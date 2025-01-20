Cengiz Ünder İçin Torino'dan Gelen Teklifin İçeriği Belli Oldu
Cengiz Ünder İçin Torino'dan Gelen Teklifin İçeriği Belli Oldu
Cengiz Ünder, yüksek bonservis bedeline rağmen bir türlü istediği süreyi bulamadı. Mourinho'nun da planına dahil olamayan yıldız oyuncu ayrılmayı kafaya koydu. İlk olarak Fransa'da takım arayan Cengiz buradan eli boş döndü. İtalya'ya rotasını çeviren Cengiz'e Torino'dan teklif geldi. Yağız Sabuncuoğlu teklifin detaylarını açıkladı.
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Yüksek bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen birkaç maç hariç Cengiz bir türlü kendini gösteremedi.
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Cengiz Ünder, Mourinho'nun planlarına da dahil olamayınca ayrılmayı kafaya koydu. Fransa'da istediğini bulamayan Cengiz'e İtalya'dan teklif var.
Torino, Cengiz'i yarım sezonluğuna kiralamak istiyor ve maaşı Torino ödeyecek. Ayrıca Torino sözleşmeye 10 milyon Euro'luk da bir satın alma opsiyonu koyacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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