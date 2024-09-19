Christian Bale'den Tutun da Tom Hanks'e Kadar Rol İcabı Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Oyuncular

Merhabalar. Oyuncular rolleri için sıklıkla çok zor fiziksel dönüşümler geçirirler. Bir rolden diğerine geçerken kilo alıp verirler. Bu konuda Christian Bale'in eline kimse su dökemez ama Hollywood'da onun kadar bu konuda yetenekli olan bazı oyuncular da yok değil. Bu içerikte rolleri için kilo veren oyuncuları sizler için derledik. Keyifli okumalar.