bir mola vermelerini sağlamak.
Bu sene de Hiçbir Şey Yapmama Yarışması'nın katılımcıları Gyeongbokgung Sarayı önünde toplandı ve saatlerce hiçbir şey yapmadan oturdu.
Yarışmanın kazananı ise en düzenli ve yavaş kalp ritmine sahip kişi oluyor. Organizatörler yarışmacıların kalp ritimlerini düzenli bir şekilde ölçüyor.
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"Ata sporumuz" 😁 maniet çok iyi