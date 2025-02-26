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Cep Telefonu Hattı Açma, Bankacılık İşleri ve ATM'lerden Para Çekme İşlemlerinde Köklü Değişiklikler Geliyor

Cep Telefonu Hattı Açma, Bankacılık İşleri ve ATM'lerden Para Çekme İşlemlerinde Köklü Değişiklikler Geliyor

cep telefonu ATM
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 13:57

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bir parçası olarak, bankacılık ve bilişim sistemlerinde önemli değişiklikler planlanıyor. Bu yeni düzenlemeler, bankaların ve elektronik ödeme kuruluşlarının, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açmasını engelleyecek. ATM güvenlik kameraları tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen bireylerin ATM işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün olmayacak. İşte bu konuda bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

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Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak.

Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.

El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.

Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Türk vatandaşlarının en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Jonathan

Önlem alınır yine bir şekilde yollar bulunur ve delinir. Sisteminiz çökmüş. Yama yapmak yerine kenara çekilip yeni insanlara müsaade etmeniz gerekiyor.

okisi

apple ile ortak çalışsalar keşke amk face id misali bide apple card gelse ülkeye apple ürünlerinde indirim ve taksit gelse arabalardan vergiler düşse telefon... Devamını Gör

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