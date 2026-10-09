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Buzullar Eridi, Taş Devri Ortaya Çıktı: Dağdan 6 Bin Yıllık Buluntular Keşfedildi

Buzullar Eridi, Taş Devri Ortaya Çıktı: Dağdan 6 Bin Yıllık Buluntular Keşfedildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:00
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Norveç'in Jotunheimen dağlarında eriyen buz, arkeologlara bu yıl tam 48 tane tarih öncesi buluntu bıraktı. Buluntulardan en eskisinin 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar ise bu buluntuların heyecan verici olduğu kadar endişe verici olduğunu söylüyor!

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En Eski Ok Taş Devri'nden

En Eski Ok Taş Devri'nden

Buluntular, Oslo'nun yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındaki Kvitingskjølen dağı çevresinde, Langfonne, Storfonne ve Handklefonne adlı buz yamaçlarından çıkarıldı. Kazıları, Innlandet İl Yönetimi ile Oslo Kültür Tarihi Müzesi'nin ortak programı Secrets of the Ice, yani Buzun Sırları yürütüyor.

En eski buluntu, ahşap şaftıyla birlikte bulunan arduvaz taşından bir ok ucu. Taş Devri'ne ait bu okun 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Tatlı su midyesinin kabuğundan yapılmış, yaklaşık 3 bin 600 yıllık bir ok ucu da dikkat çekiyor. Ekip ayrıca yaklaşık 1 metre uzunluğunda, kemik uçlu ve 1.800 yıllık eksiksiz bir ok da buldu.

20 Yıl İçinde Tamamen Yok Olabilir

20 Yıl İçinde Tamamen Yok Olabilir

Buz, ahşap, deri ve kumaş gibi normalde kısa sürede çürüyen malzemeleri binlerce yıl koruyabiliyor. Aynı bölgede 2006'da bulunan ve 3 bin 300 yılı aşkın geçmişe sahip deri ayakkabı da bunun en bilinen örneklerinden.

Programın başındaki arkeolog Espen Finstad'a göre yakın zamana kadar bulunan eserlerin çoğu en fazla 2 bin yıllıktı. Şimdi en eski buz katmanları eridikçe Taş Devri'ne ait eserler gün yüzüne çıkıyor.

Ancak bu, ekip için iyi bir haber değil. Finstad, 'Bir zamanlar büyük buz yamaçlarının olduğu yerde artık sadece küçük parçalar kaldı. Bu acımasız' diyor. Arkeologlara göre eser barındıran buz yamaçlarının çoğu 20 yıl içinde tamamen yok olabilir.

Buluntuların bir kısmı şimdilik Lom'daki Norveç Dağ Merkezi'nde soğutmalı bir vitrinde sergileniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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