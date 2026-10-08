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IMDb'ye Göre Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi Türk Komedi Filmleri

IMDb'ye Göre Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi Türk Komedi Filmleri

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 15:06
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Komedi filmleri, insanların kafasını dağıtan ve keyif veren bir yapıya sahiptir. Özellikle yerli komedi filmleri hepimizin izlemekten en keyif aldığı yapımlar arasındadır diyebiliriz. Onedio olarak biz de sizler için kafanızı dağıtarak modunuzu yükseltebilecek en iyi yerli komedi filmlerini güncel IMDb puanlarına göre sıraladık. G.O.R.A ve Vizontele gibi klasiklerin yanına Yan Yana, Başka Bir Sen ve D.I.S.C.O. gibi yeni yapımları da ekledik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Her Şey Güzel Olacak (1998)

1. Her Şey Güzel Olacak (1998)

IMDb: 8,1

Özet: Altan ile Nuri, birbirlerinden kopmuş ve üç yıldır görüşmeyen iki kardeştir. Bu iki kardeş, Nuri'nin karıştığı bir kavga sırasında tesadüf eseri karşılaşır. Bu sürpriz karşılaşmadan sonra, birbirinden tamamen ters karaktere sahip olan iki kardeş, başlarına alacakları belalar nedeniyle güneye kaçmak zorunda kalacaklardır. 

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci

Yönetmen: Ömer Vargı

2. G.O.R.A (2004)

2. G.O.R.A (2004)

IMDb: 8,0

Özet: Bir kasabada geçimini halı satarak kazanan Arif, kurnaz bir adamdır. Hatta öyle ki genelde kasaba halkı Arif'i üç kağıtçı olarak bilmektedir. Bir gün dükkanına uzaylıların gelerek onu kaçırması ile genç adam hiç bilmediği bir gezegene ayak basar. Bu gezegenden kendi yöntemleriyle kaçmaya çalışan Arif'in, daha önce hiç görmediği bir kadın olan Ceku'ya aşık olması ise kaçınılmazdır.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

3. Vizontele (2001)

3. Vizontele (2001)

IMDb: 8,0

Özet: Herkesin büyük ilgi ile takip ettiği yazlık sineması olan bir kasabada yaşayan Emin, herkesçe sevilen iyi kalpli bir adamdır. Televizyonun yeni yeni evlere girdiği bu dönemde, insanlar büyük bir heyecanla beklemektedir. Emin de aynı bu insanlar gibi kasabaya gelecek olan televizyonun nasıl bir şey olduğunu ve mekaniğinin nasıl çalıştığını anlamak istemektedir Televizyonun kasabaya gelişi beraberinde birçok olaya şahitlik ettirecektir.  

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak

4. Aile Arasında (2017)

4. Aile Arasında (2017)

IMDb: 7,6

Özet: Fikret ve Solmaz, birbirinden habersiz iki insandır. 21 yıllık ilişkilerinin aynı gün bitmesi sonucunda komik bir tesadüf eseri karşılaşan ikilinin hayatı, birden değişiverir. Solmaz, Zeynep adında bir evlat sahibidir. Bir gün Zeynep'in Adanalı sevgilisi ile evlenmeye karar vermesi ile Fikret, kendini baba rolüne bürünmüş bir adam olarak bulur. Düğünün normalde aile arasında yapılacak bir nikah olması gerekirken, damadın ailesi geniş bir davetli listesine sahip büyük bir etkinlik istemektedir. Bu süreçte Solmaz ve Fikret, dünürleriyle anlaşıp sorunsuz bir şekilde düğünü halledebilecek midir?

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar

Yönetmen: Ozan Açıktan

5. Ölümlü Dünya (2018)

5. Ölümlü Dünya (2018)

IMDb: 7,6

Özet: 8 kişiden oluşan Mermer Ailesi, nesillerdir Haydarpaşa Garı'ndaki Tat Lokantası'nı işletmektedir. Dışarıdan kendi hallerinde ve sakin bir hayat yaşadığı düşünülse de bu insanlar, aslında katildir. Dünya çapında bir organizasyon için çalışan bu insanların bazı kuralları ihlal etmesi, ortalığın karışmasına neden olacaktır.

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Yönetmen: Ali Atay

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6. Organize İşler (2005)

6. Organize İşler (2005)

IMDb: 7,4

Özet: İstanbul'da yaşam süren masumlar ve suçlular, hayatları birbirine değmesine rağmen uyum içinde yaşamaktadırlar. Bu dünyada Süpermen kostümü giyerek para kazanmaya çalışan bir adam, günün birinde kendini suç dünyasının ortasında bulur. Kötülüklerle dolu bu yerde, masum bir kadına aşık olan bu adam, hayatta kalmak için çok çaba sarf etmelidir.

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

7. Hokkabaz (2006)

7. Hokkabaz (2006)

IMDb: 7,4

Özet: İskender adındaki genç adam, çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymaktadır. Hatta öyle ki, bu ilgi sihirbaz olduğunu iddia etmesine neden olmaktadır. Bu genç adamı destekleyen tek kişi ise yakın arkadaşı Maradona'dır. Maradona dışındaki herkes onu küçümseyerek hokkabaz olduğunu belirten cümleler kurmaktadır. İskender'in babası Sait bile oğlunun yaptığı işten utanarak onu desteklememektedir. Ancak günün birinde İskender ve Maradona, turneye çıkmak zorunda kalacak ve yanlarında Sait'i de almaktan başka çare bulamayacaklardır.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin

Yönetmen: Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı

8. Neredesin Firuze (2004)

8. Neredesin Firuze (2004)

IMDb: 7,4

Özet:  Eskilerin vazgeçilmezi CD ve Kaset döneminin yavaş yavaş bitmeye başladığının sinyallerinin gelmeye başladığı dönemde geçen film, ne yapsalar da bir türlü müzik piyasasında başarılı olamayıp ve kaçınılmaz şekilde borç batağına düşen Hayri ve Osman'ın hikayesini anlatır. İkili borçlarından kurtulmak amacıyla Sansar adında bir menajerin önerisiyle, Almanya'da yaşayan Ferhat adında bir genç yeteneğe ulaşmaya çalışırlar. Ferhat'ın sesini telefonda dinledikten sonra, bir an önce onu ülkeye getirtip kazanacakları parayla borçlarını ödemenin planını yaparlar. Ferhat ülkeye geldikten sonra onu çok beğenen ve yatırım yapmak istediğini söyleyen Firuze adında bir kadın ortaya çıkar...

Oyuncular: Cem Özer, Haluk Bilginer, Ruhi Sarı

Yönetmen: Ezel Akay

9. A.R.O.G (2008)

9. A.R.O.G (2008)

IMDb: 7,4

Özet: Gora filminin devamı niteliğinde olan Arog'da, baş karakterimiz halı satıcısı Arif, ilk filmde gittiği Gora gezegenindeki icraatleri yüzünden edindiği düşmanı (Komutan Logar) tarafından bir zaman makinesiyle tam 1 milyon yıl geriye, Yontma Taş Devri'ne ışınlanır. Medeniyetten oldukça uzak olan halkla kaynaşmak Arif için pek de zor bir durum olmayacaktır. Arif'in gelmesiyle birlikte insanlar bazı teknolojik aletlerle de erkenden tanışmış olurlar. Arif orada bir sürü dostluk edinse de hala en büyük isteği günümüze dönüp hamile karısı Ceku'ya kavuşmaktır. Bunun için de birçok zorlu süreçten geçecektir.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Charles Carroll

Yönetmen: Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı

10. Yahşi Batı (2009)

10. Yahşi Batı (2009)

IMDb: 7,4

Özet: 1800'lü yıllarda iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey, padişah tarafından özel bir görevlendirmeyle Amerika'ya gönderilmiştir. Fakat ikilinin başına yaptıkları tren yolculuğunda istenmeyen bir olay gelmiştir. Yanlarında taşıdıkları değerli elması treni durduran haydutlara çaldırmışlardır. Sonrasında bu ikili, tekrar para kazanabilmek için dönemin yaygın işlerinden birine atılmak zorunda kalırlar. Bu iş kasabalarda aranan suçluları yakalayıp para ödülünü almaktır. Tabii ki ikili bu süreçte birçok macera yaşamak zorunda kalırlar.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

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11. Yan Yana (2025)

11. Yan Yana (2025)

IMDb: 7,4

Özet: Geçirdiği bir kaza sonucu felç kalan varlıklı bir adam, kendisine bakması için bambaşka bir dünyadan gelen bir bakıcı tutar. Yaşam tarzları, alışkanlıkları ve dünyaya bakışları birbirinden tamamen farklı olan bu iki adam ilk başta sürekli çatışır. Ancak bu beklenmedik birliktelik, zamanla ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir dostluğa dönüşür. Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in uyumu, filmi hem güldüren hem duygulandıran bir yolculuğa çevirir.

Oyuncular: Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, Hatice Aslan

Yönetmen: Mert Baykal

12. Pek Yakında (2014)

12. Pek Yakında (2014)

IMDb: 7,3

Özet: Zafer, geçimini korsan DVD'ler ile kazanmakta olan bir adamdır. Ancak karısı bu işten hiç memnun değildir ve bir gün aralarında ciddi bir konuşma yaşanır. Zafer eğer bu işlerden elini ayağını çekmezse, bu durum evliliğinin bitmesine neden olacaktır. Durumun ciddiyeti ile kendini bu işlerden çekerek figüranlık işine dönen bu adamın şimdi tek isteği, evliliğini ve ailesini geri kazanabilmektir. Sinemacı dostlarından oluşan bir ekip kuran Zafer, 1970'lerden beri çekilmemiş bir projeyi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. İsmi bile belirli olan bu filmdeki ekibin yeteneklerinin bir süre sonra takılmasıyla, eğlenceli bir maceraya kucak açmak zorunda kalacaklardır.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven

Yönetmen: Cem Yılmaz

13. Bana Masal Anlatma (2015)

13. Bana Masal Anlatma (2015)

IMDb: 7,3

Özet: Rıza, Suriçi semtinde yaşayan genç ve iyi kalpli bir adamdır. Geçimini dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan bu adam, mahalledeki herkes tarafından sevilmekte ve benimsenmektedir. Bir gün Ayperi adında bir kadın ile tanışması, doğru bildiği her şeyin değişmesine neden olacaktır.

Oyuncular: Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut

Yönetmen: Burak Aksak

14. Limonata (2015)

14. Limonata (2015)

IMDb: 7,3

Özet: Ölümcül bir hastalık nedeni ile yataklara düşen Suat, eski bir tır şoförüdür. Bu hasta adamın ölmeden önce tek arzusu, bir takım olaylar sonucunda terk edip hiç görmediği Selim adındaki ikinci çocuğuna kavuşup ondan helallik isteyebilmektir. Babasının isteği üzerine Sakip, elinde sadece kardeşinin ismi ve eski bir adres ile İstanbul yollarına düşer. Suat, hayata gözlerini yummadan dileğini gerçekleştirebilecek midir?

Oyuncular: Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryiğit

Yönetmen: Ali Atay

15. Çalgı Çengi (2011)

15. Çalgı Çengi (2011)

IMDb: 7,0

Özet: Salih ve Gürkan, müzisyen olan iki kuzendir. Geçimlerini organizatörlerinin kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle sağlayan ikili, yine bir gün iş almışlardır. Düğün günü performans sergilemeye giden ikili, kendilerini hiç beklemedikleri bir yerin içinde buluverir. Düğün sahibi, bu müzisyenler için kömürlüğü uygun görmüştür. Kuzenler olacaklardan habersiz performanslarını sergilemeyi beklerken buraya iki mafya üyesi tarafından rehin alınan bir bankanın güvenlik görevlisi getirilir. Salih ve Gürkan'ın şahit olduğu bu olay, hayatlarının kaymasına neden olacaktır.

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Erdal Tosun

Yönetmen: Selçuk Aydemir

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16. Aykut Enişte (2019)

16. Aykut Enişte (2019)

IMDb: 7,0

Özet: Genç ve yalnız bir adam olan Aykut, bir aile kurmanın hayalleri ile yaşamaktadır. Sevgilisi Nurhan'ın bu hayallerine ortak olmasını isteyen genç adam, hayallerine her gün bir adım daha yaklaşmaktadır. Ancak düğüne bir hafta kala, dükkanına giren hırsızın tüm birikimini çalmasıyla her şey alt üst olur. Aykut sadece birikimini kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda başına bir sürü iş de açılmıştır. Gülşah adında sigortadan gelen bir kadının Aykut'tan isteyeceği bir iyilik, herkesin hayatının değişmesine neden olacaktır. Aykut artık, iki ailenin birden damadı olmuştur. Talihsiz adam, bu durumun içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli

Yönetmen: Onur Bilgetay

17. Eyvah Eyvah (2010)

17. Eyvah Eyvah (2010)

IMDb: 7,0

Özet:  En büyük tutkusu klarnet çalmak olan Hüseyin, iyi kalpli ve dürüst bir adamdır. Çanakkale'deki Geyikli Belediyesinde anneannesi ve dedesiyle yaşamını sürdüren genç müzisyeni aynı zamanda Müjgan adındaki bir kadına aşıktır. Hemşirelik yapan kadın, kasabanın sağlık ocağında görevlidir. Müzik ve Müjgan'la geçirdiği hayatı mutlu mesut yaşayan Hüseyin, bir gün aniden gelişen bir nedenle yolculuğa çıkması gerekir. Çıktığı bu yolculuk, sadece Hüseyin'in değil herkesin hayatını büyük bir ölçüde değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yaparak geçimini sağlayan hiç tanımadığı Firuzan adındaki bir kadının bile!

Oyuncular: Demet Akbağ, Ata Demirer, Şehsuvar Aktaş

Yönetmen: Hakan Algül

18. Başka Bir Sen (2025)

18. Başka Bir Sen (2025)

IMDb: 7,0

Özet: Mümtaz ve Derya, hiç beklemedikleri bir şekilde her gün başka birinin bedeninde uyanmaya mahkum olur. Her sabah farklı bir hayatın içine düşen ikili, bir yandan bu tuhaf döngüden kurtulmanın yolunu arar, bir yandan da birbirlerini bulmaya çalışır. Girdikleri her beden, başlarına yeni ve komik dertler açar. Romantik komediyi fantastik bir fikirle buluşturan film, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ikilisinin imzasını taşır.

Oyuncular: Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

19. Düğün Dernek (2013)

19. Düğün Dernek (2013)

IMDb: 6,9

Özet: İsmail, Sivas'ın Esenyurt adlı bir köyünde yaşamakta olan bir adamdır. Bir gün yurt dışındaki oğlu Tarık'ın gelişi, tüm aileyi sevindirir. Tarık'ın geliş nedeni memleket hasreti gibi görünse de asıl amacı çok farklıdır. Bu genç adam görevli olarak çalıştığı yerde, Monica adında bir kıza aşık olmuştur ve aynı ülkede yaşayarak çalışmalarının tek yolu ise evlenmektir. İsmail ise onayını isteyen oğlunu, düğün olmadan hiçbir şekilde evlendirmeyeceği konusunda kararlıdır. Telaşlanan aile, hazırlıksız yakalanmıştır ve Tüpçü Fikret, Çetin ve Saffet adındaki köy öğretmeni ile birlikte düğün hazırlıkları içerisine girer. Birçok sorunun ardından her şey ayarlanmış gibi görünse de esas sorun, düğün gecesi ortaya çıkacaktır. Tüpçü Fikret ve Çetin'in başı büyük beladadır.

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin

Yönetmen: Selçuk Aydemir

20. Kara Bela (2015)

20. Kara Bela (2015)

IMDb: 6,7

Özet: Kudret, hayatını bir düzene oturtmuş ve bununla yaşamaya alışmış bir adamdır. Bir gün yaşadığı sürpriz bir olay, tüm düzeninin tepetaklak olmasına neden olur. Olaylar üzerine arabasına atlayarak Antep'in yolunu tutan bu adamın başına yolculuk boyunca birçok şey gelmiştir. Yolculuk sonunda dostluğun önemini keşfedecek olan Kudret, aynı zamanda hayatın keyifli yönlerine de şahitlik edecektir.

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil

Yönetmen: Burak Aksak

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21. Cinayet Süsü (2019)

21. Cinayet Süsü (2019)

IMDb: 6,7

Özet: Bir cinayet büro ekibi, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışmaktadır. İlginç bir vaka ile karşı karşıya olan bu ekip, art arda işlenen olayları incelemekte ancak hiçbir delil veya ipucuna rastlayamamaktadırlar. Git gide artan cinayetlerin failini bulamayan ekip, basında büyük bir yankı oluşturarak baskı altında kalır. Bu sırada suç uzmanı olarak bilinen Dizdar Koşu'yu bu ekiple çalışması adına atayan Emniyet Genel Müdürü de artık bir sonuç beklemektedir. Üzerlerindeki baskıdan dolayı olayları hızlıca çözmeye çalışan ekip, katilleri pes ettirmenin bir yolunu bulabilecek midir?

Oyuncular: Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt

Yönetmen: Ali Atay

22. Gündüz Apollon Gece Athena (2025)

22. Gündüz Apollon Gece Athena (2025)

IMDb: 6,7

Özet: Defne, küçükken kendisini terk eden annesini bulmak için antik Akdeniz kenti Side'ye gider. Burada bir devrimci, bir rahibe ve birçok gizemli karakterle yolları kesişir. Gerçek ile doğaüstünün iç içe geçtiği bu kasabada, ona yol gösteren bu tuhaf insanların peşinden gider. Kara mizahı fantastik öğelerle harmanlayan film, sıra dışı bir kendini bulma hikâyesi anlatır.

Oyuncular: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer

Yönetmen: Emine Yıldırım

23. D.I.S.C.O. (2026)

23. D.I.S.C.O. (2026)

IMDb: 6,5

Özet: Görevden uzaklaştırılan bir casus, kafa dinlemek için tatile çıkar. Ancak bir kuaförün gerçek kimliğini öğrenmesiyle tatil planı altüst olur. Kuaför, sırrını saklaması karşılığında ondan yarım kalan görevini birlikte tamamlamayı ister. İşin içine bir de habersiz eşleri karışınca operasyon tam bir kaosa döner. Aksiyonla komediyi buluşturan film, Başka Bir Sen ekibinin yeni yapımıdır.

Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

24. Bugün Güzel (2025)

24. Bugün Güzel (2025)

IMDb: 5,5

Özet: Ali, milyonlarca insana hayatını dolu dolu yaşaması için ilham veren sevilen bir televizyon yüzüdür. Bir gün aldığı beklenmedik bir teşhis, tüm hayatını altüst eder. Yıllardır başkalarına verdiği tavsiyeleri bu kez kendisi uygulamak zorunda kalır. Hem güldüren hem düşündüren film, hayatın kıymetini sıcak bir dille hatırlatır.

Oyuncular: Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim

Yönetmen: Mali Ergin

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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