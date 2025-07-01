onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP’nin Büyük Saraçhane Mitingi: Milletvekili Yunus Emre Polisin Kendisine Vurduğunu Açıkladı

CHP’nin Büyük Saraçhane Mitingi: Milletvekili Yunus Emre Polisin Kendisine Vurduğunu Açıkladı

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 23:17

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde belediyenin de bulunduğu Saraçhane’de miting düzenledi.

Mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “1 değil 1000 şafak operasyonu da yapsanız size direneceğiz” ifadelerini kullandı. 

Ayrıca mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, polislerin kendisine vurduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP’nin günler öncesinden duyurulan büyük Saraçhane mitingi bu akşam düzenlendi.

CHP’nin günler öncesinden duyurulan büyük Saraçhane mitingi bu akşam düzenlendi.

Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutulanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü günü nedeniyle yapılan mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

“Biz buraya sonuç almaya geldik” diyen Özel, “Bundan tam 100 gün önce Erdoğan televizyonların karşısına çıktı. Dedi ki, 'Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakmayacaklar, ailelerinin gözünün içine bakmayacaklar.' Ey Erdoğan, bu sözlerden beri bir ay değil 100 gün geçti. Biz bugün ailelerle yan yana omuz omuza göz gözeyiz. Biz birbirimizin yüzüne değil emanet evlatlarına bakacak kadar kardeşiz.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 19 Mart’ta başlayan operasyonlar için darbe tanımını kullanmaya devam etti.

Özgür Özel, 19 Mart’ta başlayan operasyonlar için darbe tanımını kullanmaya devam etti.

“19 Mart'ta yaşananlara bir darbe demiştik ve tüm darbeler gibi bu darbenin de hedefinin bir kişi, bir mekan ama esas hedefinin milletin iradesi olduğunu söylemiştik. Her darbenin bir bildirisi olur. Bunun da vardı. 19 Mart'ta servis ettikleri '550 milyar lira yolsuzluk var. İmamoğlu suç örgütüdür' diye haber bu darbenin bildirisidir. Tüm darbe bildirileri gibi önce TRT'den okunmuştur, her tarafa yayılmıştır ancak milletin vicdanından dönmüştür. Buna millet inanmamış, darbeyi de darbecileri de püskürtmüştür.

“Tutuklu bulunanları evlatlarıyla tehdit ediyorlar”

“Tutuklu bulunanları evlatlarıyla tehdit ediyorlar”

Yüz kara günde insanlara, evlatlara, eşlere, annelere, babalara zulmettiler. Bugün darbenin 100 kara gününü konuştuğumuz salondan çıkarken bir anne ve bir kız kardeş yanıma geldiler. Dediler ki 'bugüne kadar demeyin, söylemeyin demiştik. Demediniz, söylemediniz. Ama bugün, bu salonda, bu duyguyu gördükten sonra artık söyleyin, artık herkes bilsin' dediler. Şunu söylediler; İBB Spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Keleş, önce Silivri'de, sonra Kandıra'ya götürüp Kandıra Cezaevi'nde, ikide bir Çağlayan'a çağırıp, bir başsavcı, üç savcıyla, avukatsız, baskılar altında tutularak, en yakınlarına, arkadaşlarına, Ekrem Başkana iftiraya zorlandı. Ancak asla eğilmedi asla buna tenezzül etmedi. 'Çağlayan'dan Kandıra'ya dönme 20 yıl yatarsın' dediler. '200 yıl yatacağımı bilsem namuslu iftira atmam' dedi.

Şimdi bu adalet cellatları Fatih Keleş'e 'çoluğun çocuğun var, 26 yaşında bir oğlun var' deyip bir hatırlatma yaptılar. Fatih Bey duydu, duymazdan geldi. Bu kadarını da yapamazlar dedi. 26 yaşındaki oğlu Mustafa bir gün gözaltına alındı, mahkeme karşısına çıkarıldı. Çalıştığı şirkette, kentsel dönüşüm yapılacak bir apartmanda, bir inatçı kiracıyı ikna etmek için o yıkılacak daireyi Mustafa'ya satıp tahliye davası açmışlar. Kiracı biliyor, ev sahibi biliyor, iş yerindeki herkes şahit ama Mustafa'ya 'bu dairenin parası nereden' diyorlar. Mal sahibi diyor ki ben sattım. Kiracı biliyor ki onu çıkarmak için yaptılar. Deprem için, güçlendirme için yaptılar. 26 yaşında başkasının yanında çalışan Mustafa'yı babasını bezdirmek için rehin tutuyorlar.

Mustafa'nın nörolojik rahatsızlıkları var, kapalı yerde duramıyor. Babasından kötü haber duymamamak için evde televizyon açmıyor, haber okumuyor, eve giremiyorken sırf babasını yıldırmak için bu sağlık zaafını bildikleri için önce hatırlatıp sonra Mustafa'yı içeri koydular, şimdi Fatih Beyi evladı üzerinden tehdit ediyorlar. Annesi dedi ki bugün, 'Öyle hikayeler duydum ki Türkiye duysun Fatih'in nasıl direndiğini, nasıl namuslu bir adam olduğunu'. Fatih Bey seninle de o canım oğlunla da gurur duyuyor. Bu alkışlar sana Fatih Bey.”

CHP Milletvekili Yunus Emre ise polislerin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Adem Erdoğan

Dıs guclerin buyrugu ile parlamenter sistemi yikip , ulkeyi istiksarsizliga mahkum edip orta diregi yoksullastiranlar geldikleri gibi gidecek.ulke yeniden dr... Devamını Gör

morbusmentis

dün nerdeydiler, seriatcılara sesleri çıkmıyordu?

Alemdar Msc

ya sonra 🙄 😁 yazık millete eziyet ettiğiniz kalacak. yazık chpk lıla bu ekonomi de sizin yüzünden ayakkabı parası için fazla mesai yapacak. utanmıyormusun. k... Devamını Gör

kilimcinin köroğlu

kardeş ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar çıktı. melih ankarada neler yaptı oğlu karun gibi zengin oldu, 1 yüzük ile geldim diyenler korkunç servet sahibi o... Devamını Gör