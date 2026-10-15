Casper Excalibur G870 Öğrenciler İçin Uygun mu?

Casper Excalibur G870 öğrenciler için uygun mu?

Casper Excalibur G870, oyunu bırakmak istemeyen ama aynı bilgisayarla ödev, sunum, online ders ve araştırma işlerini de halletmek isteyen öğrenciler için uygun bir seçenek. Casper, G870'te 13. Nesil Intel Core i7 13620H ile Series 2 Intel Core 7 230H ve 240H işlemci seçeneklerini NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartlarıyla bir araya getiriyor. Akşam yurtta oyun, sabah kütüphanede ödev için iki ayrı cihaz almana gerek kalmıyor.

Yurtta oyun: Excalibur G870'in oyun tarafında neler var?

Excalibur G870'in oyun yükünü RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri çekiyor. Üçü de 8 GB GDDR7 bellekli ve Dynamic Boost 2.0 ile 115W TDP'de çalışıyor. 15.6 inç FHD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor, DLSS 4.5 desteği de var. MUX Switch ise ayrıca işe yarıyor, çünkü günlük işlerde dahili GPU ile enerji tasarrufu yapıp oyunda harici ekran kartını devreye alıyor.

Okulda ve kütüphanede: Excalibur G870 günlük kullanımda nasıl?

Günlük tarafta Excalibur G870; Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2, FHD 1080p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W hoparlörle online dersleri ve görüntülü görüşmeleri karşılıyor. Klavyedeki Copilot tuşu, ödev ve araştırma sırasında yapay zeka asistanına tek tuşla ulaşmanı sağlıyor. Yurtta kablolu internet varsa RJ45 Ethernet portu doğrudan işine yarar. 3 USB-A, 1 USB-C ve HDMI portu da mouse, flash bellek ve projeksiyon için yeterli bağlantı sunuyor.

Uzun oyun ve ödev maratonlarında Excalibur G870 ısınıyor mu?

Excalibur G870'in soğutması Casper'ın FrostFlux teknolojisine dayanıyor: 89 fan bıçağına sahip, 5400 RPM'de dönen 2 fan. Bu ikiz fan sistemi uzun kullanımda sıcaklığı düşük tutmak için tasarlanmış. Kullanıcı yorumlarında da benzer bir tablo var. Bir kullanıcı 5-6 saatlik kullanımda sıcaklığın yeterli seviyede kaldığını, bir diğeri de uzun süre oyun oynayıp ısınma sorunu yaşamadığını yazıyor.