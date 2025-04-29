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Cevaplar Kalbinizi Hoplatacak: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Doğa'yı İkinci Kez Aldatır mı?

Cevaplar Kalbinizi Hoplatacak: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Doğa'yı İkinci Kez Aldatır mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.04.2025 - 00:15

Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlerken, yeni sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı! Dizinin en tartışmalı karakterlerinden Fatih’in, gizemli bir kadınla yakınlaştığı sahne izleyicide “Yok artık!” dedirtti. Doğa’yla büyük aşklar, yıkımlar, ikinci bir evlilik derken herkes “Artık düzeldi” diyordu ama… 

Yeni fragmanda Defne Fatih’e 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz' deyip dudaklarına yaklaşması bir anda dizinin rotasını tekrar aldatma krizine mi sokacak sorusunu gündeme getirdi. Biz de yapay zekaya sorduk: Fatih yine aldatır mı, yoksa bu kez şeytanın bacağını kırar mı? 

İşte detaylar, gelin bakalım…

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Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin en çok konuştuğu dizilerden biri oldu.

Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin en çok konuştuğu dizilerden biri oldu.

İki farklı dünya görüşüne sahip ailelerin çocuklarının evliliğiyle başlayan hikaye, zamanla daha da derinleşti. Doğa ve Fatih’in fırtınalı ilişkisi, diziye damgasını vuran en önemli hikayelerden biri. 

İlk sezonun en sarsıcı olaylarından biri ise Fatih’in, hamile eşi Doğa’yı aldatmasıydı. Bu olay çiftin boşanmasıyla sonuçlanmış, Doğa yaşadığı ihanetin ardından uzun süre kendine gelememişti.

Ancak ikinci sezonda işler bir nebze toparlandı.

Ancak ikinci sezonda işler bir nebze toparlandı.

Fatih, Doğa’ya yeniden kendini affettirmeyi başardı. Büyük sözler, romantik jestler derken Doğa’yla ikinci kez nikah masasına oturdular. Hatta Fatih öyle ileri gitti ki, Doğa’ya yalı bile aldı! Herkes “Bu defa tamam, bu çocuk adam oldu” derken yeni fragman izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan son fragmanda Defne'nin, Fatih'in yüzünü iki avucuna aldığı ve dudaklarına doğru eğildiği anlar yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan son fragmanda Defne'nin, Fatih'in yüzünü iki avucuna aldığı ve dudaklarına doğru eğildiği anlar yer aldı.

Üzerine bir de 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz' dedi. Tam öpüşecekler mi derken fragman bitiyor. Bu sahne sosyal medyada infial yarattı. “Fatih yine mi?” yorumları havada uçuştu. Seyirci bir yandan Doğa’ya üzülürken, diğer yandan dizide ne olacağını merakla bekliyor.

Peki biz ne yaptık? Hemen yapay zekaya sorduk! Sorumuz netti: Fatih Doğa’yı yine aldatır mı?

apay zekânın cevabı şöyle oldu:

apay zekânın cevabı şöyle oldu:

“Dizinin dramatik yapısı göz önüne alındığında Fatih’in bu kez de sadakat sınavını geçememe ihtimali oldukça yüksek. Fragman, yeni bir ihanetin sinyallerini veriyor olabilir. Ancak bu bir ters köşe de olabilir. Ya kız onu öpmeye çalışacak ve Fatih geri çekilecek… Ya da yine kalbimizi kıracak.”

Yanlayacağınız, her şey olabilir!

Senaristler izleyiciyi ters köşe yapar mı, yoksa Fatih yine “o eski Fatih” mi çıkar, bunu ancak yeni bölümde göreceğiz. Ama bir şey kesin: Kızılcık Şerbeti bu bölümde de çok konuşulacak!

Peki o zaman şu soruyu da ortaya atalım: Bir insan ikinci kez aldatır mı gerçekten?

Peki o zaman şu soruyu da ortaya atalım: Bir insan ikinci kez aldatır mı gerçekten?

Valla işin psikolojisi şöyle der: Bir kez yapan, doğru sınavdan geçmediyse bir daha yapar. Hele de özür dilemek kolayına geldiyse… Ama bazen de insanlar hakikaten dersini alır, o travmadan geçer ve gerçekten değişir. Yani biraz karakter meselesi, biraz da fırsat meselesi.

Fatih’e bakarsak… Eee, fragmana bakınca insanın içinden “Yok artık, yine mi?” demek geçiyor. Ama belki bu sefer gerçekten yalnızca sınanıyordur, kim bilir? Bekleyip göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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