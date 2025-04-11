Cem Küçük Yurt Dışına Kaçacağı İddialarına Ateş Püskürdü

Gazeteci Cem Küçük’ün açıklamaları sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Küçük’ün çeşitli iddialarda bulunması, gözaltıları önceden televizyon programında söylemesi pek çok eleştirileri beraberinde getirmişti. Sosyal medyada tepki çeken Cem Küçük, hem yapılan olumsuz yorumların hem de pek çok kişi tarafından kendisinin boykot edilmesinin reytinglerini artırdığını söylemişti.

Son olarak Cem Küçük ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.