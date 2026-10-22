Çiçekleri Canlandırdığı Söylenen Yöntem Herkesin Dilinde: Küsen Çiçekleri Bile Toparlıyor

Kahve içtikten sonra geriye kalan telveyi genellikle çöpe atıyoruz. Oysa kahve telvesi, içerdiği organik maddeler nedeniyle bahçecilikte ve kompost hazırlığında kullanılabiliyor. Azot, fosfor ve potasyum gibi bitkilerin gelişiminde rol oynayan besin elementleri içermesi de bu yöntemin tercih edilmesindeki nedenlerden biri. Ancak telvenin bu maddeleri içermesi, toprağa eklendiği anda bitkinin bütün besin ihtiyacını karşılayacağı anlamına gelmiyor.

Benzer şekilde yumurta kabukları da kalsiyum içermeleri nedeniyle doğal gübre hazırlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kabukların iyice ufalanarak toprağa karıştırılması, evde sıkça denenen yöntemlerden biri. Fakat yumurta kabuklarının parçalanması ve içerdikleri kalsiyumun bitkiler tarafından kullanılabilir hâle gelmesi oldukça uzun sürebiliyor. Bu nedenle iki malzemeyi de çiçekleri kısa sürede canlandıran birer gübre olarak düşünmemek gerekiyor.