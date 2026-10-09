Buzullar Eridi, Taş Devri Ortaya Çıktı: Dağdan 6 Bin Yıllık Buluntular Keşfedildi

Buluntular, Oslo'nun yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındaki Kvitingskjølen dağı çevresinde, Langfonne, Storfonne ve Handklefonne adlı buz yamaçlarından çıkarıldı. Kazıları, Innlandet İl Yönetimi ile Oslo Kültür Tarihi Müzesi'nin ortak programı Secrets of the Ice, yani Buzun Sırları yürütüyor.

En eski buluntu, ahşap şaftıyla birlikte bulunan arduvaz taşından bir ok ucu. Taş Devri'ne ait bu okun 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Tatlı su midyesinin kabuğundan yapılmış, yaklaşık 3 bin 600 yıllık bir ok ucu da dikkat çekiyor. Ekip ayrıca yaklaşık 1 metre uzunluğunda, kemik uçlu ve 1.800 yıllık eksiksiz bir ok da buldu.