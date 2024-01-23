CHP Lideri Özgür Özel Hem Merkez Bankası'na Hem Emekliye Seslendi

Tüm emeklilere sesleniyorum; bu ücreti kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun ilk talebi, en düşük emekli maaşının 17 bin lira olmasıdır. Buradan Devlet Bahçeli’ye de Erdoğan’a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız; dem, dem, dem. Milletin derdi; zam, zam, zam.