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Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması Bu Sene de Düzenlendi

Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması Bu Sene de Düzenlendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 17:12

Güney Kore, 2014 yılından beri 'Hiçbir Şey Yapmama Yarışması' düzenliyor. Yarışmacıların konuşmasının, uyumasının, saate veya telefona bakmasının yasak olduğu yarışma bu sene de düzenlendi. Peki bu yarışmanın kazananı nasıl belirleniyor?

Kaynak: The Guardian

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Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması bu sene de düzenlendi.

Güney Kore'nin Hiçbir Şey Yapmama Yarışması bu sene de düzenlendi.

İlk kez 2014 yılında bir görsel sanatçı tarafından tasarlanan bu spor dalı, o gün bugündür dünyanın en ilginç yarışmalarından biri, belki de en ilginci. Etkinliğin amacı, en uzun süre başka herhangi bir şeye odaklanmadan boş boş oturmak.

İnsanların hiçbir şeyle meşgul olmadığı sadece boş boş oturduğu bu etkinliğin amacı, insanların beyinlerine, ruhlarına bir mola vermelerini sağlamak.

İnsanların hiçbir şeyle meşgul olmadığı sadece boş boş oturduğu bu etkinliğin amacı, insanların beyinlerine, ruhlarına bir mola vermelerini sağlamak.

Hiçbir şey yapmama sporunun ortaya çıkış noktası ise günümüz teknolojisine ve hızına dayanıyor. Sanatçı, 'tükenmişlik sendromundan bayağı dertliydim' diyerek fikrinin nasıl ortaya çıktığını özetliyor.

Bu sene de Hiçbir Şey Yapmama Yarışması'nın katılımcıları Gyeongbokgung Sarayı önünde toplandı ve saatlerce hiçbir şey yapmadan oturdu.

Bu sene de Hiçbir Şey Yapmama Yarışması'nın katılımcıları Gyeongbokgung Sarayı önünde toplandı ve saatlerce hiçbir şey yapmadan oturdu.

'Burada da olsa mis gibi uyurum' diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yarışma kolay gibi görünse de aslında birkaç katı kuralı var. Yarışmada uyumak, diskalifiye sebebi.

Ayrıca etrafınızdaki insanlarla konuşmak, telefona, saate bakmak da yasak. Yapabileceğiniz tek şey boş boş oturmak.

Yarışmanın kazananı ise en düzenli ve yavaş kalp ritmine sahip kişi oluyor. Organizatörler yarışmacıların kalp ritimlerini düzenli bir şekilde ölçüyor.

Yarışmanın kazananı ise en düzenli ve yavaş kalp ritmine sahip kişi oluyor. Organizatörler yarışmacıların kalp ritimlerini düzenli bir şekilde ölçüyor.

Yıllar geçtikçe popülerleşen bu yarışma, bu sene de uluslararası yarışmacıları ağırladı. Fransa, Nepal, Güney Afrika ve Vietnam'dan yarışmacılar hiçbir şey yapmamak için yarışmaya katıldı. 

Yarışmanın kazananı olan psikolog Valentina Vilches ise deneyimlerini danışanlarına anlatacağını belirtiyor.

“Onlara biraz ara verip rahatlamanın önemini ve bunun ruh sağlığınızı nasıl olumlu etkilediğini hatırlatmak istiyorum.”

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Orhan ŞENGÜL

"Ata sporumuz" 😁 maniet çok iyi