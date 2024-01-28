Cem Karaca'nın Oğlu Emrah Karaca, İlkim Karca'ya Sert Çıktı! 'İnanılmaz Bir Hırsızlık Söz Konusu'

'Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyetler karalamaya ve iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi... Tıpkı bu tablolar gibi bir sanatçının en büyük mirasını yani eserlerini de (şarkı haklarını da) 2018 yılında satmıştır. Tekrar yazayım da iyice anlaşılsın. Babamın yani Cem Karaca'nın kendisine kalan 4/1 mirasını satmıştır. Şimdi ne hakla ortaya çıkıp bu şarkılar üzerinde hak iddia etmektedir? Adalete güvenmek istiyorum! Çünkü haklıyım, haklıyız. Umarım yanılmam.'