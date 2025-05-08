CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Dava: 15 Yıl Hapis Cezası İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu 26 kişinin yargılandığı davada iddianamesini tamamladı.
Savcılık, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği sırada adliye önünde olaylar yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok CHP’li isim iddianamede yer aldı.
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın