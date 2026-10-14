Casper Nirvana X100 mü S100 mü? Tüm Detaylarıyla İnceledik!

Günlük ve ofis kullanımı için Casper Nirvana X100 mü, S100 mü daha uygun?

Günlük ve ofis kullanımı için iki model de uygun; Casper Nirvana X100 belge hazırlama, sunum düzenleme, internette araştırma ve ofis uygulamaları gibi işler için tasarlanmış hafif bir iş bilgisayarı, Nirvana S100 ise Intel H serisi işlemcisiyle çoklu görevde daha fazla güç isteyenlere hitap ediyor.

Nirvana X100'ün ofis kozu Ethernet portu. RJ45 girişi sayesinde ofiste kablolu internete doğrudan bağlanabiliyorsun; Nirvana S100'de bu port bulunmuyor.

RJ45 girişi sayesinde ofiste kablolu internete doğrudan bağlanabiliyorsun; Nirvana S100'de bu port bulunmuyor. Nirvana S100'ün ofis kozu aydınlatmalı klavye. 3 kademeli klavye ışığı, loş ortamda yazarken işini kolaylaştırıyor.

3 kademeli klavye ışığı, loş ortamda yazarken işini kolaylaştırıyor. Online toplantılarda ikisi eşit. Hem X100 hem S100'de gürültü engelleyen 1 MP HD 720p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör var.

Hem X100 hem S100'de gürültü engelleyen 1 MP HD 720p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör var. İşletim sistemi seçimi sende. İki modeli de Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ya da FreeDOS olarak alabiliyorsun; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük: Çalışmak ve dizi-film izlemek için hangisi daha iyi?

Ekran boyutu ve parlaklıkta Casper Nirvana S100 bir adım önde: 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS paneli 300 nit parlaklık sunuyor. Casper'a göre S100'ün ekranı yüksek parlaklık ayarında güneş ışığı altında bile rahat kullanım imkânı veriyor. Nirvana X100 ise 15,6 inç FHD IPS ekran, 250 nit parlaklık ve Anti-Glare yüzeyle geliyor. Anti-Glare kaplama ekrandaki yansımaları azaltıyor, bu da özellikle uzun süreli kullanımda daha konforlu bir görüntü demek.

Kısacası iki model de Full HD çözünürlükte. Dizi-film keyfinde daha büyük ve parlak ekran istiyorsan S100, ofis ışığı altında saatlerce tablo ve belge başında kalacaksan yansımayı azaltan ekranıyla X100 mantıklı.

Hangisi daha hafif ve taşıması kolay?

Taşınabilirlikte Casper Nirvana X100 önde çünkü 1,5 kg ağırlığıyla S100'den 300 gram daha hafif. Kalınlıkta ise fark çok küçük: X100 18,6 mm, S100 18,3 mm. Her gün ofis, okul ve toplantı arasında mekik dokuyorsan çantada bu 300 gram hissediliyor. İki modelin ekranı da 180 dereceye kadar açılabiliyor; bu da toplantıda ekranı karşındakiyle paylaşmayı kolaylaştırıyor.