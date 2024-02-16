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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayları Belirlerken Yapay Zeka Kullandık”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Adayları Belirlerken Yapay Zeka Kullandık”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.02.2024 - 10:59

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi.

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/chpde-ya...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı.

2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik” dedi.

2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik” dedi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

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