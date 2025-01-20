Cengiz Ünder İçin Torino'dan Gelen Teklifin İçeriği Belli Oldu

Cengiz Ünder, yüksek bonservis bedeline rağmen bir türlü istediği süreyi bulamadı. Mourinho'nun da planına dahil olamayan yıldız oyuncu ayrılmayı kafaya koydu. İlk olarak Fransa'da takım arayan Cengiz buradan eli boş döndü. İtalya'ya rotasını çeviren Cengiz'e Torino'dan teklif geldi. Yağız Sabuncuoğlu teklifin detaylarını açıkladı.