Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam’dan Ekrem İmamoğlu Tepkisi: "Bu Kendi Ayağına Ateş Açmaktır"
Yeni Şafak yazarı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam, Ekrem İmamoğlu’nun engellenen sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’deki adalet sistemini eleştirdi.
Türkiye’nin hukuk üstünlüğünde 173 ülke arasından 148’inci sırada olduğuna dikkat çeken Saydam, “Türkiye’nin bu duruma gelmesinin sorumlusu kim! İnsaf.' ifadelerini kullandı.
Saydam, savcılığın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklama ile ilgili olarak “Kendi kendine ayağına ateş açma bu işte” dedi.
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“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmişti.
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“Türkiye hukuk üstünlüğü sıralamasında 148’inci sırada”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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