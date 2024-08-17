Cari Denge Nedir? Cari Dengeyi Sağlamak İçin Ne Yapılır?
Cari Denge Nedir? Cari Dengeyi Sağlamak İçin Ne Yapılır?
Selamlar! Ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz kavramlardan biri olan cari denge, ülkelerin ekonomik sağlığına dair önemli ipuçları verir.
Peki cari denge nedir ve bu dengeyi sağlamak için neler yapılabilir? Gelin bu konuyu birlikte keşfedelim.
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Cari Denge Nedir?
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Cari Açık ve Cari Fazla
İhracatı Artırmak
İthalatı Azaltmak
Turizmi Desteklemek
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