CHP’nin Büyük Saraçhane Mitingi: Milletvekili Yunus Emre Polisin Kendisine Vurduğunu Açıkladı

“Yüz kara günde insanlara, evlatlara, eşlere, annelere, babalara zulmettiler. Bugün darbenin 100 kara gününü konuştuğumuz salondan çıkarken bir anne ve bir kız kardeş yanıma geldiler. Dediler ki 'bugüne kadar demeyin, söylemeyin demiştik. Demediniz, söylemediniz. Ama bugün, bu salonda, bu duyguyu gördükten sonra artık söyleyin, artık herkes bilsin' dediler. Şunu söylediler; İBB Spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Keleş, önce Silivri'de, sonra Kandıra'ya götürüp Kandıra Cezaevi'nde, ikide bir Çağlayan'a çağırıp, bir başsavcı, üç savcıyla, avukatsız, baskılar altında tutularak, en yakınlarına, arkadaşlarına, Ekrem Başkana iftiraya zorlandı. Ancak asla eğilmedi asla buna tenezzül etmedi. 'Çağlayan'dan Kandıra'ya dönme 20 yıl yatarsın' dediler. '200 yıl yatacağımı bilsem namuslu iftira atmam' dedi.

Şimdi bu adalet cellatları Fatih Keleş'e 'çoluğun çocuğun var, 26 yaşında bir oğlun var' deyip bir hatırlatma yaptılar. Fatih Bey duydu, duymazdan geldi. Bu kadarını da yapamazlar dedi. 26 yaşındaki oğlu Mustafa bir gün gözaltına alındı, mahkeme karşısına çıkarıldı. Çalıştığı şirkette, kentsel dönüşüm yapılacak bir apartmanda, bir inatçı kiracıyı ikna etmek için o yıkılacak daireyi Mustafa'ya satıp tahliye davası açmışlar. Kiracı biliyor, ev sahibi biliyor, iş yerindeki herkes şahit ama Mustafa'ya 'bu dairenin parası nereden' diyorlar. Mal sahibi diyor ki ben sattım. Kiracı biliyor ki onu çıkarmak için yaptılar. Deprem için, güçlendirme için yaptılar. 26 yaşında başkasının yanında çalışan Mustafa'yı babasını bezdirmek için rehin tutuyorlar.

Mustafa'nın nörolojik rahatsızlıkları var, kapalı yerde duramıyor. Babasından kötü haber duymamamak için evde televizyon açmıyor, haber okumuyor, eve giremiyorken sırf babasını yıldırmak için bu sağlık zaafını bildikleri için önce hatırlatıp sonra Mustafa'yı içeri koydular, şimdi Fatih Beyi evladı üzerinden tehdit ediyorlar. Annesi dedi ki bugün, 'Öyle hikayeler duydum ki Türkiye duysun Fatih'in nasıl direndiğini, nasıl namuslu bir adam olduğunu'. Fatih Bey seninle de o canım oğlunla da gurur duyuyor. Bu alkışlar sana Fatih Bey.”