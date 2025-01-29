Canlı Yayında Skandal Sözler: “Türkiye’nin En İyi Escortlarını Tanıyorum, İsteyene Ayarlarım”
Canlı Yayında Skandal Sözler: “Türkiye’nin En İyi Escortlarını Tanıyorum, İsteyene Ayarlarım”
Sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlarda yaşanan skandallar artarak devam ederken son görüntüler de yine olay yarattı. Bigo Live isimli uygulamada yayın yapan ANKA rumuzlu kişi Mynet İhbar Hattı'na gelen görüntülerde Türkiye'deki 'en iyi escortları' tanıdığını, isteyen kişiler için ayarlayacağını ifade etti. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bigo Live uygulamasında canlı yayın açan ANKA rumuzlu kullanıcının sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'deki 'en iyi escortların' arkadaşı olduğunu belirten kişinin o anlarda, "Ben sizin için onlarla konuşur ayarlarım." dediği duyuldu.
“En iyi escortlar arkadaşım, erkekler size ayarlarım bakın okunan ezan da şahit" diyerek Bigo Live isimli platformdan yayın açan ANKA rumuzlu kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İşte ANKA rumuzlu kişinin canlı yayında söyledikleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın