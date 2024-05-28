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İnsanların Kıl Payıyla Ölümü Atlattıkları 15 Korkutucu Olay

İnsanların Kıl Payıyla Ölümü Atlattıkları 15 Korkutucu Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 21:01

Yaşam kesinlikle çok tehlikeli ve hiçbirimiz ne zaman hayatımızın sona ereceğini bilmiyor. Bugünkü içeriğimizde ölümü kıy payıyla atlatmış insanların hikayelerine bakacağız. Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kırmızı ışıkta bekliyordum."

1. "Kırmızı ışıkta bekliyordum."

'Daha sonra yeşil ışık yandı ve doğal olarak gaza basmaya başladım. Tam o sırada yanımdaki araba kornasına bastı ve fren yaptı. Ben de doğal olarak fren yaptım ve hemen önümüzden 90 kilometre hızla bir araba geçti. Eğer durmamış olsam şu anda o araba benim arabamı parçalayıp geçmişti.'

2. "Yaklaşık 16 yaşındayken motosiklet sürüyordum."

2. "Yaklaşık 16 yaşındayken motosiklet sürüyordum."

'Bir gün kırmızı ışıkta bir otobüsün arkasında durdum ama daha sonra trafiğin önünde durmak için motorumu öne aldım. Yaklaşık 10 saniye sonra birinci otobüse ikinci bir otobüs çarptı. Eğer aralarında olsaydım kesinlikle ölürdüm.'

3. "Avustralya'da sahilde yüzerken iki cankurtarının tam arasında yüzüyordum."

3. "Avustralya'da sahilde yüzerken iki cankurtarının tam arasında yüzüyordum."

'Aniden girdap dalgasına yakalandım ve deniz beni içerisine çekti. Aslında o gün bildiğin boğuldum ama uyandığımda sahildeydim ve üzerimde 5 adet deniz anası vardı. Nasıl hayatta kaldım hiçbir fikrim yok.'

4. "Babamın spor arabası ile gezerken önümüzdeki kamyondan uçan bir levye camı parçalayıp geçti."

'Şansıma levyenin yarısı sadece girdi ve yüzümden bir-iki santim uzaktaydı. Ayrıca yere doğru baktığım için bütün cam parçaları saçıma gelmiş oldu.'

5. "Bir keresinde gece iki gibi markete gidiyorduk."

5. "Bir keresinde gece iki gibi markete gidiyorduk."

'Arabayla ilerlerken yolda geçmekte olan iki insan gördük ve hemen korna çalmaya başladım. Durdular ve kızgın kızgın bakmaya başladılar derken aniden yanımızdan son hızla bir araba geçti. Eğer durmamış olsalar o anda o araba onlara çarpmıştı.'

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6. "Denize atladığımda kafamı çarptım ve boynumdaki kemikler kırıldığı için felç kaldım."

'Şans eseri bir dalga beni kıyıya taşıdı ve dudağımdaki kanı fark eden arkadaşım beni kurtardı. Şimdi önceye kıyasla vücudumu daha iyi kıpırdatabiliyorum ama hiçbir şekilde pes etmedim ve tamamiyle iyileşmek için kararlıyım.'

7. "Bundan birkaç yıl önce bir partideyken birisi kimin onunla kar aracı sürmek istediğini sordu."

7. "Bundan birkaç yıl önce bir partideyken birisi kimin onunla kar aracı sürmek istediğini sordu."

'Hemen tuvalete gidip geleceğimi söyledim ama döndüğümde çoktan başkasıyla beraber gitmişti. Daha sonra öğrendim ki, gecenin sisinde kocaman bir kayaya çarpıp ölmüşler...'

8. "Bir arkadaşım ile garajda otururken elindeki silahın dolu olup olmadığını denemek için duvara ateş etmişti."

'Seken mermi bileğimi sıyırıp geçti ve belki birkaç santim farklı şekilde geçse damarlarımı parçalayacaktı.'

9. "90'lı yıllarda ailemle beraber araba sürüyorduk ve yolun ortasında karton bir kutu vardı."

'Babam bizi eğlendirmek için karton kutuyu ezecekti ama içerisinde bir şey olabileceğinden endişelenerek yapmadı. Daha sonra arkamıza baktığımızda karton kutunun içerisinden 2 küçük çocuk çıktığını gördük...'

10. "Motor ile bir arabaya çarpmıştım."

10. "Motor ile bir arabaya çarpmıştım."

'Kesinlikle çarpışmanın olacağını anlayınca elimi kafama götürdüm (kaskım yoktu) ve kendimi çarpışmaya hazırladım. Omzum çıktı ve belimi mahvettim ama ölmem gereken kazayı küçük yaralar ile atlatmış oldum.'

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11. "Eski karım ve çete üyesi sevgilisi beni öldürmesi için birisini tutmuştu."

'Aslında tuttukları kişi polismiş ve yakalanınca adam 10 yıl, eski karımsa 3 yıl hapiste yattı. Çocuklarımıysa tek büyüttüm.'

12. "Ani kardiyak ölüm geçirdim."

'İş arkadaşım kalp masajı sayesinde beni kurtardı. Ondan sonra yediklerime dikkat etmeye başladım.'

13. "Okul gezisindeyken benim ve bir kızın üzerine elektrik direği düştü."

13. "Okul gezisindeyken benim ve bir kızın üzerine elektrik direği düştü."

'Şans eseri ben kurtuldum ama kız helikopterle hastaneye götürüldü.'

14. "Küçük bir çocukken arabadaki bir adam yanına gelmemi ve kayıp köpeğini onunla beraber aramamı istedi."

14. "Küçük bir çocukken arabadaki bir adam yanına gelmemi ve kayıp köpeğini onunla beraber aramamı istedi."

'Şans eseri küçük kardeşim yanımdaydı ve bağırmaya başladı. O olmasa şu an belki hayatta değildim.'

15. "Biz evde uyurken evi yakmaya çalışmışlardı."

15. "Biz evde uyurken evi yakmaya çalışmışlardı."

'İtfaiye şefinin dediğine göre evi yakmak için eski yatakları bahçede ateşe vermişler. Şansımıza eski yataklar ıslakmış ve bu yüzden ateş yeteri kadar hızlı yayılamamış.'

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