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Çekimleri Biten Hande Erçel ve Barış Arduçlu "Rüzgara Bırak" Filminin Setinden Şampanyalı Kutlama!

Çekimleri Biten Hande Erçel ve Barış Arduçlu "Rüzgara Bırak" Filminin Setinden Şampanyalı Kutlama!

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 02:01

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı. Dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından ekipten şampanyalı kutlama görüntüleri geldi!

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Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir arada izlememize imkan sağlayarak bize her türlü görsel şöleni vadeden Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı!

Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir arada izlememize imkan sağlayarak bize her türlü görsel şöleni vadeden Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı!

Çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra bir araya gelen Aslı ile Ege'nin öyküsünün anlatıldığı filmde tahmin edersiniz ki konumuz aşk!

Çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra bir araya gelen Aslı ile Ege'nin öyküsünün anlatıldığı filmde tahmin edersiniz ki konumuz aşk!

Ailesinin servetini bir kenara bırakıp doğayla iç içe bir hayat yaşayan Ege ile ailesinin şirketini ayakta tutma mücadelesi veren Aslı'yı bir arada izlememize çok az kaldı.

Ailesinin servetini bir kenara bırakıp doğayla iç içe bir hayat yaşayan Ege ile ailesinin şirketini ayakta tutma mücadelesi veren Aslı'yı bir arada izlememize çok az kaldı.

Çünkü filmin çekimleri tamamlandı, şampanyalı kutlama videosu geldi bile!

Çünkü filmin çekimleri tamamlandı, şampanyalı kutlama videosu geldi bile!

Sizi o anlarla baş başa bırakalım... Bir an önce yayınlansa da izlesek dedirtti bile!

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