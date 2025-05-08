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Savcılık Belge Talep Etti: Büyükçekmece Belediyesi’ne Yolsuzluk Soruşturması

Savcılık Belge Talep Etti: Büyükçekmece Belediyesi’ne Yolsuzluk Soruşturması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 14:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Büyükçekmece Belediyesi için yolsuzluk soruşturması başlattı. Savcılık, belediyeden geçmiş 10 yıllık süre içersinde ilçede yapılan inşaat projelerine ait belgeleri talep etti.

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Hasan Aygün’ün başkanlığını yaptığı Büyükçekmece Belediyesi’ne soruşturma açıldı.

Hasan Aygün’ün başkanlığını yaptığı Büyükçekmece Belediyesi’ne soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, 

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 01.01.2015 tarihinden 07.05.2025 tarihine kadar Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu hususunda ayrıntılı listenin hazırlanıp 12.05.2025 gününe kadar teslim edilmesi rica olunur”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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