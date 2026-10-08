IMDb'ye Göre Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi Türk Komedi Filmleri
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Komedi filmleri, insanların kafasını dağıtan ve keyif veren bir yapıya sahiptir. Özellikle yerli komedi filmleri hepimizin izlemekten en keyif aldığı yapımlar arasındadır diyebiliriz. Onedio olarak biz de sizler için kafanızı dağıtarak modunuzu yükseltebilecek en iyi yerli komedi filmlerini güncel IMDb puanlarına göre sıraladık. G.O.R.A ve Vizontele gibi klasiklerin yanına Yan Yana, Başka Bir Sen ve D.I.S.C.O. gibi yeni yapımları da ekledik.
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1. Her Şey Güzel Olacak (1998)
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2. G.O.R.A (2004)
3. Vizontele (2001)
4. Aile Arasında (2017)
5. Ölümlü Dünya (2018)
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6. Organize İşler (2005)
7. Hokkabaz (2006)
8. Neredesin Firuze (2004)
9. A.R.O.G (2008)
10. Yahşi Batı (2009)
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11. Yan Yana (2025)
12. Pek Yakında (2014)
13. Bana Masal Anlatma (2015)
14. Limonata (2015)
15. Çalgı Çengi (2011)
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16. Aykut Enişte (2019)
17. Eyvah Eyvah (2010)
18. Başka Bir Sen (2025)
19. Düğün Dernek (2013)
20. Kara Bela (2015)
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21. Cinayet Süsü (2019)
22. Gündüz Apollon Gece Athena (2025)
23. D.I.S.C.O. (2026)
24. Bugün Güzel (2025)
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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