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Cem Küçük Yurt Dışına Kaçacağı İddialarına Ateş Püskürdü

Cem Küçük Yurt Dışına Kaçacağı İddialarına Ateş Püskürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 22:51

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından yaptığı paylaşımda çeşitli iddialarda bulundu. Aybaş, Gazeteci Cem Küçük’ün yurt dışına kaçacağını ileri sürdü. Cem Küçük ise o iddiaya ateş püskürdü.

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Son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Cem Küçük geliyor.

Son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Cem Küçük geliyor.

Gazeteci Cem Küçük’ün açıklamaları sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Küçük’ün çeşitli iddialarda bulunması, gözaltıları önceden televizyon programında söylemesi pek çok eleştirileri beraberinde getirmişti. Sosyal medyada tepki çeken Cem Küçük, hem yapılan olumsuz yorumların hem de pek çok kişi tarafından kendisinin boykot edilmesinin reytinglerini artırdığını söylemişti.

Son olarak Cem Küçük ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
twitter.com

Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın ülkeyi terkedeceği kaçacağı yönünde haberler geliyor nereye kaçarsanız kaçın iadeniz istencek yargılanacaksınız.”

Cem Küçük ise bu iddiaya ateş püskürdü ve X hesabından şunları dedi:

Cem Küçük ise bu iddiaya ateş püskürdü ve X hesabından şunları dedi:
twitter.com

'Bize bunu diyen alkolik Özgür uzun zamandır yurtdışında kaçak. Kendisi Şubat ayında topukladı. Dönerse gideceği yer Silivri. Başka dosyaları da var bu alçağın.'

Özgür Aybaş ise yurtdışında olmadığını Ankara'dan attığı bir videoyla yalanladı.

Aybaş'tan Küçük'e yanıt gecikmedi:

Aybaş'tan Küçük'e yanıt gecikmedi:
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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