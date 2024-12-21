Cep Telefonu ve Otomobil Satışlarında Taksit Sayısına Sınırlandırma Geldi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cep Telefonu ve Otomobil Satışlarında Taksit Sayısına Sınırlandırma Geldi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile birlikte cep telefonu ve taşıt satışlarına taksit sınırı getirildi. Taksit sınırlaması otomobillerde fatura değerine göre yapılırken, cep telefonlarında ise cihazın durumuna göre yapılacak. Peki, otomobil alırken kaç taksit yapılabilecek? Cep telefonu alırken taksit yapılacak mı?
İşte, detaylar...
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Ticaret Bakanlığı'nın milyonlarca kişiyi ilgilendiren taksit düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Cep Telefonu Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?
Taşıt (Otomobil) Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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