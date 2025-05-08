Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam’dan Ekrem İmamoğlu Tepkisi: "Bu Kendi Ayağına Ateş Açmaktır"

Ali Saydam, “Yapılan araştırmada Türkiye, 173 ülkenin içinde hukuk üstünlüğünde 148’inci sırada. İnsaf yani. Türkiye’in markasına birebir etki yapan bu durumun sorumlusu kim? Bu etki sizin yurt dışında sattığınız bir bardağın fiyatını bile etkileyecek bir şey. Sen bunu kendi ülkende yönetemezsen, yurt dışına nasıl anlatacaksın.” ifadelerini kullandı.