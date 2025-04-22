Chelsea'nin Yıldızı Mudryk'in Doping Davasına Shakhtar'dan Açıklama
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Sergei Palkin'in açıklaması 👇
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Neler olmuştu?
"Benim için tam anlamıyla şok" demişti
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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