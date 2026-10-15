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Casper Excalibur G870 Öğrenciler İçin Uygun mu?

Casper Excalibur G870 Öğrenciler İçin Uygun mu?

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
15.10.2026 - 17:13
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Hem derste hem yurtta oyunda kullanılacak tek bir laptop arayan öğrenciler için Casper Excalibur G870'in fiyatını, oyun gücünü, yükseltme seçeneklerini ve gerçek kullanıcı yorumlarını tek yerde topladık.

Son Güncelleme: 14 Ekim 2026

Casper Excalibur G870, hem oyun oynamak hem de okulda ve yurtta günlük işlerini aynı cihazla halletmek isteyen öğrenciler için fiyat/performans tarafında öne çıkan bir gaming laptop. 14 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde 53.847 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Dynamic Boost dahil 115W'a kadar TGP ile çalışan RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 64 GB'a kadar çıkabilen 2 RAM yuvasıyla geliyor. Casper'ın sitesindeki 37 kullanıcı yorumunun ortalaması 5 üzerinden 4,97. 50 bin TL civarı bütçesi olan ve yıllarca kullanacağı bir oyun bilgisayarı arayan öğrenciler için listeye eklenecek modellerden biri.

Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla yurttaki oyunu da okuldaki dersi de aynı çantaya sığdırıyor

Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla yurttaki oyunu da okuldaki dersi de aynı çantaya sığdırıyor

Casper Excalibur G870 öğrenciler için uygun mu?



Casper Excalibur G870, oyunu bırakmak istemeyen ama aynı bilgisayarla ödev, sunum, online ders ve araştırma işlerini de halletmek isteyen öğrenciler için uygun bir seçenek. Casper, G870'te 13. Nesil Intel Core i7 13620H ile Series 2 Intel Core 7 230H ve 240H işlemci seçeneklerini NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartlarıyla bir araya getiriyor. Akşam yurtta oyun, sabah kütüphanede ödev için iki ayrı cihaz almana gerek kalmıyor.



Yurtta oyun: Excalibur G870'in oyun tarafında neler var?



Excalibur G870'in oyun yükünü RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri çekiyor. Üçü de 8 GB GDDR7 bellekli ve Dynamic Boost 2.0 ile 115W TDP'de çalışıyor. 15.6 inç FHD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor, DLSS 4.5 desteği de var. MUX Switch ise ayrıca işe yarıyor, çünkü günlük işlerde dahili GPU ile enerji tasarrufu yapıp oyunda harici ekran kartını devreye alıyor.



Okulda ve kütüphanede: Excalibur G870 günlük kullanımda nasıl?



Günlük tarafta Excalibur G870; Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2, FHD 1080p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W hoparlörle online dersleri ve görüntülü görüşmeleri karşılıyor. Klavyedeki Copilot tuşu, ödev ve araştırma sırasında yapay zeka asistanına tek tuşla ulaşmanı sağlıyor. Yurtta kablolu internet varsa RJ45 Ethernet portu doğrudan işine yarar. 3 USB-A, 1 USB-C ve HDMI portu da mouse, flash bellek ve projeksiyon için yeterli bağlantı sunuyor.



Uzun oyun ve ödev maratonlarında Excalibur G870 ısınıyor mu?



Excalibur G870'in soğutması Casper'ın FrostFlux teknolojisine dayanıyor: 89 fan bıçağına sahip, 5400 RPM'de dönen 2 fan. Bu ikiz fan sistemi uzun kullanımda sıcaklığı düşük tutmak için tasarlanmış. Kullanıcı yorumlarında da benzer bir tablo var. Bir kullanıcı 5-6 saatlik kullanımda sıcaklığın yeterli seviyede kaldığını, bir diğeri de uzun süre oyun oynayıp ısınma sorunu yaşamadığını yazıyor.







Casper Excalibur G870 teknik özellikleri: öğrenci gözüyle özet


































ÖzellikCasper Excalibur G870Öğrenciye karşılığı
İşlemciIntel Core i7 13620H, Series 2 Intel Core 7 230H veya 240HÖdev, sunum, çoklu sekme ve oyun
Ekran kartıRTX 5050RTX 5060RTX 5070 8 GB GDDR7, 115W (Dynamic Boost 2.0). Ayrıca RTX 4050 ve RTX 3050 6 GB seçenekleriBütçeye göre oyun gücü seçimi
Ekran15.6' FHD IPS, 165 Hz, 3 ms, 250 nit, yansıma önleyiciAkıcı oyun, sınıf ışığında daha az yansıma
RAM8 GB'tan 64 GB'a, DDR4 veya DDR5 4800 MHz, 2 yuvaSonradan yükseltilebilir
Depolama500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a, M.2 PCIe 4.0 SSD, 2 yuvaOyun arşivi ve ders dosyaları için yer
Ağırlık / Kalınlık2,5 kg / 23,9 mm, alüminyum alaşım gövdeKampüs ile yurt arasında taşınabilir
Batarya / Adaptör61,53 Wh, 4 hücre / 180W adaptörUSB-C ile 100W'a kadar şarj desteği
Portlar3x USB 3.2 Type-A, 1x USB-C, HDMI, RJ45, mikrofonYurtta kablolu internet, sınıfta projeksiyon
BağlantıWi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2Kampüs ağı ve kablosuz kulaklık
İşletim sistemiWindows 11 Home, Windows 11 Pro veya FreeDOSİhtiyaca göre seçim
Garanti24 ay2 yıl üretici garantisi




Kaynak: casper.com.tr Excalibur G870 ürün sayfası, 14 Ekim 2026.


53.847 TL'den başlayan fiyatı ve 2 RAM, 2 SSD yuvasıyla Excalibur G870, bugünün bütçesine göre alınıp yarının ihtiyacına göre büyütülebiliyor

53.847 TL'den başlayan fiyatı ve 2 RAM, 2 SSD yuvasıyla Excalibur G870, bugünün bütçesine göre alınıp yarının ihtiyacına göre büyütülebiliyor

50 bin TL civarı bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?



Casper Excalibur G870, 50 bin TL civarı bütçeyle oyun bilgisayarı arayan öğrencilerin bakabileceği modellerden biri. 14 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde 56.090 TL yerine %4 indirimle 53.847 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bütçeyi biraz aşıyor ama anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği var. Son fiyat, seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre değişiyor.



Excalibur G870'i fiyat/performans açısından ne öne çıkarıyor?



Excalibur G870'in fiyat/performans tarafındaki en büyük kozu, satın almadan önce özelleştirilebilmesi. Casper'ın 'Özelleştir' seçeneğiyle işlemciyi, ekran kartını, RAM'i, SSD'yi ve işletim sistemini kendin seçiyorsun, böylece kullanmayacağın donanıma para vermiyorsun. İşletim sistemini kendin kuracaksan FreeDOS seçeneği de var. Kullanıcılar da en çok bu noktaya değiniyor: Yorumlarda 'Bu fiyata bu özellikler' ve 'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz' gibi ifadeler sık geçiyor.



Casper Excalibur G870 bir öğrenciyi 5 yıl idare eder mi?



Casper Excalibur G870'i uzun vadeli kullanım için mantıklı kılan şey yükseltmeye açık yapısı. 2 adet SODIMM yuvası 64 GB'a kadar DDR4 veya DDR5 belleği, 2 adet M.2 NVMe yuvası da ikinci bir SSD'yi destekliyor. Yani bugün daha düşük RAM ve SSD ile başlayıp ihtiyacın büyüdükçe kapasiteyi artırabilirsin. 5 yıl sonra oyunların ne isteyeceğini bugünden kesin bilmek mümkün değil ama G870'de en azından RAM ve depolama seninle birlikte büyüyebiliyor.



Excalibur G870'i uzun süre kullananlar ne diyor?



Casper Excalibur G870 yorumlarında uzun süreli kullanıma dair geri bildirimler var. Bir kullanıcı 'Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum' diyor. Bir diğeri de 2 yıldır kullandığı cihazda bugüne kadar sorun yaşamadığını, servis tarafında da problem olmadığını yazıyor. Cihaz 24 ay garantiyle geliyor ve Casper'ın yetkili servis noktalarından destek alınabiliyor.





Casper Excalibur G870 yükseltme seçenekleri






















BileşenSatın alırken seçeneklerYuva / Kapasite
RAM8, 12, 16, 24, 32, 48 veya 64 GB DDR5 4800 MHz; 8, 16, 32 veya 64 GB DDR42 SODIMM yuva, en fazla 64 GB
Depolama500 GB, 1 TB, 2 TB veya 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD (okuma 6400 MB/s'ye kadar)2 adet M.2 NVMe yuva
Ekran kartıRTX 5070, RTX 5060, RTX 5050 (8 GB GDDR7), RTX 4050, RTX 3050 (6 GB GDDR6)Özelleştir ekranında seçilir
İşlemciIntel Core i7 13620H, Series 2 Intel Core 7 230H, Series 2 Intel Core 7 240HÖzelleştir ekranında seçilir
İşletim sistemiWindows 11 Home, Windows 11 Pro, FreeDOSÖzelleştir ekranında seçilir




İpucu: RAM ve SSD sonradan artırılabiliyor; işlemci ve ekran kartını ise satın alırken seçiyorsun. Bu yüzden bütçenin ağırlığını ekran kartı ve işlemciye vermek mantıklı.


37 kullanıcı yorumu, 5 üzerinden 4,97 puan: Excalibur G870 sahipleri en çok performanstan, fiyattan ve soğutmadan memnun

37 kullanıcı yorumu, 5 üzerinden 4,97 puan: Excalibur G870 sahipleri en çok performanstan, fiyattan ve soğutmadan memnun

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl? Kullananlar memnun mu?



Casper Excalibur G870'i kullananların büyük çoğunluğu memnun. Casper'ın sitesindeki 37 kullanıcı yorumunun ortalama puanı 5 üzerinden 4,97 (14 Ekim 2026). Yorumlarda en çok oyun performansı, fiyatına göre sunduğu donanım, soğutma ve uzun süreli sorunsuz kullanım öne çıkıyor. Az sayıda da olsa fan sesine değinen yorum da var. Yorumlar G870'in farklı dönemlerdeki donanımlarına ait; bazı kullanıcılar RTX 4060 gibi önceki seçeneklerden söz ediyor.



Oyun performansı hakkında ne diyorlar?





  • M.B. (Eylül 2026): 'Güncel oyunlarda bile yüksek performans alabiliyorum.'


  • K.K. (Eylül 2026): 'Bilgisayarı kullanırken performans sorunu yaşamadım.'


  • N.Ç. (Temmuz 2026): Oyun geliştirmek ve oynamak için kullandığını, soğutmanın iyi olduğunu ve fan sesinin aynı donanımdaki diğer bilgisayarlara göre sessiz kaldığını yazıyor.




Fiyat/performans hakkında ne diyorlar?





  • A.S.: 'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz aldığıma pişman etmedi tavsiye ederim.'


  • M.Ç.: 'Bu fiyata bu özellikler. Teşekkürler casper.'


  • E.E.: Özelleştirme seçeneklerini başarılı bulduğunu ve RAM tercihi için müşteri hizmetlerinden destek aldığını anlatıyor.




Soğutma ve fan sesi hakkında ne diyorlar?





  • K.Ç.: '5 6 saat kullanımda sıcaklığı yeterli seviyede.'


  • T.G.: Soğutmayı iyi bulduğunu ve oyunları akıcı oynattığını söylüyor; tek sıkıntı olarak fan sesini belirtiyor ama memnun olduğunu ekliyor.


  • H.T.: Soğutma performansını, kasa kalitesini ve tasarımı övüyor; ısınma sorunu yaşamadığını yazıyor.




Öğrencisi için alan aileler ne diyor?





  • E.S.: 'Oğlum için aldım. Beklentilerimizin üzerinde bir ürün.'


  • A.K.: 'Oğlum çok beğendi kısa sürede teslim edildi.'


Sıkça Sorulan Sorular



Casper Excalibur G870'e sonradan RAM veya SSD eklersem garanti bozulur mu?



Casper'ın açıklamasına göre RAM veya SSD'yi kendin değiştirdiğinde cihazda hasar oluşmamışsa Excalibur G870'in garantisi bozulmuyor. Ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil; orijinal parçalar ve cihazın kendisi garanti süresi boyunca Casper garantisi altında kalıyor. Casper, değişiklik öncesinde yetkili servise danışmanı öneriyor.



Casper Excalibur G870 USB-C ile şarj edilebilir mi?



Evet. Excalibur G870'deki tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C port, 100W'a kadar şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkan adaptör ise 180W (20V 9A). Yani okulda yanında daha küçük bir USB-C şarj cihazı taşımak da bir seçenek.



Excalibur G870 işletim sistemi olmadan alınabilir mi?



Evet, Casper Excalibur G870 için FreeDOS seçeneği var; istersen Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro da seçebilirsin. İşletim sistemli modellerde Excalibur Control Center yüklü geliyor. FreeDOS seçenlerin ise işletim sistemini kurduktan sonra Casper'ın destek sayfasından modele ait Control Center'ı indirmesi gerekiyor.



Casper Excalibur G870 ile oyun aboneliği geliyor mu?



Casper'ın ürün sayfasına göre Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass üyeliği sunuluyor. Bu üyelik 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor; yeni bilgisayarla ilk ayda farklı oyunları denemek için güzel bir başlangıç.

Karar vermeden önce: Casper Excalibur G870 hangi öğrenciye tam oturuyor, kimin beklentisini karşılamayabilir?

Karar vermeden önce: Casper Excalibur G870 hangi öğrenciye tam oturuyor, kimin beklentisini karşılamayabilir?

Kimler İçin Uygun Değil?



Casper Excalibur G870 güçlü bir öğrenci laptopu olsa da her ihtiyaca birebir uymayabilir:





  • Bütçesi 50 bin TL'nin kesin olarak altında kalanlar: Excalibur G870'in başlangıç fiyatı 14 Ekim 2026 itibarıyla 53.847 TL.


  • Çok hafif bir cihaz arayanlar: G870 2,5 kg ve 180W adaptörüyle birlikte taşınıyor. Her gün uzun yol yürüyecek, çantasını hafif tutmak isteyenler bunu hesaba katmalı.


  • Renk doğruluğu kritik olan grafik ve fotoğraf öğrencileri: Ekran 165 Hz'lik akıcılık sunsa da %45 renk doygunluğu ve 250 nit parlaklıkta. Renk hassas işler için harici bir monitör düşünülebilir.


  • Gün boyu prizden uzak kalacak olanlar: Casper'ın sayfasında 61,53 Wh batarya bilgisi var ama saat cinsinden pil süresi paylaşılmıyor. Prizsiz uzun ders günlerin varsa bunu satın almadan önce sorman iyi olur.


  • Çok sessiz ortamda yoğun yük altında çalışacaklar: Yorumların çoğu soğutmadan memnun olsa da fan sesinden söz eden kullanıcı da var.




Sonuç: Öğrenciysen Casper Excalibur G870 alınır mı?



Hem oyun oynayıp hem okulda ve yurtta kullanacağın tek bir bilgisayar arıyorsan Casper Excalibur G870 kısa listende olmalı. 53.847 TL'den başlayan fiyatı, Dynamic Boost dahil 115W'a kadar TGP'lık RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 64 GB'a kadar çıkan RAM desteğiyle G870, oyun ile ders arasında denge kurmak isteyen öğrenciye hitap ediyor. 37 kullanıcı yorumunun 5 üzerinden 4,97 ortalaması da kullananların memnun olduğunu gösteriyor.





  • Ağırlıklı ders, akşamları oyun diyorsan: Bütçeni işlemci ve ekran kartına ayır; RAM ve SSD'yi gerektiğinde sonradan artırabilirsin.


  • Oyunun yanında render ve tasarım işlerin de olacaksa: Casper'ın sayfasındaki incelemelerden birinde Mert Bayantemur, RTX 5070'li G870 ile oyunların yanında render ve tasarım işlerinin de zorlanmadan yapılabileceğini söylüyor.


  • Yıllarca kullanmayı planlıyorsan: 2 RAM ve 2 SSD yuvası, 24 ay garanti ve servis ağı uzun vadede işini kolaylaştırır.


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