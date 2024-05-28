İnsanların Kıl Payıyla Ölümü Atlattıkları 15 Korkutucu Olay
İnsanların Kıl Payıyla Ölümü Atlattıkları 15 Korkutucu Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşam kesinlikle çok tehlikeli ve hiçbirimiz ne zaman hayatımızın sona ereceğini bilmiyor. Bugünkü içeriğimizde ölümü kıy payıyla atlatmış insanların hikayelerine bakacağız. Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Kırmızı ışıkta bekliyordum."
2. "Yaklaşık 16 yaşındayken motosiklet sürüyordum."
3. "Avustralya'da sahilde yüzerken iki cankurtarının tam arasında yüzüyordum."
4. "Babamın spor arabası ile gezerken önümüzdeki kamyondan uçan bir levye camı parçalayıp geçti."
5. "Bir keresinde gece iki gibi markete gidiyorduk."
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6. "Denize atladığımda kafamı çarptım ve boynumdaki kemikler kırıldığı için felç kaldım."
7. "Bundan birkaç yıl önce bir partideyken birisi kimin onunla kar aracı sürmek istediğini sordu."
8. "Bir arkadaşım ile garajda otururken elindeki silahın dolu olup olmadığını denemek için duvara ateş etmişti."
9. "90'lı yıllarda ailemle beraber araba sürüyorduk ve yolun ortasında karton bir kutu vardı."
10. "Motor ile bir arabaya çarpmıştım."
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11. "Eski karım ve çete üyesi sevgilisi beni öldürmesi için birisini tutmuştu."
12. "Ani kardiyak ölüm geçirdim."
13. "Okul gezisindeyken benim ve bir kızın üzerine elektrik direği düştü."
14. "Küçük bir çocukken arabadaki bir adam yanına gelmemi ve kayıp köpeğini onunla beraber aramamı istedi."
15. "Biz evde uyurken evi yakmaya çalışmışlardı."
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