Chelsea'nin Yıldızı Mudryk'in Doping Davasına Shakhtar'dan Açıklama

Test sonucu sonrası ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano’ya konuşan yıldız isim, şunları söylemişti:

“FA’ya sunduğum bir örnekte yasaklı bir madde tespit edildiğini öğrendim. Bu benim için tam anlamıyla bir şok çünkü hiçbir zaman bilinçli olarak yasaklı madde kullanmadım ya da kuralları çiğnemedim. Şu anda ekibimle bu durumun nasıl yaşandığını anlamaya çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum ve en kısa zamanda sahalara dönmeyi umut ediyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu an daha fazla detay veremem ancak ilerleyen dönemde konuşacağım.”

28 Kasım'dan bu yana yeşil sahalara adım atamayan oyuncunun ceza alıp almayacağı belirsizliğini korurken olası ceza dört sene futboldan men olarak öne çıkarılıyor.