CHP Lideri Özgür Özel Hem Merkez Bankası'na Hem Emekliye Seslendi
CHP Lideri Özgür Özel Hem Merkez Bankası'na Hem Emekliye Seslendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te yaptığı partisinin grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında iddialara değinirken, en düşük emekli maaşı için de konuştu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki parti grup toplantısında, "Milletin derdi, yüksek fiyatlar ve enflasyon" dedi.
TÜİK'in yüzde 64 olarak açıkladığı enflasyona yönelik "Gerçek enflasyon yüzde 127" derken, hesaplamalarla emeklinin aldığı zamlar için Özel şu ifadeleri kullandı:
CHP Lideri Özel, son günlerde gündemde olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a yönelik iddialara da değindi.
Özel konuşmasının devamında, Merkez Bankası için, "Bu kurumun itibar kaybetmesi, yurt dışında itibar kaybetmesidir. Kendi trollerinizin paylaşımlarıyla istifaya zorlarsanız yarın kimseyi bulamazsınız. Merkez Bankası'nı dikkatle takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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