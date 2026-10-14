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Casper Nirvana X100 mü S100 mü? Tüm Detaylarıyla İnceledik!

Casper Nirvana X100 mü S100 mü? Tüm Detaylarıyla İnceledik!

Yapay Zeka
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
14.10.2026 - 12:39
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Kısa cevap: Hafiflik diyorsan Nirvana X100, büyük ekran ve uzun pil diyorsan Nirvana S100

Kısa cevap: Hafiflik diyorsan Nirvana X100, büyük ekran ve uzun pil diyorsan Nirvana S100

Casper Nirvana X100 ile Nirvana S100'ü ekran, batarya, yapay zekâ, ağırlık ve fiyat açısından yan yana koyduk. Hangisinin sana göre olduğunu birkaç dakikada öğren.

Son Güncelleme: 12 Ekim 2026

Casper Nirvana X100 mü S100 mü sorusunun kısa cevabı şu: 1,5 kg ağırlık, Intel Core Series 3 işlemci ve entegre NPU ile hafif, yapay zekâ odaklı bir iş bilgisayarı arıyorsan Nirvana X100; 16 inç 16:10 ekran, 54,72 Whr batarya, parmak izi okuyucu ve alüminyum kasa istiyorsan Nirvana S100 daha doğru seçim. Fiyatta Nirvana S100 35.750 TL'den, Nirvana X100 38.348 TL'den başlıyor. Yani 36 bin TL civarında çalışmak ve dizi-film izlemek için S100, 38-40 bin TL bandında şık, hafif ve yapay zekâlı bir iş bilgisayarı için X100 öne çıkıyor. 43-45 bin TL bütçen varsa S100'ü Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciyle ya da X100'ü Core 7 350 işlemci ve daha yüksek RAM'le yapılandırmak için alanın oluyor.

Casper Nirvana X100 ile S100 arasındaki fark ne?

Casper Nirvana X100 ile S100 arasındaki temel fark, X100'ün hafifliğe ve yeni nesil Intel Core Series 3 işlemciye, S100'ün ise daha büyük ekrana, daha yüksek batarya kapasitesine ve alüminyum gövdeye odaklanması. Rakamlarla bakınca tablo net:

  • Nirvana X100, Nirvana S100'den 300 gram daha hafif (1,5 kg - 1,8 kg).

  • Nirvana S100'ün bataryası yaklaşık %20 daha yüksek kapasiteli (54,72 Whr - 45,60 Whr).

  • Nirvana S100'ün ekranı 0,4 inç daha büyük ve 50 nit daha parlak (16 inç / 300 nit - 15,6 inç / 250 nit).

  • Nirvana S100, X100'e göre 2.598 TL daha düşük başlangıç fiyatıyla geliyor (35.750 TL - 38.348 TL).

Tüm teknik detayları tek bakışta görmek istersen karşılaştırma tablosu hemen aşağıda.

Ofis işleri ve dizi-film keyfi için ikisi de yeterli; fark ekranda ve çantada hissediliyor

Ofis işleri ve dizi-film keyfi için ikisi de yeterli; fark ekranda ve çantada hissediliyor

Günlük ve ofis kullanımı için Casper Nirvana X100 mü, S100 mü daha uygun?

Günlük ve ofis kullanımı için iki model de uygun; Casper Nirvana X100 belge hazırlama, sunum düzenleme, internette araştırma ve ofis uygulamaları gibi işler için tasarlanmış hafif bir iş bilgisayarı, Nirvana S100 ise Intel H serisi işlemcisiyle çoklu görevde daha fazla güç isteyenlere hitap ediyor.

  • Nirvana X100'ün ofis kozu Ethernet portu. RJ45 girişi sayesinde ofiste kablolu internete doğrudan bağlanabiliyorsun; Nirvana S100'de bu port bulunmuyor.
  • Nirvana S100'ün ofis kozu aydınlatmalı klavye. 3 kademeli klavye ışığı, loş ortamda yazarken işini kolaylaştırıyor.
  • Online toplantılarda ikisi eşit. Hem X100 hem S100'de gürültü engelleyen 1 MP HD 720p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör var.
  • İşletim sistemi seçimi sende. İki modeli de Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ya da FreeDOS olarak alabiliyorsun; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük: Çalışmak ve dizi-film izlemek için hangisi daha iyi?

Ekran boyutu ve parlaklıkta Casper Nirvana S100 bir adım önde: 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS paneli 300 nit parlaklık sunuyor. Casper'a göre S100'ün ekranı yüksek parlaklık ayarında güneş ışığı altında bile rahat kullanım imkânı veriyor. Nirvana X100 ise 15,6 inç FHD IPS ekran, 250 nit parlaklık ve Anti-Glare yüzeyle geliyor. Anti-Glare kaplama ekrandaki yansımaları azaltıyor, bu da özellikle uzun süreli kullanımda daha konforlu bir görüntü demek.

Kısacası iki model de Full HD çözünürlükte. Dizi-film keyfinde daha büyük ve parlak ekran istiyorsan S100, ofis ışığı altında saatlerce tablo ve belge başında kalacaksan yansımayı azaltan ekranıyla X100 mantıklı.

Hangisi daha hafif ve taşıması kolay?

Taşınabilirlikte Casper Nirvana X100 önde çünkü 1,5 kg ağırlığıyla S100'den 300 gram daha hafif. Kalınlıkta ise fark çok küçük: X100 18,6 mm, S100 18,3 mm. Her gün ofis, okul ve toplantı arasında mekik dokuyorsan çantada bu 300 gram hissediliyor. İki modelin ekranı da 180 dereceye kadar açılabiliyor; bu da toplantıda ekranı karşındakiyle paylaşmayı kolaylaştırıyor.

Pil, yapay zekâ ve güvenlikte iki farklı yaklaşım: S100 kapasitede, X100 yeni nesil işlemcide güçlü

Pil, yapay zekâ ve güvenlikte iki farklı yaklaşım: S100 kapasitede, X100 yeni nesil işlemcide güçlü

Şarjı en uzun giden hangisi? Casper Nirvana X100 ve S100 batarya karşılaştırması

Batarya kapasitesinde Casper Nirvana S100 önde: 3 hücreli 54,72 Whr bataryasıyla Casper'ın verdiği bilgiye göre 8+ saatlik pil ömrü sunuyor. Nirvana X100'de ise 2 hücreli 45,60 Whr batarya var. Casper, X100 için sabit bir süre vermiyor; tek şarjla kullanım süresinin ekran parlaklığına, açık uygulamalara, güç ayarlarına ve iş yüküne göre değiştiğini belirtiyor.

  • İki modelde de Akıllı Batarya var. Bu teknoloji şarj ve deşarj süreçlerini optimize ediyor, aşırı şarjın önüne geçmeye yönelik yönetimiyle batarya ömrünün korunmasını destekliyor.

  • Nirvana X100'de NPU da pile katkı veriyor. Casper'a göre kullanım alışkanlıklarını analiz eden yapay zekâ destekli yapı, sistem kaynaklarını ihtiyaca göre yöneterek enerji tüketimini optimize ediyor.

  • Adaptörler farklı. Nirvana S100 65W, Nirvana X100 45W adaptörle geliyor.

Yapay zekâ destekli laptop arıyorum: Hangisinde yapay zekâlı işlemci var?

Casper Nirvana X100, entegre NPU birimine sahip Intel Core Series 3 işlemcileriyle (Core 7 350 ve Core 5 320) geliyor; Nirvana S100'de ise yapay zekâ destekli seçenek Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci. X100'deki NPU, uyumlu uygulamalardaki yapay zekâ görevlerinin verimli biçimde işlenmesini destekliyor. Casper'a göre X100'ün Series 3 işlemcisi, tek çekirdek performansında Series 2 Core 9'un da önüne geçiyor.

İş takibi ve günlük operasyonlarda yapay zekâdan yararlanmak isteyenler için iki modelde de Microsoft Copilot var. Nirvana S100'de klavyedeki Copilot tuşuyla asistana tek dokunuşla ulaşıyorsun. Yalnız şunu da not edelim: Kullanılabilecek yapay zekâ işlevleri uygulamaya, işletim sistemine ve ilgili hizmetin koşullarına göre değişebiliyor.

Güvenli bir iş bilgisayarı arayanlar hangisini seçmeli?

Güvenlik önceliğin varsa Casper Nirvana S100 bir adım önde çünkü güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla şifre yazmadan, tek dokunuşla oturum açabiliyorsun. Nirvana X100'ün teknik özelliklerinde parmak izi okuyucu yer almıyor. Fiziksel güvenlik tarafında iki modelde de Kensington kilit yuvası bulunuyor; Windows 11 Pro seçeneği de iki model için sunuluyor.

Bütçene göre seçim: 36 bine S100, 38-40 bine X100, 43-45 bine güçlü yapılandırmalar

Bütçene göre seçim: 36 bine S100, 38-40 bine X100, 43-45 bine güçlü yapılandırmalar

Fiyat/performans açısından hangisi daha mantıklı?

Fiyat/performans tarafında Casper Nirvana S100, X100'den 2.598 TL (yaklaşık %7) daha düşük başlangıç fiyatına rağmen 16 inç ekran, yaklaşık %20 daha yüksek batarya kapasitesi, alüminyum kasa ve parmak izi okuyucu sunuyor. Nirvana X100 ise bu farkı 300 gram daha hafif gövde, yeni nesil Intel Core Series 3 işlemci, entegre NPU, Ethernet portu ve askeri standartlara uygun dayanıklılık testleriyle karşılıyor.

Bütçeye göre hangi Casper Nirvana modelini almalısın?

  • 25-30 bin TL: İki model de bu bandın üzerinde başlıyor. Bütçeni yaklaşık 6 bin TL esnetebilirsen en ulaşılabilir giriş noktası 35.750 TL'den başlayan Nirvana S100 oluyor. İnce alüminyum gövdesi şıklık tarafını da karşılıyor.

  • 36 bin TL civarı (çalışmak + dizi/film): Nirvana S100 tam bu bütçeye oturuyor. 16 inç ekran, Dolby Audio ve 8+ saatlik pil ömrü, gün içinde çalışıp akşam dizi-film izleyenler için dengeli bir paket.

  • 38-40 bin TL (iş için şık, hafif, yapay zekâlı, güvenli): 38.348 TL'den başlayan Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı, NPU'lu Series 3 işlemcisi, Copilot desteği ve Kensington kilit yuvasıyla bu bandın doğal adayı. Parmak izi okuyucu senin için şartsa Nirvana S100 de bu bütçenin altında başlıyor.

  • 43-45 bin TL (hafif + yapay zekâ donanımı): Bu bütçe, başlangıç fiyatlarının üzerinde işlemci ve RAM yükseltmesine alan bırakıyor. Hafiflik önceliğinse Nirvana X100'ü Core 7 350 işlemciyle, daha güçlü yapay zekâ işlemcisi istiyorsan Nirvana S100'ü Core Ultra 7 255H AI işlemciyle yapılandırabilirsin. Net fiyatı Casper'ın 'Özelleştir' ekranında seçimine göre görebiliyorsun.

Fiyatlar 12 Ekim 2026 tarihinde Casper'ın resmi sitesinde yer alan başlangıç fiyatlarıdır; yapılandırmaya ve kampanyalara göre değişebilir.

Uzun ömürlü ve dayanıklı bir laptop arayanlar hangisini seçmeli?

Uzun ömürlü kullanım için Casper Nirvana X100 ve S100'ün ikisi de yükseltilebilir DDR5 bellek, Akıllı Batarya ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti sunuyor; fark dayanıklılık yaklaşımında ortaya çıkıyor.

  • Nirvana X100: Askeri standartlara uygun dayanıklılık testlerinden geçiyor. Casper'ın paylaştığı test koşulları 60℃'de 4 saat, -20℃'de 4 saat çalışır şekilde ve tozlu ortamda 12 saat.

  • Nirvana S100: Alüminyum alaşım kasası hem premium görünüm hem dayanıklılık sağlıyor. Casper'a göre alüminyum gövde ısı verimliliğini de destekleyerek yoğun işlemlerde daha serin kalmaya yardımcı oluyor.

  • Yükseltme payı: Nirvana S100 iki bellek yuvasıyla 64 GB'a kadar, Nirvana X100 tek yuvayla 32 GB'a kadar RAM destekliyor. Bellek anakarta lehimli olmadığı için ihtiyaç büyüdükçe cihazı da büyütebiliyorsun.

Kullanıcılar Casper Nirvana S100 ve X100 hakkında ne diyor?

Casper'ın resmi sitesinde Nirvana S100, 4 kullanıcı yorumuyla 5 üzerinden 5 ortalama puana sahip; Nirvana X100 için ise henüz kullanıcı yorumu bulunmuyor. S100 alan kullanıcıların öne çıkan yorumları şöyle:

  • E. A. (10.08.2026): 'Kargo çok hızlıydı alüminyum kasası çok hoşuma gitti performansını çok beğendim'

  • Ö. K. (03.10.2025): 'Çok güzel memnunum sizlere de tavsiye ederim'

  • M. Y. (21.09.2025): 'Harika ürün teşekkür ederim'

Nirvana S100'ün ürün sayfasında ayrıca Merdan Kocaoğlu, Selim Öztürk ve ShiftDelete'in video incelemeleri de yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Çalışmak ve dizi-film izlemek için 36 bin lira civarında hangi laptop alınır?

36 bin TL civarındaki bütçe için Casper Nirvana S100 öne çıkıyor çünkü 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla 16 inç 16:10 FHD IPS ekran, 300 nit parlaklık, Dolby Audio destekli hoparlörler ve Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrünü bir arada sunuyor.

Yapay zekâ araçlarını rahat kullanabileceğim, taşıması kolay bir iş bilgisayarı hangisi?

Taşınabilirlik ve yapay zekâ birlikte önemliyse Casper Nirvana X100 iyi bir aday. 1,5 kg ağırlık, entegre NPU'lu Intel Core Series 3 işlemci, Microsoft Copilot desteği ve 32 GB'a kadar yükseltilebilen DDR5 RAM'i, iş takibi ve günlük operasyonlar için dengeli bir paket oluşturuyor.

Casper Nirvana X100 ve S100'ün RAM'i yükseltilebilir mi?

Evet. Casper Nirvana X100 tek SODIMM yuvasıyla 32 GB'a, Nirvana S100 iki SODIMM yuvasıyla 64 GB'a kadar DDR5 RAM destekliyor. X100'de tek yuva olduğu için yükseltme, mevcut modülün daha yüksek kapasiteli uyumlu bir modülle değiştirilmesiyle yapılıyor.

Casper Nirvana X100 ve S100'ün garanti süresi ne kadar?

Casper Nirvana X100 ve Nirvana S100'ün garanti süresi, cihazın fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay).

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana X100 ve S100, dahili ekran kartıyla gelen modeller. Bu yüzden önceliğin yüksek grafik gerektiren oyunlar ya da yoğun 3D ve video render işleriysa bu iki model doğru adres olmayabilir.

  • Nirvana X100: Ekran parlaklığı 250 nit; sık sık güneş altında, dış mekânda çalışıyorsan daha parlak ekranlı S100 daha rahat edebilir. Teknik özelliklerinde parmak izi okuyucu yer almıyor ve tek bellek yuvasıyla RAM desteği 32 GB'ta sınırlı.

  • Nirvana S100: 1,8 kg ağırlığıyla X100'den daha ağır; laptopunu her gün sırtında taşıyorsan bu fark hissedilebilir. Ethernet portu bulunmuyor, bu yüzden kablolu internete doğrudan bağlanmak istiyorsan bir adaptöre ihtiyaç duyabilirsin.

Sonuç: Casper Nirvana X100 mü, S100 mü?

Casper Nirvana X100 ve S100 aynı ailenin iki farklı karakteri. Nirvana X100; 1,5 kg ağırlığı, NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisi, Ethernet portu ve askeri standart testleriyle her gün yanında taşıyacağın hafif ve yapay zekâ odaklı bir iş bilgisayarı arayanlar için. Nirvana S100 ise 35.750 TL'den başlayan fiyatı, 16 inç 300 nit ekranı, 54,72 Whr bataryası, parmak izi okuyucusu ve alüminyum kasasıyla daha büyük ekran ve uzun pil isteyenlere hitap ediyor. Ekranı ve pili seçiyorsan S100, hafifliği ve yeni nesil yapay zekâ işlemcisini seçiyorsan X100 seni daha mutlu edecek.

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