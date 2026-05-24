CHP Genel Merkezi'nde Tahliye Gerginliği: Kılıçdaroğlu ve Özel Destekçileri Karşı Karşıya Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.05.2026 - 09:21
İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı. Bir süre sonra aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkezin dış kapısına geldi ancak Genel Merkez'e alınmadı.

CHP Genel Merkezi önünde ‘tahliye’ gerginliği yaşandı.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine gece yarısından bu yana Genel Merkez'de ve Genel Merkez bahçesinde nöbet tutan parti yöneticilerinin de olduğu CHP'liler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grubun Genel Merkez'e girmeyi talep etmesi üzerine sabah saat 07.30 sıralarında arbede yaşandı. İtiş kakışın yaşandığı arbedede, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'den uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra aynı grup, aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ile yine Genel Merkez önüne yürüdü ve Genel Merkeze girmeye çalıştı. Genel Merkezin dış kapısı kilitlenirken, Genel Merkez bahçesinde bekleyen yöneticiler yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'ne Çevik Kuvvet sevk edildi ve Genel Merkezin önündeki sokak trafiğe kapatıldı. Bu sırada CHP Genel Merkezi'nin dış kapısına 'Kayyıma darbeye geçit yok' sloganı asıldı.

Genel Merkez bahçesinden ise 'Kayyımlar gidecek biz kalacağız' sloganları atıldı. Bu sırada Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri, kapıların kilitlenmesi nedeniyle demir parmaklıkları tırmanarak Genel Merkez'e girdi.

Gece boyu CHP Genel Merkezi'nde olan ve merkezin önünde açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şu ifadeleri kullandı:

'Şu anda saat gece 02.30. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, baba ocağımızda nöbetteyiz. Neden nöbetteyiz? Genel merkezimize kayyum atanması nedeniyle nöbet tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu ne? Yoksulun, mağdurun, mazlumun yanında yer aldığı için, emeklilerin yanında yer aldığı için, barınma hakkı olmayan insanların yanında yer aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk olarak 47 yıldan sonra birinci parti yaptığı için.

İktidara doğru yürüyoruz. Bu iktidara doğru yürümemiz AKP iktidarını rahatsız etmiştir. Onun işbirlikçilerini rahatsız etmiştir. Şimdi AKP'nin işbirlikçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ele geçirmeye çalışıyorlar. Burası bizim baba ocağımızdır. Eğer bu işbirlikçiler polis kuvvetiyle burayı işgal etmeye çalışırlarsa şunu bilmelerini istiyoruz ki biz burada rahatsız olursak onun evinin önünde biz de onu rahatsız edeceğiz. Nasıl anlayacaklarsa anlasınlar. Anlayabileceği dilden de onlara hitap edeceğiz.

Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin. Kusura bakmasın kimse. Bu bir hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Eğer haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten yanaysanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek çıkın. Yok bunun karşısındaysanız da AKP'nin yanında duruyorsanız da onun işbirlikçilerin yanında duruyorsanız da o zaman da sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
