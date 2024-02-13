CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı Kimdir? Mesut Kösedağı'nın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Mesut Kösedağı, kariyerine reklam, satış ve organizasyon alanında başlamıştır. 2013 yılında işletme sektörüne adım atmış, daha sonra gıda sektöründe hizmet veren bir şirkete ortak olmuştur.

CHP'nin Kadıköy'deki eski isimleri arasında yer alan Mesut Kösedağı, 2000 yılından beri siyasette aktif olarak rol almaktadır. Siyasi kariyerine CHP Kadıköy gençlik kollarında başlamıştır. 2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığı, 2005 yılında ise İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlenmiştir.

2007 ila 2010 yıllarında CHP Kadıköy ana kademe yöneticisi olarak görev yapan Kösedağı, siyasi kariyeri boyunca kurultay delegeliği, il delegeliği, Kadıköy ilçe delegeliği ve gençlik kolları kurultay delegeliği görevlerinde de bulunmuştur.

2014 ila 2019 döneminde ise Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi görevinde bulunmuştur. Kösedağı, şu anda Kadıköy, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.