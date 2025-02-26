Cep Telefonu Hattı Açma, Bankacılık İşleri ve ATM'lerden Para Çekme İşlemlerinde Köklü Değişiklikler Geliyor
Cep Telefonu Hattı Açma, Bankacılık İşleri ve ATM'lerden Para Çekme İşlemlerinde Köklü Değişiklikler Geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bir parçası olarak, bankacılık ve bilişim sistemlerinde önemli değişiklikler planlanıyor. Bu yeni düzenlemeler, bankaların ve elektronik ödeme kuruluşlarının, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açmasını engelleyecek. ATM güvenlik kameraları tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen bireylerin ATM işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün olmayacak. İşte bu konuda bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...
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Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.
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Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Önlem alınır yine bir şekilde yollar bulunur ve delinir. Sisteminiz çökmüş. Yama yapmak yerine kenara çekilip yeni insanlara müsaade etmeniz gerekiyor.
apple ile ortak çalışsalar keşke amk face id misali bide apple card gelse ülkeye apple ürünlerinde indirim ve taksit gelse arabalardan vergiler düşse telefon... Devamını Gör
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