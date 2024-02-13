CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı Kimdir? Mesut Kösedağı'nın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı Kimdir? Mesut Kösedağı'nın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Siyasi partiler peş peşe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart seçimlerini yakından takip eden vatandaşlar, belediye başkanı adaylarının kim olduğunu merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi illerde siyasi partilerin adayları dikkat çekiyor. CHP İstanbul'da ilçelerin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Kadıköy Belediye Başkanı adayı Mesut Kösedağı oldu! Peki, Mesut Kösedağı kimdir?
İşte, Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı hakkında merak edilenler...
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Mesut Kösedağı Kimdir?
Mesut Kösedağı'nın Siyasi Kariyeri
CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı oldu!
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