Cevabınız Yuvanızı Yıkabilir: Arabanın Sağ Koltuğunda Anneniz mi Oturmalı, Eşiniz mi?

Eşiniz, anneniz ve kaynananız hep birlikte arabayla gezintiye çıkacaksınız. Peki arabaya binerken kim, hangi koltukta oturmalı? Twitter'da kocasının sürücü koltuğunda, kaynanasının yan koltukta, annesinin ve kendisinin de arka koltukta oturması gerektiğini savunan kadın ''Bu oturma düzenine katılıyor musunuz ?'' diye bir soru yöneltti. Tartışma başlatan soruya yorum yağdı.

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