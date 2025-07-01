CHP’nin Büyük Saraçhane Mitingi: Milletvekili Yunus Emre Polisin Kendisine Vurduğunu Açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde belediyenin de bulunduğu Saraçhane’de miting düzenledi.
Mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “1 değil 1000 şafak operasyonu da yapsanız size direneceğiz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, polislerin kendisine vurduğunu açıkladı.
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CHP’nin günler öncesinden duyurulan büyük Saraçhane mitingi bu akşam düzenlendi.
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Özgür Özel, 19 Mart’ta başlayan operasyonlar için darbe tanımını kullanmaya devam etti.
“Tutuklu bulunanları evlatlarıyla tehdit ediyorlar”
CHP Milletvekili Yunus Emre ise polislerin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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