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Cep Telefonu ve Otomobil Satışlarında Taksit Sayısına Sınırlandırma Geldi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cep Telefonu ve Otomobil Satışlarında Taksit Sayısına Sınırlandırma Geldi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

cep telefonu otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 09:53

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile birlikte cep telefonu ve taşıt satışlarına taksit sınırı getirildi. Taksit sınırlaması otomobillerde fatura değerine göre yapılırken, cep telefonlarında ise cihazın durumuna göre yapılacak. Peki, otomobil alırken kaç taksit yapılabilecek? Cep telefonu alırken taksit yapılacak mı? 

İşte, detaylar...

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Ticaret Bakanlığı'nın milyonlarca kişiyi ilgilendiren taksit düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın milyonlarca kişiyi ilgilendiren taksit düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi. Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Cep Telefonu Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?

Cep Telefonu Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21 Aralık tarihinde yürürlüğe giren karara göre, 'Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.'

Taşıt (Otomobil) Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?

Taşıt (Otomobil) Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?

Taşıt satışlarında ise taksit süreleri fatura değerine göre belirlendi. Bu kapsamda, 2 milyon TL'nin üzerinde olan taşıtların satışında taksit yapılmayacak. İşte, yeni karar göre taşıt alımında taksitlendirmeler: 

  • 400 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında en fazla 48 ay, 

  • 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki taşıt satışlarında en fazla 36 ay, 

  • 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki taşıt satışlarında en fazla 24 ay, 

  • 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki taşıt satışlarında en fazla 12 ay, 

  • 2 milyon TL’nin üzerindeki araçlara ise taksitlendirme yapılamayacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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