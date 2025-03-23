CHP Ön Seçim Saat Kaça Kadar Oy Kullanılır?
CHP Ön Seçim Saat Kaça Kadar Oy Kullanılır?
CHP, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 23 Mart Pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP'de ön seçime verilen önem de arttı. Vatandaşların da dayanışma sandığında oy kullanabileceğinin açıklamasıyla birçok kişi sandık başına gitti. CHP ön seçimiyle ilgili araştırmalar da sürüyor.
Peki CHP ön seçim saat kaça kadar oy kullanılır?
İşte, detaylar...
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CHP Ön Seçim İşlemleri
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CHP Ön Seçim Ne Zamana Kadar Oy Kullanılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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