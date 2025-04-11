Cem Küçük Yurt Dışına Kaçacağı İddialarına Ateş Püskürdü
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından yaptığı paylaşımda çeşitli iddialarda bulundu. Aybaş, Gazeteci Cem Küçük’ün yurt dışına kaçacağını ileri sürdü. Cem Küçük ise o iddiaya ateş püskürdü.
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Son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Cem Küçük geliyor.
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
Cem Küçük ise bu iddiaya ateş püskürdü ve X hesabından şunları dedi:
Aybaş'tan Küçük'e yanıt gecikmedi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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