Cem Karaca'nın Oğlu Emrah Karaca, İlkim Karca'ya Sert Çıktı! 'İnanılmaz Bir Hırsızlık Söz Konusu'
Cem Karaca'nın hayatını anlatacak olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde kullanılan eserlerle ilgili hak davası açan Karaca'nın son eşi İlkim Karaca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın miras kalan eşyaları sattığını söyledi.
'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığını söyleyerek hak davası açan Cem Karaca'nın son eşi İlkim Karaca hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Konuyla ilişkin basın açıklamasında bulunan Cem Karaca'nın Feride Balkan'dan olan oğlu Emrah Karaca, 'Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti ve böyle bir şey yaptı. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş olan bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu kadar büyük bir yatırımda böyle bir teminat komik, bu teminat hangi zararı karşılayacak' dedi.
Emrah Karaca, şu açıklamayı yaptı: 'Bana soruyorsunuz neden diye, bu kadın ne istiyor diye? Size birkaç örnekle anlatmaya çalışayım bu kadının aslında ne olduğunu! Bu gördüğünüz tablolar yıllardır bizim evimizde asılı olan tablolardı ve bu kadın bu tabloları, ki biri dedem Mehmet İbrahim Karaca'ya diğeri babaannem İrma Toto Karaca'ya ve bir diğeri de babam Muhtar Cem Karaca'ya ait tablodur, bunları bu sayfa aracılığıyla satmak için bu kişilere vermiştir. Hani mirastan, haktan ve hukuktan bahsediyor ya! Alın size hak, hukuk, adalet...'
'Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyetler karalamaya ve iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi... Tıpkı bu tablolar gibi bir sanatçının en büyük mirasını yani eserlerini de (şarkı haklarını da) 2018 yılında satmıştır. Tekrar yazayım da iyice anlaşılsın. Babamın yani Cem Karaca'nın kendisine kalan 4/1 mirasını satmıştır. Şimdi ne hakla ortaya çıkıp bu şarkılar üzerinde hak iddia etmektedir? Adalete güvenmek istiyorum! Çünkü haklıyım, haklıyız. Umarım yanılmam.'