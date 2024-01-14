CHP'li Milletvekili Trafik Kazası Geçirdi
CHP'li Milletvekili Trafik Kazası Geçirdi
Sinop-Samsun karayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Kaza saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette hareket eden minibüse arkadan çarptı.
Kazada Milletvekili karadeniz ile birlikte eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri ardından taburcu edildi.
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