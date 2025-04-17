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Çiçeği Burnunda: Doechii Hakkında Bilmen Gerekenleri Sıraladık!

etiket Çiçeği Burnunda: Doechii Hakkında Bilmen Gerekenleri Sıraladık!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 00:00

Müziğe karşı korkusuz yaklaşımı, yalın ve anlaşılır hikaye anlatımı ile müzik türlerine meydan okuyan sesiyle Doechii, hızla Hip Hop'un en ilgi çekici seslerinden biri haline geldi.

Grammy alan ünlüler arasında yerini alan Doechii hakkında bilmemiz gerekenler bu listede!

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Müzik kariyerine bağımsız bir şarkıcı olarak başladı, yani herhangi bir plak şirketiyle anlaşmadı.

Müzik kariyerine bağımsız bir şarkıcı olarak başladı, yani herhangi bir plak şirketiyle anlaşmadı.

Büyük bir plak şirketiyle anlaşmadan önce Doechii hayran kitlesini bağımsız olarak oluşturdu. Coven Music Session, Vol. 1 gibi ilk projeleri, benzersiz yeteneğini ve deneysel müzik tarzını sergilemeye yetiyor diyebiliriz. Bağımsız olarak müzik yayınlayarak ve sosyal medyada hayranlarıyla etkileşim kurarak müzik endüstrisindeki hızlı yükselişinin temellerini attı.

Çıkış şarkısı ise "Yucky Blucky Fruitcake" oldu.

Türlere baş kaldıran biri: Tek bir müzik türüne bağlı kalmadan birçok türü kapsayan bir yapısı var.

Türlere baş kaldıran biri: Tek bir müzik türüne bağlı kalmadan birçok türü kapsayan bir yapısı var.

Doechii, tek bir türe hapsedilmeyi reddediyor diyebiliriz. Müziği Hip Hop, R&B, pop ve deneysel öğeleri harmanlayarak tamamen kendisine ait bir ses yaratıyor. 'Persuasive' gibi şarkıları onun yumuşak bir tını sunmasını sağlarken 'Crazy' gibi şarkılar onun sert ve pişmanlık duymayan enerjisini sergiliyor. Bu türlere meydan okuyan yaklaşım her projenin taze ve yenilikçi hissettirmesini sağlıyor.

Müzik kariyeri dışında dans konusunda da oldukça yetenekli.

Yeteneklerinin yanında ilginç bir ilham kaynağı var: Anime!

Yeteneklerinin yanında ilginç bir ilham kaynağı var: Anime!

Kendini anime tutkunu olarak tanımlayan Doechii, görsellerine ve stiline sıklıkla anime öğelerini dahil ediyor. Müzik videolarındaki göndermelerden cesur moda seçimlerine kadar, kliplerindeki olay örgüsü bile çok profesyonelce kurgulanıyor.

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Toplumsal ve kişisel farkındalık kazandırmak için sosyal medya hesaplarını oldukça etkili kullanıyor.

Toplumsal ve kişisel farkındalık kazandırmak için sosyal medya hesaplarını oldukça etkili kullanıyor.

Doechii, kişisel mücadeleleri hakkında açık sözlü davranıyor ve müziğine öz değer, kimlik ve ruh sağlığı temalarını yedirmeyi başarıyor. Bunu da sosyal medya hesaplarını kullanarak hayranı olan ve olmayan herkese doğrudan iletiyor. Bahsettiğine göre 'Stressed'şarkısı ise kendi deneyimlerini anlatıyor.

LGBTIQ+ bireylerin büyük bir savunucusu aynı zamanda.

LGBTIQ+ bireylerin büyük bir savunucusu aynı zamanda.

LGBTIQ+ bireylerin gurur verici bir destekçisi olan Doechii, platformunu müzikte ve ötesinde queer sesleri yükseltmek için kullanıyor. Kimliğe yönelik cesur ve özgün bir yaklaşım sergilemeyi oldukça seviyor.

Ayrıca Grammy'de "En İyi Rap Albümü" ödülünü de kaptı!

Ayrıca Grammy'de "En İyi Rap Albümü" ödülünü de kaptı!

Bu yıl 67.si düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Rap Albümü' kategorisinde rakipleri Eminem, J. Cole, Pete Rock ve Future & Metro Boomin'i arkasında bırakarak ödül almayı başardı. Göz yaşlarını tutamayan Doechii, bu ödülü almayı hiç düşünmemişti diyebiliriz çünkü çok mutlu olmuştu!

Bu şarkısını bir yerden hatırladınız mı?

Evet doğru bildiniz! "Anxiety" şarkısını Gotye'nin "Somebody That I Used To Know" şarkısının üzerine söyleyerek büyük bir beğeni kazandı.

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Ma Belle
Ma Belle
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