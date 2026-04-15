Caz Müzik Nasıl Dinlenir? Her Şeyi Anlatıyoruz!

Cazda her enstrüman aslında birer konuşmacıdır. Piyano bir şey söyler, saksafon ona cevap verir, davul ise araya girip şaka yapar. Bu enstrümantal diyaloğu bir akşam yemeği masasındaki koyu bir sohbet gibi dinlediğinde taşlar yerine oturur. O yüzden bir parça dinlerken sanki sohbet dinliyormuşsun gibi odaklanmalısın.