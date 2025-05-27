Cem Küçük Açıkladı: “İSPARK’a da Operasyon Olabilir”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 70 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyordu.
Gazeteci Cem Küçük, İBB’ye yapılacak 5. dalga operasyonun İSPARK’a olabileceğini söyledi. Küçük, İSPARK’a operasyon olabilir iddiasını ise savcılığın istediği belgelere dayandırdı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik operasyonu 19 Mart’ta başlamıştı.
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Cem Küçük’ten bir operasyon iddiası daha.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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