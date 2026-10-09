'Cehennemin Ağzı' Lakaplı Yanardağda Hareketlilik: Zemin Yeniden Yükseliyor
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Nikaragua'daki Masaya Yanardağı'nın altındaki magma haznesinin yeniden dolmaya başladığı düşünülüyor. Lav gölü nedeniyle 'Cehennemin Ağzı' olarak anılan yanardağ, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı başkent Managua'ya yalnızca 20 kilometre uzaklıkta. Uydu verileri, yanardağın altındaki sistemin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.
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Zemin Önce Çöktü, Sonra Yeniden Yükseldi
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Yerin 200 Metre Altında İkinci Bir Hazne Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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