Ciğerimiz Kalmamıştır: Son 23 Yılda Unutamadıkları Olayları Anlatan Kişiler
Ciğerimiz Kalmamıştır: Son 23 Yılda Unutamadıkları Olayları Anlatan Kişiler
Gün geçmiyor ki sosyal medyada ciğerimizi dağlamayan bir paylaşıma denk gelmeyelim. Bu kez bir Twitter kullanıcısı, 'Son 23 yıldır unutamadığınız bir olay nedir?' sorusunu sordu.
Bu soruya gelen birbirinden acıklı cevaplara bir göz atalım.
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Tam da bu gifi gördüğünüz anda biliyorsunuz acıklı birer anı duyacağınızı.
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