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CHP Ön Seçim Saat Kaça Kadar Oy Kullanılır?

CHP Ön Seçim Saat Kaça Kadar Oy Kullanılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 15:00

CHP, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 23 Mart Pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP'de ön seçime verilen önem de arttı. Vatandaşların da dayanışma sandığında oy kullanabileceğinin açıklamasıyla birçok kişi sandık başına gitti. CHP ön seçimiyle ilgili araştırmalar da sürüyor.

Peki CHP ön seçim saat kaça kadar oy kullanılır?

İşte, detaylar...

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CHP Ön Seçim İşlemleri

CHP Ön Seçim İşlemleri

CHP, cumhurbaşkanı aday adaylığı seçim takvimi kapsamında ön seçim için sandık başına gidiyor. 11 Şubat'ta başvuru süreci tamamlanmış, 22 Şubat Cumartesi günü ise cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun aday adaylığı ise kesinleşmişti. 

23 Mart 2025 Pazar günü düzenlenen ön seçimde 'dayanışma sandığı' ile CHP üyesi olmayan vatandaşlar da oy kullanabilecek.

CHP Ön Seçim Ne Zamana Kadar Oy Kullanılır?

CHP Ön Seçim Ne Zamana Kadar Oy Kullanılır?

CHP üyesi olmayan vatandaşlar da ön seçimlerde oy kullanabiliyor. Seçim sandıkları, birçok CHP merkezinde kuruldu. Vatandaşlar, ön seçimde oylarını vermek için sandık başına gitti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yaptıkları açıklamalarda vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Peki CHP ön seçim ne zamana kadar?

CHP ön seçiminde oy kullanmak isteyen vatandaşlar, oylarını saat 17.00'ye kadar kullanabilecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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