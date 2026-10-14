Casper Nirvana X100 mü S100 mü? Tüm Detaylarıyla İnceledik!
Kısa cevap: Hafiflik diyorsan Nirvana X100, büyük ekran ve uzun pil diyorsan Nirvana S100
Ofis işleri ve dizi-film keyfi için ikisi de yeterli; fark ekranda ve çantada hissediliyor
Pil, yapay zekâ ve güvenlikte iki farklı yaklaşım: S100 kapasitede, X100 yeni nesil işlemcide güçlü
Bütçene göre seçim: 36 bine S100, 38-40 bine X100, 43-45 bine güçlü yapılandırmalar
Sıkça Sorulan Sorular
Çalışmak ve dizi-film izlemek için 36 bin lira civarında hangi laptop alınır?
36 bin TL civarındaki bütçe için Casper Nirvana S100 öne çıkıyor çünkü 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla 16 inç 16:10 FHD IPS ekran, 300 nit parlaklık, Dolby Audio destekli hoparlörler ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrünü bir arada sunuyor.
Yapay zekâ araçlarını rahat kullanabileceğim, taşıması kolay bir iş bilgisayarı hangisi?
Taşınabilirlik ve yapay zekâ birlikte önemliyse Casper Nirvana X100 iyi bir aday. 1,5 kg ağırlık, entegre NPU'lu Intel Core Series 3 işlemci, Microsoft Copilot desteği ve 32 GB'a kadar yükseltilebilen DDR5 RAM'i, iş takibi ve günlük operasyonlar için dengeli bir paket oluşturuyor.
Casper Nirvana X100 ve S100'ün RAM'i yükseltilebilir mi?
Evet. Casper Nirvana X100 tek SODIMM yuvasıyla 32 GB'a, Nirvana S100 iki SODIMM yuvasıyla 64 GB'a kadar DDR5 RAM destekliyor. X100'de tek yuva olduğu için yükseltme, mevcut modülün daha yüksek kapasiteli uyumlu bir modülle değiştirilmesiyle yapılıyor.
Casper Nirvana X100 ve S100'ün garanti süresi ne kadar?
Casper Nirvana X100 ve Nirvana S100'ün garanti süresi, cihazın fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay).
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana X100 ve S100, dahili ekran kartıyla gelen modeller. Bu yüzden önceliğin yüksek grafik gerektiren oyunlar ya da yoğun 3D ve video render işleriysa bu iki model doğru adres olmayabilir.
Nirvana X100: Ekran parlaklığı 250 nit; sık sık güneş altında, dış mekânda çalışıyorsan daha parlak ekranlı S100 daha rahat edebilir. Teknik özelliklerinde parmak izi okuyucu yer almıyor ve tek bellek yuvasıyla RAM desteği 32 GB'ta sınırlı.
Nirvana S100: 1,8 kg ağırlığıyla X100'den daha ağır; laptopunu her gün sırtında taşıyorsan bu fark hissedilebilir. Ethernet portu bulunmuyor, bu yüzden kablolu internete doğrudan bağlanmak istiyorsan bir adaptöre ihtiyaç duyabilirsin.
Sonuç: Casper Nirvana X100 mü, S100 mü?
Casper Nirvana X100 ve S100 aynı ailenin iki farklı karakteri. Nirvana X100; 1,5 kg ağırlığı, NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisi, Ethernet portu ve askeri standart testleriyle her gün yanında taşıyacağın hafif ve yapay zekâ odaklı bir iş bilgisayarı arayanlar için. Nirvana S100 ise 35.750 TL'den başlayan fiyatı, 16 inç 300 nit ekranı, 54,72 Whr bataryası, parmak izi okuyucusu ve alüminyum kasasıyla daha büyük ekran ve uzun pil isteyenlere hitap ediyor. Ekranı ve pili seçiyorsan S100, hafifliği ve yeni nesil yapay zekâ işlemcisini seçiyorsan X100 seni daha mutlu edecek.
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