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Cevabınız Yuvanızı Yıkabilir: Arabanın Sağ Koltuğunda Anneniz mi Oturmalı, Eşiniz mi?

Cevabınız Yuvanızı Yıkabilir: Arabanın Sağ Koltuğunda Anneniz mi Oturmalı, Eşiniz mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 16:48

Eşiniz, anneniz ve kaynananız hep birlikte arabayla gezintiye çıkacaksınız. Peki arabaya binerken kim, hangi koltukta oturmalı? Twitter'da kocasının sürücü koltuğunda, kaynanasının yan koltukta, annesinin ve kendisinin de arka koltukta oturması gerektiğini savunan kadın ''Bu oturma düzenine katılıyor musunuz ?'' diye bir soru yöneltti. Tartışma başlatan soruya yorum yağdı.

Buyrun birlikte bakalım 👇

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İşte sosyal medyayı ikiye bölen o soru👇

İşte sosyal medyayı ikiye bölen o soru👇
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Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Biz de onaylıyoruz.

Biz de onaylıyoruz.
twitter.com

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