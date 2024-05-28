İnsanların Kıl Payıyla Ölümü Atlattıkları 15 Korkutucu Olay

'Daha sonra yeşil ışık yandı ve doğal olarak gaza basmaya başladım. Tam o sırada yanımdaki araba kornasına bastı ve fren yaptı. Ben de doğal olarak fren yaptım ve hemen önümüzden 90 kilometre hızla bir araba geçti. Eğer durmamış olsam şu anda o araba benim arabamı parçalayıp geçmişti.'