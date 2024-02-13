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CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen Kimdir? Ali Gökmen'in Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen Kimdir? Ali Gökmen'in Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP Esenyurt seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 14:40 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 14:42

Yerel seçimler için geri sayım devam ediyor! 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimler için partilerin belediye başkanı adayları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları da dikkat çeken isimler arasında. Seçmenler tarafından araştırılan adaylardan biri de CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen oldu. Peki, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen Kimdir? 

İşte, Ali Gökmen'in hayatı ve siyasi kariyeri...

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Ali Gökmen Kimdir?

Ali Gökmen Kimdir?

Ali Gökmen, 1 Nisan 1978 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Gökmen, kariyer hayatına 2004 yılında kurduğu Gökmen Sigorta şirketiyle ilk adımı attı.

Ali Gökmen'in Siyasi Kariyeri

Ali Gökmen'in Siyasi Kariyeri

Ali Gökmen, siyaset sahnesindeki yerini ilk olarak 1996 yılında aldı. CHP Kıraç Belde Gençlik Kolları'nda siyasi kariyerine başlayan Gökmen, 'Adil ve Demokratik bir Türkiye' hedefiyle Kıraç Belediyesi'nde aktif olarak görev aldı. 

2008 yılında Esenyurt ilçe olduktan sonra, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevini üstlendi. 2014 yılında ise gerçekleştirilen Olağanüstü İlçe Kongresi'nde Esenyurt İlçe Başkanı olarak seçildi. Bu görevi 2019 yılına kadar sürdüren Gökmen, bu dönemlerde yürütülen seçim süreçlerinde ekibiyle birlikte aktif olarak rol oynadı. 

2019 Yerel Seçimleri'nde Esenyurt Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Gökmen, 15 yıl aradan sonra elde ettiği siyasi başarıyla parti örgütünün takdirini topladı.

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen oldu!

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen oldu!

Ali Gökmen, 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi seçildi. Şu anda CHP'de Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev alıyor.

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