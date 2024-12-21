Cep Telefonu ve Otomobil Satışlarında Taksit Sayısına Sınırlandırma Geldi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21 Aralık tarihinde yürürlüğe giren karara göre, 'Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.'