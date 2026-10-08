IMDb'ye Göre Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi Türk Komedi Filmleri

IMDb: 7,3

Özet: Zafer, geçimini korsan DVD'ler ile kazanmakta olan bir adamdır. Ancak karısı bu işten hiç memnun değildir ve bir gün aralarında ciddi bir konuşma yaşanır. Zafer eğer bu işlerden elini ayağını çekmezse, bu durum evliliğinin bitmesine neden olacaktır. Durumun ciddiyeti ile kendini bu işlerden çekerek figüranlık işine dönen bu adamın şimdi tek isteği, evliliğini ve ailesini geri kazanabilmektir. Sinemacı dostlarından oluşan bir ekip kuran Zafer, 1970'lerden beri çekilmemiş bir projeyi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. İsmi bile belirli olan bu filmdeki ekibin yeteneklerinin bir süre sonra takılmasıyla, eğlenceli bir maceraya kucak açmak zorunda kalacaklardır.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven

Yönetmen: Cem Yılmaz