Buzullar Eridi, Taş Devri Ortaya Çıktı: Dağdan 6 Bin Yıllık Buluntular Keşfedildi
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Norveç'in Jotunheimen dağlarında eriyen buz, arkeologlara bu yıl tam 48 tane tarih öncesi buluntu bıraktı. Buluntulardan en eskisinin 5 bin ila 6 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar ise bu buluntuların heyecan verici olduğu kadar endişe verici olduğunu söylüyor!
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En Eski Ok Taş Devri'nden
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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