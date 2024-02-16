CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayları Belirlerken Yapay Zeka Kullandık”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayları Belirlerken Yapay Zeka Kullandık”
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/chpde-ya...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı.
2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik” dedi.
BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:
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