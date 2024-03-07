Cem İşçiler, 'Kazanması İmkansız Muhtar Adayı' Parodisinin İkincisini Yayınladı!
Cem İşçiler, 'Kazanması İmkansız Muhtar Adayı' Parodisinin İkincisini Yayınladı!
Komedyen Cem İşçiler, 'Kazanması imkansız muhtar adayı' parodisinin ikinci versiyonunu yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçim döneminde sokaklara çıkarak bir siyasetçi gibi kalabalık grupla gezen ancak doğruları tüm gerçekliği ile dile getiren Cem İşçiler, parodi paylaşımıyla daha önce de viral olmuştu.
'Kazanması imkansız muhtar adayı' parodisinin ikinci versiyonunda da yine mizahını konuşturan İşçiler, 'Halkımızın oturduğu yerde bir her zaman ayakta dururuz', 'Seçildiğim gibi beni bir daha görmezsin', 'Kısa mesafe yolcusu alınmayacak' gibi söylemleriyle yine viral oldu.
İşte Cem İşçiler'in o parodisi: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda