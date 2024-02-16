CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayları Belirlerken Yapay Zeka Kullandık”

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”