onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük Açıkladı: “İSPARK’a da Operasyon Olabilir”

Cem Küçük Açıkladı: “İSPARK’a da Operasyon Olabilir”

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 23:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 70 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyordu.

Gazeteci Cem Küçük, İBB’ye yapılacak 5. dalga operasyonun İSPARK’a olabileceğini söyledi. Küçük, İSPARK’a operasyon olabilir iddiasını ise savcılığın istediği belgelere dayandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik operasyonu 19 Mart’ta başlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik operasyonu 19 Mart’ta başlamıştı.

İlk dalga operasyonda Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişi tutuklanmıştı. Sonrasında soruşturma genişletildikçe İBB’ye 3 operasyon daha yapılmış ve toplamda 200’den fazla kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 70 kişi de tutuklanmıştı.

Cem Küçük’ten bir operasyon iddiası daha.

Cem Küçük’ten bir operasyon iddiası daha.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı yayında İBB’ye bir operasyon daha olabileceğini söyledi. Küçük, İBB’ye bağlı İSPARK’a henüz bir operasyon olmadığını ve bir tek oranın kaldığını söyleyerek, 5. ve son dalga operasyonun İSPARK’a olabileceğini iddia etti.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın