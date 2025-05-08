onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam’dan Ekrem İmamoğlu Tepkisi: "Bu Kendi Ayağına Ateş Açmaktır"

Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam’dan Ekrem İmamoğlu Tepkisi: "Bu Kendi Ayağına Ateş Açmaktır"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 13:09

Yeni Şafak yazarı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam, Ekrem İmamoğlu’nun engellenen sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’deki adalet sistemini eleştirdi. 

Türkiye’nin hukuk üstünlüğünde 173 ülke arasından 148’inci sırada olduğuna dikkat çeken Saydam, “Türkiye’nin bu duruma gelmesinin sorumlusu kim! İnsaf.' ifadelerini kullandı.

Saydam, savcılığın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklama ile ilgili olarak “Kendi kendine ayağına ateş açma bu işte” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmişti.

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmişti.

Ekrem İmamoğlu’na getirilen yasak, tv100 ekranlarında değerlendirildi. Programında konuklarından Yeni Şafak yazarı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam da Türkiye’de adaelet sistemini eleştirdi.

“Türkiye hukuk üstünlüğü sıralamasında 148’inci sırada”

“Türkiye hukuk üstünlüğü sıralamasında 148’inci sırada”

Ali Saydam, “Yapılan araştırmada Türkiye, 173 ülkenin içinde hukuk üstünlüğünde 148’inci sırada. İnsaf yani. Türkiye’in markasına birebir etki yapan bu durumun sorumlusu kim? Bu etki sizin yurt dışında sattığınız bir bardağın fiyatını bile etkileyecek bir şey. Sen bunu kendi ülkende yönetemezsen, yurt dışına nasıl anlatacaksın.” ifadelerini kullandı.

Ali Saydam’ın açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın