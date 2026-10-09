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'Cehennemin Ağzı' Lakaplı Yanardağda Hareketlilik: Zemin Yeniden Yükseliyor

'Cehennemin Ağzı' Lakaplı Yanardağda Hareketlilik: Zemin Yeniden Yükseliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 08:41
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Nikaragua'daki Masaya Yanardağı'nın altındaki magma haznesinin yeniden dolmaya başladığı düşünülüyor. Lav gölü nedeniyle 'Cehennemin Ağzı' olarak anılan yanardağ, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı başkent Managua'ya yalnızca 20 kilometre uzaklıkta. Uydu verileri, yanardağın altındaki sistemin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

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Zemin Önce Çöktü, Sonra Yeniden Yükseldi

Zemin Önce Çöktü, Sonra Yeniden Yükseldi

ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden (Penn State) yer bilimci Lizzie Johnson liderliğindeki ekip, Sentinel-1 uydusunun yaklaşık 12 günde bir çektiği radar görüntülerini 6 yıl boyunca inceledi. Bu sayede yanardağ çevresindeki zeminin en küçük hareketleri izlenebildi.

Ana magma haznesinin üzerindeki zemin, 2018'den 2022 ortasına kadar yaklaşık 3 santimetre çöktü. Araştırmacılar bunu haznedeki magmanın çekilmesine bağlıyor.

Ancak 2022 ortasından itibaren zemin yeniden yükselmeye başladı; bu da haznenin tekrar dolduğuna işaret ediyor. Bulgular, Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

Yerin 200 Metre Altında İkinci Bir Hazne Var

Yerin 200 Metre Altında İkinci Bir Hazne Var

Ekip, ana haznenin yanı sıra yüzeyin yaklaşık 200 metre altında daha sığ ikinci bir haznenin de aktif olduğunu düşünüyor. Santiago kraterinin çevresi, ana haznenin üzerindeki zemin yükselirken bile çökmeye devam etti. Johnson'a göre bu, sığ haznedeki magmanın azalmasından kaynaklanıyor olabilir.

Masaya'daki son büyük lav akıntısı 1772'de yaşandı. Yanardağ son 50 yılda birkaç kez patlasa da çok az kişi yaralandı. Asıl sorun, kraterden sürekli yükselen kükürt dioksit gazı; bu gaz asit yağmurlarına yol açıyor ve insan sağlığına zarar verebiliyor.

Araştırmacılar, bulguların çevredeki yerleşimler için henüz bir tehlikeye işaret etmediğini vurguluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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