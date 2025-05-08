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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Dava: 15 Yıl Hapis Cezası İstendi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Dava: 15 Yıl Hapis Cezası İstendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 15:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu 26 kişinin yargılandığı davada iddianamesini tamamladı.

Savcılık, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

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Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği sırada adliye önünde olaylar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği sırada adliye önünde olaylar yaşanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye önünde yaşananlar olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 

Savcılık, aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi için 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Birçok CHP’li isim iddianamede yer aldı.

Birçok CHP’li isim iddianamede yer aldı.

İddianamede olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak ifade verdi.

İddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na girmiş ve çıkışta konuşma yapacağı sırada olaylar çıkmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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