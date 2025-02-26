Cep Telefonu Hattı Açma, Bankacılık İşleri ve ATM'lerden Para Çekme İşlemlerinde Köklü Değişiklikler Geliyor

Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.

Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Türk vatandaşlarının en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.