Cari Denge Nedir? Cari Dengeyi Sağlamak İçin Ne Yapılır?

Cari denge, bir ülkenin mal ve hizmet ticareti, gelirler ve transferler dengesinin toplamını ifade eder. Bu, bir ülkenin yurt dışından elde ettiği gelirler ile yurt dışına yaptığı harcamalar arasındaki farktır.

Cari denge, ekonomik sağlığın önemli göstergelerinden biridir ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomi için kritik öneme sahiptir.