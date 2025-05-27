Cem Küçük Açıkladı: “İSPARK’a da Operasyon Olabilir”

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı yayında İBB’ye bir operasyon daha olabileceğini söyledi. Küçük, İBB’ye bağlı İSPARK’a henüz bir operasyon olmadığını ve bir tek oranın kaldığını söyleyerek, 5. ve son dalga operasyonun İSPARK’a olabileceğini iddia etti.