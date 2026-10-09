'Cehennemin Ağzı' Lakaplı Yanardağda Hareketlilik: Zemin Yeniden Yükseliyor

Ekip, ana haznenin yanı sıra yüzeyin yaklaşık 200 metre altında daha sığ ikinci bir haznenin de aktif olduğunu düşünüyor. Santiago kraterinin çevresi, ana haznenin üzerindeki zemin yükselirken bile çökmeye devam etti. Johnson'a göre bu, sığ haznedeki magmanın azalmasından kaynaklanıyor olabilir.

Masaya'daki son büyük lav akıntısı 1772'de yaşandı. Yanardağ son 50 yılda birkaç kez patlasa da çok az kişi yaralandı. Asıl sorun, kraterden sürekli yükselen kükürt dioksit gazı; bu gaz asit yağmurlarına yol açıyor ve insan sağlığına zarar verebiliyor.

Araştırmacılar, bulguların çevredeki yerleşimler için henüz bir tehlikeye işaret etmediğini vurguluyor.