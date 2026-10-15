Casper Excalibur G870 Öğrenciler İçin Uygun mu?
Hem derste hem yurtta oyunda kullanılacak tek bir laptop arayan öğrenciler için Casper Excalibur G870'in fiyatını, oyun gücünü, yükseltme seçeneklerini ve gerçek kullanıcı yorumlarını tek yerde topladık.
Son Güncelleme: 14 Ekim 2026
Casper Excalibur G870, hem oyun oynamak hem de okulda ve yurtta günlük işlerini aynı cihazla halletmek isteyen öğrenciler için fiyat/performans tarafında öne çıkan bir gaming laptop. 14 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde 53.847 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Dynamic Boost dahil 115W'a kadar TGP ile çalışan RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 64 GB'a kadar çıkabilen 2 RAM yuvasıyla geliyor. Casper'ın sitesindeki 37 kullanıcı yorumunun ortalaması 5 üzerinden 4,97. 50 bin TL civarı bütçesi olan ve yıllarca kullanacağı bir oyun bilgisayarı arayan öğrenciler için listeye eklenecek modellerden biri.
Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla yurttaki oyunu da okuldaki dersi de aynı çantaya sığdırıyor
Casper Excalibur G870 öğrenciler için uygun mu?
Casper Excalibur G870, oyunu bırakmak istemeyen ama aynı bilgisayarla ödev, sunum, online ders ve araştırma işlerini de halletmek isteyen öğrenciler için uygun bir seçenek. Casper, G870'te 13. Nesil Intel Core i7 13620H ile Series 2 Intel Core 7 230H ve 240H işlemci seçeneklerini NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartlarıyla bir araya getiriyor. Akşam yurtta oyun, sabah kütüphanede ödev için iki ayrı cihaz almana gerek kalmıyor.
Yurtta oyun: Excalibur G870'in oyun tarafında neler var?
Excalibur G870'in oyun yükünü RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri çekiyor. Üçü de 8 GB GDDR7 bellekli ve Dynamic Boost 2.0 ile 115W TDP'de çalışıyor. 15.6 inç FHD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor, DLSS 4.5 desteği de var. MUX Switch ise ayrıca işe yarıyor, çünkü günlük işlerde dahili GPU ile enerji tasarrufu yapıp oyunda harici ekran kartını devreye alıyor.
Okulda ve kütüphanede: Excalibur G870 günlük kullanımda nasıl?
Günlük tarafta Excalibur G870; Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2, FHD 1080p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W hoparlörle online dersleri ve görüntülü görüşmeleri karşılıyor. Klavyedeki Copilot tuşu, ödev ve araştırma sırasında yapay zeka asistanına tek tuşla ulaşmanı sağlıyor. Yurtta kablolu internet varsa RJ45 Ethernet portu doğrudan işine yarar. 3 USB-A, 1 USB-C ve HDMI portu da mouse, flash bellek ve projeksiyon için yeterli bağlantı sunuyor.
Uzun oyun ve ödev maratonlarında Excalibur G870 ısınıyor mu?
Excalibur G870'in soğutması Casper'ın FrostFlux teknolojisine dayanıyor: 89 fan bıçağına sahip, 5400 RPM'de dönen 2 fan. Bu ikiz fan sistemi uzun kullanımda sıcaklığı düşük tutmak için tasarlanmış. Kullanıcı yorumlarında da benzer bir tablo var. Bir kullanıcı 5-6 saatlik kullanımda sıcaklığın yeterli seviyede kaldığını, bir diğeri de uzun süre oyun oynayıp ısınma sorunu yaşamadığını yazıyor.
|Özellik
|Casper Excalibur G870
|Öğrenciye karşılığı
|İşlemci
|Intel Core i7 13620H, Series 2 Intel Core 7 230H veya 240H
|Ödev, sunum, çoklu sekme ve oyun
|Ekran kartı
|RTX 5050RTX 5060RTX 5070 8 GB GDDR7, 115W (Dynamic Boost 2.0). Ayrıca RTX 4050 ve RTX 3050 6 GB seçenekleri
|Bütçeye göre oyun gücü seçimi
|Ekran
|15.6' FHD IPS, 165 Hz, 3 ms, 250 nit, yansıma önleyici
|Akıcı oyun, sınıf ışığında daha az yansıma
|RAM
|8 GB'tan 64 GB'a, DDR4 veya DDR5 4800 MHz, 2 yuva
|Sonradan yükseltilebilir
|Depolama
|500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a, M.2 PCIe 4.0 SSD, 2 yuva
|Oyun arşivi ve ders dosyaları için yer
|Ağırlık / Kalınlık
|2,5 kg / 23,9 mm, alüminyum alaşım gövde
|Kampüs ile yurt arasında taşınabilir
|Batarya / Adaptör
|61,53 Wh, 4 hücre / 180W adaptör
|USB-C ile 100W'a kadar şarj desteği
|Portlar
|3x USB 3.2 Type-A, 1x USB-C, HDMI, RJ45, mikrofon
|Yurtta kablolu internet, sınıfta projeksiyon
|Bağlantı
|Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2
|Kampüs ağı ve kablosuz kulaklık
|İşletim sistemi
|Windows 11 Home, Windows 11 Pro veya FreeDOS
|İhtiyaca göre seçim
|Garanti
|24 ay
|2 yıl üretici garantisi
53.847 TL'den başlayan fiyatı ve 2 RAM, 2 SSD yuvasıyla Excalibur G870, bugünün bütçesine göre alınıp yarının ihtiyacına göre büyütülebiliyor
50 bin TL civarı bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?
Casper Excalibur G870, 50 bin TL civarı bütçeyle oyun bilgisayarı arayan öğrencilerin bakabileceği modellerden biri. 14 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde 56.090 TL yerine %4 indirimle 53.847 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bütçeyi biraz aşıyor ama anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği var. Son fiyat, seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre değişiyor.
Excalibur G870'i fiyat/performans açısından ne öne çıkarıyor?
Excalibur G870'in fiyat/performans tarafındaki en büyük kozu, satın almadan önce özelleştirilebilmesi. Casper'ın 'Özelleştir' seçeneğiyle işlemciyi, ekran kartını, RAM'i, SSD'yi ve işletim sistemini kendin seçiyorsun, böylece kullanmayacağın donanıma para vermiyorsun. İşletim sistemini kendin kuracaksan FreeDOS seçeneği de var. Kullanıcılar da en çok bu noktaya değiniyor: Yorumlarda 'Bu fiyata bu özellikler' ve 'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz' gibi ifadeler sık geçiyor.
Casper Excalibur G870 bir öğrenciyi 5 yıl idare eder mi?
Casper Excalibur G870'i uzun vadeli kullanım için mantıklı kılan şey yükseltmeye açık yapısı. 2 adet SODIMM yuvası 64 GB'a kadar DDR4 veya DDR5 belleği, 2 adet M.2 NVMe yuvası da ikinci bir SSD'yi destekliyor. Yani bugün daha düşük RAM ve SSD ile başlayıp ihtiyacın büyüdükçe kapasiteyi artırabilirsin. 5 yıl sonra oyunların ne isteyeceğini bugünden kesin bilmek mümkün değil ama G870'de en azından RAM ve depolama seninle birlikte büyüyebiliyor.
Excalibur G870'i uzun süre kullananlar ne diyor?
Casper Excalibur G870 yorumlarında uzun süreli kullanıma dair geri bildirimler var. Bir kullanıcı 'Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum' diyor. Bir diğeri de 2 yıldır kullandığı cihazda bugüne kadar sorun yaşamadığını, servis tarafında da problem olmadığını yazıyor. Cihaz 24 ay garantiyle geliyor ve Casper'ın yetkili servis noktalarından destek alınabiliyor.
|Bileşen
|Satın alırken seçenekler
|Yuva / Kapasite
|RAM
|8, 12, 16, 24, 32, 48 veya 64 GB DDR5 4800 MHz; 8, 16, 32 veya 64 GB DDR4
|2 SODIMM yuva, en fazla 64 GB
|Depolama
|500 GB, 1 TB, 2 TB veya 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD (okuma 6400 MB/s'ye kadar)
|2 adet M.2 NVMe yuva
|Ekran kartı
|RTX 5070, RTX 5060, RTX 5050 (8 GB GDDR7), RTX 4050, RTX 3050 (6 GB GDDR6)
|Özelleştir ekranında seçilir
|İşlemci
|Intel Core i7 13620H, Series 2 Intel Core 7 230H, Series 2 Intel Core 7 240H
|Özelleştir ekranında seçilir
|İşletim sistemi
|Windows 11 Home, Windows 11 Pro, FreeDOS
|Özelleştir ekranında seçilir
37 kullanıcı yorumu, 5 üzerinden 4,97 puan: Excalibur G870 sahipleri en çok performanstan, fiyattan ve soğutmadan memnun
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Excalibur G870'e sonradan RAM veya SSD eklersem garanti bozulur mu?
Casper'ın açıklamasına göre RAM veya SSD'yi kendin değiştirdiğinde cihazda hasar oluşmamışsa Excalibur G870'in garantisi bozulmuyor. Ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil; orijinal parçalar ve cihazın kendisi garanti süresi boyunca Casper garantisi altında kalıyor. Casper, değişiklik öncesinde yetkili servise danışmanı öneriyor.
Casper Excalibur G870 USB-C ile şarj edilebilir mi?
Evet. Excalibur G870'deki tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C port, 100W'a kadar şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkan adaptör ise 180W (20V 9A). Yani okulda yanında daha küçük bir USB-C şarj cihazı taşımak da bir seçenek.
Excalibur G870 işletim sistemi olmadan alınabilir mi?
Evet, Casper Excalibur G870 için FreeDOS seçeneği var; istersen Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro da seçebilirsin. İşletim sistemli modellerde Excalibur Control Center yüklü geliyor. FreeDOS seçenlerin ise işletim sistemini kurduktan sonra Casper'ın destek sayfasından modele ait Control Center'ı indirmesi gerekiyor.
Casper Excalibur G870 ile oyun aboneliği geliyor mu?
Casper'ın ürün sayfasına göre Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass üyeliği sunuluyor. Bu üyelik 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor; yeni bilgisayarla ilk ayda farklı oyunları denemek için güzel bir başlangıç.
Karar vermeden önce: Casper Excalibur G870 hangi öğrenciye tam oturuyor, kimin beklentisini karşılamayabilir?
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