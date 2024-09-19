Christian Bale'den Tutun da Tom Hanks'e Kadar Rol İcabı Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Oyuncular
Christian Bale'den Tutun da Tom Hanks'e Kadar Rol İcabı Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Oyuncular
Merhabalar. Oyuncular rolleri için sıklıkla çok zor fiziksel dönüşümler geçirirler. Bir rolden diğerine geçerken kilo alıp verirler. Bu konuda Christian Bale'in eline kimse su dökemez ama Hollywood'da onun kadar bu konuda yetenekli olan bazı oyuncular da yok değil. Bu içerikte rolleri için kilo veren oyuncuları sizler için derledik. Keyifli okumalar.
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1. Geçirdiği dönüşümlerle adından sıkça söz ettiren Christian Bale, The Machinist (2004) filmi için 28 kilo vererek 54 kiloya düşmüştür.
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2. Robert De Niro, Raging Bull (1980) filmi için 27 kilo almış ve filmden sonra bu kiloyu tekrar geri vermiştir.
3. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club (2013) filmindeki AIDS hastalıklı rolü için tam tamına 22 kilo vermiştir ve bu rol ona ödül kazandırmıştır.
4. Renee Zellweger, Bridget Jones’s Diary (2001) ve devam filmi için 13 kilo almış ve hemen sonrasında geri vermiştir.
5. Tom Hanks, Cast Away (2000) filminin başlangıcında 13 kilo almıştır. Ama daha sonra bir adada mahsur kaan karakterinin geçirdiği dönüşümü canlandırmak için 22 kilo vermiştir.
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6. Jared Leto, Dallas Buyers Club (2013) filminde transseksüel bir kadını canlandırmıştır. Leto rol için 14 kilo vermiştir.
7. Chris Pratt, Guardians of the Galaxy (2014) filmindeki rolü için altı ayda 27 kilo vermiştir.
8. Natalie Portman, Black Swan (2010) filminde balerini canlandırmak için 10 kilo vermiştir. Diğerlerine oranla az sayılır ancak yine de bu bir başarı!
9. Russell Crowe, Robin Hood (2010) filminde Robin Hood karakterini oynayabilmek için daha önceki filminde aldığı 28 kiloyu geri vermiştir.
10. Anne Hathaway, Les Misérables (2012) filmindeki Fantine rolü için 11 kilo vermiştir.
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11. George Clooney, Syriana (2005) filminde oynamak için 15 kilo almış ancak daha sonrasında eski kilosuna geri dönmüştür.
12. Jake Gyllenhaal, çok popüler bir film olan Nightcrawler (2014) için 13 kilo vermiş ancak ertesi yıl Southpaw (2015) filmi için 7 kilosunu geri almıştır.
13. Matt Damon, Courage Under Fire (1996) filminde büyük bir efor harcayarak yaklaşık 20 kilo vermiştir.
14. Adam Driver, Silence (2016) filminde açlıktan ölmek üzere olan bir rahibi canlandırmak için 25 kilo vermiştir.
15. Mila Kunis, Black Swan'deki (2010) rolü için 10 kilo verdi ve 43 kiloya kadar düştü.
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