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Cem İşçiler, 'Kazanması İmkansız Muhtar Adayı' Parodisinin İkincisini Yayınladı!

Cem İşçiler, 'Kazanması İmkansız Muhtar Adayı' Parodisinin İkincisini Yayınladı!

Komik
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 14:36

Komedyen Cem İşçiler, 'Kazanması imkansız muhtar adayı' parodisinin ikinci versiyonunu yayınladı.

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Seçim döneminde sokaklara çıkarak bir siyasetçi gibi kalabalık grupla gezen ancak doğruları tüm gerçekliği ile dile getiren Cem İşçiler, parodi paylaşımıyla daha önce de viral olmuştu.

Seçim döneminde sokaklara çıkarak bir siyasetçi gibi kalabalık grupla gezen ancak doğruları tüm gerçekliği ile dile getiren Cem İşçiler, parodi paylaşımıyla daha önce de viral olmuştu.

'Kazanması imkansız muhtar adayı' parodisinin ikinci versiyonunda da yine mizahını konuşturan İşçiler, 'Halkımızın oturduğu yerde bir her zaman ayakta dururuz', 'Seçildiğim gibi beni bir daha görmezsin', 'Kısa mesafe yolcusu alınmayacak' gibi söylemleriyle yine viral oldu.

'Kazanması imkansız muhtar adayı' parodisinin ikinci versiyonunda da yine mizahını konuşturan İşçiler, 'Halkımızın oturduğu yerde bir her zaman ayakta dururuz', 'Seçildiğim gibi beni bir daha görmezsin', 'Kısa mesafe yolcusu alınmayacak' gibi söylemleriyle yine viral oldu.

İşte Cem İşçiler'in o parodisi: 👇

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