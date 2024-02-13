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CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı Kimdir? Mesut Kösedağı'nın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı Kimdir? Mesut Kösedağı'nın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP Kadıköy seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 10:56

Siyasi partiler peş peşe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart seçimlerini yakından takip eden vatandaşlar, belediye başkanı adaylarının kim olduğunu merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi illerde siyasi partilerin adayları dikkat çekiyor. CHP İstanbul'da ilçelerin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Kadıköy Belediye Başkanı adayı Mesut Kösedağı oldu! Peki, Mesut Kösedağı kimdir? 

İşte, Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı hakkında merak edilenler...

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Mesut Kösedağı Kimdir?

Mesut Kösedağı Kimdir?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Kösedağ, üniversite eğitimi için Eskişehir'i tercih etmiştir. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Kösedağı, Marmara Üniversitesi'nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde yaptığı yüksek lisansını 2018 yılında tamamlalamıştır.

Mesut Kösedağı'nın Siyasi Kariyeri

Mesut Kösedağı'nın Siyasi Kariyeri

Mesut Kösedağı, kariyerine reklam, satış ve organizasyon alanında başlamıştır. 2013 yılında işletme sektörüne adım atmış, daha sonra gıda sektöründe hizmet veren bir şirkete ortak olmuştur. 

CHP'nin Kadıköy'deki eski isimleri arasında yer alan Mesut Kösedağı, 2000 yılından beri siyasette aktif olarak rol almaktadır. Siyasi kariyerine CHP Kadıköy gençlik kollarında başlamıştır. 2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığı, 2005 yılında ise İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlenmiştir. 

2007 ila 2010 yıllarında CHP Kadıköy ana kademe yöneticisi olarak görev yapan Kösedağı, siyasi kariyeri boyunca kurultay delegeliği, il delegeliği, Kadıköy ilçe delegeliği ve gençlik kolları kurultay delegeliği görevlerinde de bulunmuştur. 

2014 ila 2019 döneminde ise Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi görevinde bulunmuştur. Kösedağı, şu anda Kadıköy, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.

CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı oldu!

CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı oldu!

İstanbul'da belediye başkanı adaylarını açıklayan CHP, Kadıköy Belediye Başkan adayının Mesut Kösedağı olduğunu duyurdu. Kösedağı, Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak yaptığı toplu taşıma ve ulaşım çalışmalarıyla tanınıyordu. 

Kadıköy Belediye Başkan adayı Kösedağ, evli ve 1 çocuk babadır.

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