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Chelsea'nin Yıldızı Mudryk'in Doping Davasına Shakhtar'dan Açıklama

Chelsea'nin Yıldızı Mudryk'in Doping Davasına Shakhtar'dan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 18:07

Shakhtar Donetsk CEO’su Sergei Palkin, doping testi pozitif çıkan eski oyuncuları ve şu an Chelsea forması giyen Mykhailo Mudryk hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Palkin, Mudryk’in yalan makinesine bağlandığını ve bu testi başarıyla geçtiğini söyledi.

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Sergei Palkin'in açıklaması 👇

Sergei Palkin'in açıklaması 👇

'Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor.'

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Mudryk, 2023 yılının Ocak ayında Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye 70 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Büyük beklentilerle Londra ekibine katılan Ukraynalı futbolcu, ilk sezonunda sahada beklenen etkiyi yaratamamıştı. Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki oyuncu, sınırlı süre aldığı maçlardaki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ancak Mudryk'in kariyerindeki asıl sarsıntı, 2024 Ekim ayında yaşanmıştı. Rutin doping testinde, futbolcunun idrar örneğinde anormallik tespit edilmişti.

Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Kulüp olarak FA’nın doping test programını tamamen destekliyoruz. Mykhaylo dahil tüm oyuncularımız düzenli olarak test edilmektedir. Mykhaylo, kesinlikle bilinçli olarak yasaklı bir madde kullanmadığını ifade etmiştir. Kulüp ve oyuncu olarak bu sonuca neyin yol açtığını belirlemek adına yetkililerle iş birliği içerisinde olacağız. Bu aşamada başka bir yorum yapılmayacaktır.”

"Benim için tam anlamıyla şok" demişti

"Benim için tam anlamıyla şok" demişti

Test sonucu sonrası ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano’ya konuşan yıldız isim, şunları söylemişti:

“FA’ya sunduğum bir örnekte yasaklı bir madde tespit edildiğini öğrendim. Bu benim için tam anlamıyla bir şok çünkü hiçbir zaman bilinçli olarak yasaklı madde kullanmadım ya da kuralları çiğnemedim. Şu anda ekibimle bu durumun nasıl yaşandığını anlamaya çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum ve en kısa zamanda sahalara dönmeyi umut ediyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu an daha fazla detay veremem ancak ilerleyen dönemde konuşacağım.”

28 Kasım'dan bu yana yeşil sahalara adım atamayan oyuncunun ceza alıp almayacağı belirsizliğini korurken olası ceza dört sene futboldan men olarak öne çıkarılıyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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