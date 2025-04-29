Cevaplar Kalbinizi Hoplatacak: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Doğa'yı İkinci Kez Aldatır mı?

Üzerine bir de 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz' dedi. Tam öpüşecekler mi derken fragman bitiyor. Bu sahne sosyal medyada infial yarattı. “Fatih yine mi?” yorumları havada uçuştu. Seyirci bir yandan Doğa’ya üzülürken, diğer yandan dizide ne olacağını merakla bekliyor.

Peki biz ne yaptık? Hemen yapay zekaya sorduk! Sorumuz netti: Fatih Doğa’yı yine aldatır mı?