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Ciğerimiz Kalmamıştır: Son 23 Yılda Unutamadıkları Olayları Anlatan Kişiler

Ciğerimiz Kalmamıştır: Son 23 Yılda Unutamadıkları Olayları Anlatan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 22:03

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ciğerimizi dağlamayan bir paylaşıma denk gelmeyelim. Bu kez bir Twitter kullanıcısı, 'Son 23 yıldır unutamadığınız bir olay nedir?' sorusunu sordu.

Bu soruya gelen birbirinden acıklı cevaplara bir göz atalım.

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Tam da bu gifi gördüğünüz anda biliyorsunuz acıklı birer anı duyacağınızı.

Tam da bu gifi gördüğünüz anda biliyorsunuz acıklı birer anı duyacağınızı.
twitter.com

Sosyal medyada zaman zaman paylaşılan bu gif, bu kez de kullanıcılara 23 yıldır unutamadıkları anıları sordu.

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

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