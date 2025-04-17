Çiçeği Burnunda: Doechii Hakkında Bilmen Gerekenleri Sıraladık!
Müziğe karşı korkusuz yaklaşımı, yalın ve anlaşılır hikaye anlatımı ile müzik türlerine meydan okuyan sesiyle Doechii, hızla Hip Hop'un en ilgi çekici seslerinden biri haline geldi.
Grammy alan ünlüler arasında yerini alan Doechii hakkında bilmemiz gerekenler bu listede!
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Müzik kariyerine bağımsız bir şarkıcı olarak başladı, yani herhangi bir plak şirketiyle anlaşmadı.
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Çıkış şarkısı ise "Yucky Blucky Fruitcake" oldu.
Türlere baş kaldıran biri: Tek bir müzik türüne bağlı kalmadan birçok türü kapsayan bir yapısı var.
Müzik kariyeri dışında dans konusunda da oldukça yetenekli.
Yeteneklerinin yanında ilginç bir ilham kaynağı var: Anime!
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Toplumsal ve kişisel farkındalık kazandırmak için sosyal medya hesaplarını oldukça etkili kullanıyor.
LGBTIQ+ bireylerin büyük bir savunucusu aynı zamanda.
Ayrıca Grammy'de "En İyi Rap Albümü" ödülünü de kaptı!
Bu şarkısını bir yerden hatırladınız mı?
Evet doğru bildiniz! "Anxiety" şarkısını Gotye'nin "Somebody That I Used To Know" şarkısının üzerine söyleyerek büyük bir beğeni kazandı.
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