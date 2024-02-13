CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen Kimdir? Ali Gökmen'in Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Yerel seçimler için geri sayım devam ediyor! 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimler için partilerin belediye başkanı adayları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları da dikkat çeken isimler arasında. Seçmenler tarafından araştırılan adaylardan biri de CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen oldu. Peki, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen Kimdir?

İşte, Ali Gökmen'in hayatı ve siyasi kariyeri...