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Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Lezzetiyle Zirvelere Oynayan 10 Tatlı Tarifi

etiket Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Lezzetiyle Zirvelere Oynayan 10 Tatlı Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 19:01

Tatlı, hepimizin dayanamadığı yiyecekler arasında ilk sırada. Çünkü öyle tatlılar var ki yememek de yapmamak da çok ayıp. Haliyle bu muhteşem tatlı önerilerini, herkesin mutlaka en azından bir kez denemesi gerek.

Mutfağınızdan mis kokular çıkmasına hazırsanız, başlayalım! 😋

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1. Çikolatalı Cookie

1. Çikolatalı Cookie

Çikolatasız yapamayanlar için benzerleri arasından en iyi olan çikolatalı cookie tarifini bulduk. İşte herkesin favorisi olmaya aday olan o cookie tarifi!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Pişirme 

Malzemeler

  • 60 gr sütlü çikolata

  • 60 gr bitter çikolata

  • 160 gr un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gr tereyağı

  • 70 gr şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1. Öncelikle her iki çikolata çeşidini de iri iri parçalara ayırın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta harmanlayın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ve şekeri bir kaseye alıp el mikseri yardımıyla kabarana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha çırpın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağını ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Doğradığınız çikolataları da bu karışıma ekleyin. 

3. Hazırladığınız kurabiye hamurunu sekiz eşit top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika bekletikten sonra 7 cm'lik yuvarlaklar yapıp düzleştirin. 

4. Cihazı belirtilen ayarda ve modla başlatın ve cookieleriniz hazırlanana kadar bekleyin. 

Elinize sağlık! 🍪

2. Choco Lava Pasta

2. Choco Lava Pasta

Her yerinden aşk ve mutluluk akan bu pastaya kim hayır diyebilir ki?

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Sous vide

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata

  • 40 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 1 yumurta

  • 80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Önce un ile kabartma tozunu karıştırın ve ince bir elekten geçirerek derin bir kap içine alın. 

2.Bitter çikolatayı iri parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. Çikolatayı benmari usulü eritin. İçine sütü ekleyin ve eşit bir şekilde harmanlanana kadar karıştırın. Ardından eritilmiş karışımı ateşten alıp tereyağı küplerinin üzerine ekleyin ve tereyağları eriyene kadar güzelce karıştırın.

3. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

4. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip bir de böyle çırpın. 

5. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyun.

6. 7 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

Philips Airfryer'ın sezgisel ekranı sizi süreç boyunca yalnız bırakmayacak. İster dokunmatik ekran üzerinden isterseniz de telefonunuzdaki uygulama aracılığıyla içi akışkan, dışı kabarık lava keklerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Elinize sağlık! ❤️

3. Dondurmalı Donut

3. Dondurmalı Donut

Havalar ısınmaya başlamışken dondurmaya ve donuta yepyeni bir yorum katan bu tarifi de denemeniz gerek!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Dondurulmuş Gıda Pişirme

Malzemeler

  • 4 donutlar

  • 4 yemek kaşığı dondurma

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gr erimiş tereyağı

Yapılışı:

1.İlk önce bir bıçak yardımıyla her donutu bir tarafından yararak açın. İçini biraz genişletip 1 yemek kaşığı dondurma ile doldurun. Kenarlarını sütle fırçalayın ve bastırarak sıkıca kapatın. Sonra da bu şekilde dondurucuya kaldırıp 20 dakika kadar bekletin.

2. Ardından donutların her iki tarafına da fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Ardından bu şekilde sepetin içine alın ve 4 dakika, 200 derece pişirin.

3. Dondurmalı donutlar hazır olduğunda üzerini en sevdiğiniz malzemelerle süsleyip servis tabaklarına alın.

Afiyet olsun! 🍩

4. Kahveli Kek

4. Kahveli Kek

Kek ve tatlı denilince yanına hemen kahveyi demleyenlerdenseniz, bu tarife ekstra dikkat. Çünkü içindeki kahve taneleri, kek yerken ekstra aroma ve lezzet almanızı sağlayacak!

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler

  • 60 gr tereyağı

  • 220 gr bitter çikolata

  • 50 gr un

  • 1/2 .ay kaşığı kabartma tozu

  • 2 orta boy yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gr pudra şekeri

  • 25 ml espresso kahve

Yapılışı:

1.Tereyağını küp küp doğrayın. Tereyağını ve 150 gr doğranmış çikolatayı  benmari usulü eritin. Her şeyi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

2.Unu ve kabartma tozunu bir kaseye eleyerek alın. Başka bir kasede yumurta, süt ve toz şekeri kabarana kadar karıştırın.

Çırpılmış yumurta karışımını eritilmiş çikolataya ekleyin. Topaklanmayı önlemek için elenmiş unu azar azar ilave edin. Hamuru homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.

3. Hazırlanan karışımı, yağlanmış kaplara eşit şekilde pay edin. Üzerinde hava kabarcıkları kalmaması için her bir kabı tezgaha vurun.

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirdiğiniz kapları eklediğiniz 10 dakika 160 derecede pişirin.  

Cihazın XXL kapasitesi sayesinde 2 kg / 8,3L ölçülere kadar kekler hazırlayabilir ve tüm ailenize ziyafet sofraları hazırlayabilirsiniz. 

5. Kekler pişerken sosu hazırlayın. Espressoyu demleyin ve kalan çikolatayı ve kahveyi homojen hale gelecek şekilde düşük ateşte pişirin. Pişen keklerin üzerine bu sostan ekleyip afiyetle tüketin.

Enfes oldu! 😋

5. Muzlu Kek

5. Muzlu Kek

Biraz da fit bir şeyler yemek isterseniz, işte hiç suçluluk duymadan hazırlanabilecek leziz mi leziz bir öneri!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 muz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. İlk önce muzları çatalla ezin ve ardından üzerine tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın. 

2. Karışımı muffin kaplarına pay ettikten sonra ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. 

3. Belirtilen süre ve derecede pişirin.

Cihazın otomatik pişirme programları, entegre gıda termometresi ve Rapid Combi Air teknolojisi, her seferinde aynı mükemmel sonucu almanızı sağlar. Böylece her pişirmede aynı lezzeti elde edeceğinizden emin olabilir ve sevdikleriniz veya kendiniz için denenmiş tarifler hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun! 🤤

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6. Kayısılı Kek

6. Kayısılı Kek

Yazın sabırsızlıkla beklediğimiz meyvelerden olan kayısı, raflardaki yerini aldıktan sonra mis gibi kokan yumuşacık bu tarife de bir şans verseniz iyi olur!

Hazırlanma Süresi: 18 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Yavaş Pişirme

Malzemeler

  • 250 gr kurutulmuş kayısı

  • 1 limon

  • 60 gr badem

  • 40 gr antep fıstığı

  • 120 gr yumuşatılmış tereyağı

  • 150 gr şeker

  • 2 orta boy yumurta

  • 250 gr lor peyniri

  • 400 gr kavuzlu buğday unu

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 70 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1. Kuru kayısıları kesin, rendelenmiş limon ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla karıştırıp 10 dakika dinlendirin. Bu sırada bademleri ve Antep fıstıklarını bıçak yardımıyla ufalayın.

2.Tereyağı ve şekeri mikserle karıştırarak krema haline getirin. Ardından karışımın içine yumurtaları ekleyin ve homojen bir görünüm elde edene kadar çırpın.

3. Yumurta-şeker-tereyağı karışımına az yağlı lor, buğday unu, kabartma tozu ve bir tutam tuz ekleyip mikserle çırpın. 

4. Doğradığınız kayısı, fıstık ve bademleri de ekleyip karışımı hamur haline getirin. Kayısıları hamurun iç yüzeyine doğru bastırın, yüzeyde kalmaları pişme esnasında kararmalarına sebep olur. 

5. Temiz bir yüzeye un serpin, hamuru yoğurun ve oval bir şekil verin. Ardından bu şekilde Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine alıp belirtilen ayarda pişirin. 

XX'nin benzersiz hava teknolojisi sayesinde kekinizin içi yavaş yavaş ve mükemmel şekilde pişecek.

Afiyet olsun! 😘

7. Yaban Mersinli Muffin

7. Yaban Mersinli Muffin

Yaban mersini tatlılara enfes bir aroma katan meyvelerden biri. Bu meyveyi kullanarak şöyle basit fakat enfes bir muffin yapalım mı?

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 185°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler

  • 160 gr un

  • 250 ml süt

  • 25 gr bitkisel yağ

  • 2 gr tuz

  • 15 gr toz şeker

  • 8 gr kabartma tozu

  • 8 gr yumurta sarısı

  • 30 gr yumurta akı

  • 50 gr yaban mersini 

  • 5 gram akçaağaç şurubu

Yapılışı:

1.İlk önce bir kapta çırpma teli ile yumurta akını kabartın. Kabarttığınız yumurta akını bir kenara alıp farklı bir kapta yumurta sarısını ve toz şekerini çırpın. Ardından sıvılara geçin ve yağ ile sütü çırpın. Daha sonra kabartma tozu ve unu karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin.

2. Yumurta akı karışımı sönmeden diğer karşımın olduğu kaba alın. Hiç beyazlık görmeyene kadar kenarlarından alıp ortaya doğru güzelce karıştırın. Hazır olan harcı sürahiyeye aktarın ve muffin kalıplarını yarı yüksekliğe kadar harçla doldurun. Ardından en üste yaban mersinlerini ekleyin. 

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine muffin kaplarını alın ve 12 dakika, 185 derece pişirin. 

Afiyet olsun! 🧁

8. Susamlı Kurabiye

8. Susamlı Kurabiye

Susamlı kurabiye Türk mutfağının en geleneksel tariflerinden biri. Son derece lezzetli olan bu tarif, susam severlere gelsin!

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler

  • 100 ml su

  • 70 gr şeker

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 130 gr antep fıstığı 

  • 150 gr susam

  • 80 ml az ılık su

  • 1/2 çay kaşığı kuru maya

  • 150 gr şeker

  • 130 gr yumuşaltılmış tereyağı

  • 280 gr kavuzlu buğday unu

Yapılışı:

1.Bir tencereye su, şeker ve bal ekleyip kaynatarak başlayın. Karışımı 10 dakika kaynatın ve bu esnada birkaç kez karıştırın. Kaynadıktan sonra ateşten alarak soğumaya bırakın, ardından bir kaseye alın.

2. Bir mutfak robotuyla fıstıkları öğütün ve bunları da ayrı bir kaseye alın. Susamları bir tavada aromatik bir koku alana dek kavurun ve sonrasında ayrı bir tabağa aktarın. 

3. Küçük bir kapta ılık su ve kurutulmuş mayayı karıştırın. 5 dakika mayalanması için dinlendirin. Mutfak makinesiyle şekeri, yumuşatılmış tereyağını ve buğdayı karıştırın. Daha sonra maya suyunu içine ekleyip karıştırın. Bal şurubunu, susamları ve öğütülmüş Antep fıstığını hazır bulundurun. 

4. Hamuru küçük toplar halinde şekillendirin, ardından toplara elinizle basıp düzleştirin. Kurabiyelerin üzerini şurupla kaplayın ve ardından susama batırın. 

5.Bu şekilde Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin ve 7 dakika pişirin. 

Çıtır çıtır pişen kurabiyeleri afiyetle tüketin!😘

9. Şekerpare

9. Şekerpare

Şekerpare de geleneksel mutfağımızdaki enfes tatlılardan biri. Şeker ihtiyacını ondan daha iyi karşılayan başka bir tatlı olduğunu sanmıyoruz. Bu nedenle bekletmeden tarife geçelim!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler

  • 250 gr un

  • 65 gr pudra şekeri

  • 150 gr soğuk tereyağı

  • 40 gr yumurta

  • 25 gr irmik

  • 4 gr kabartma tozu

  • 10 gr portakal kabuğu

  • 250 gr su

  • 250 gr toz şeker

  • 15 ml limon suyu

  • 400 gram maskarpon

  • 50 gr krema

  • 10 gr rendelenmiş limon kabuğu

Yapılışı:

1. Öncelikle unu, pudra şekeri, kabartma tozu biraz kıtırlık vermesi için irmik ve en son tereyağını ekleyin. Deniz kumu kıvamına gelene kadar parçalayın. Hamur kıvamı elde etmek için bütün yumurtayı ve kabuklu rendelenmiş portakalları ilave edin.

2.Hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu sırada kremayı hazırlamaya başlayın. Mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini bir kapta homojen olana kadar çırpın. Sıkma torbasını kremayla doldurun ve katılaşması için biraz buzdolabına koyun.

3. Dinlenen hamuru dolaptan çıkarıp içinden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın. İçerisinde fındık koymak için tepesinde ufak bir çukur açın, ardından fındıkları çukurlara yerleştirin. Bu şekilde hazneye aldığınız şekerpareleri 25 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

4. Şekerpareler pişerken şerbet için eşit miktarda şeker ve suyu kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Yarım limon suyunu ekleyin. Pişen şekerparelerin üstüne kremayı ekleyin ve servis için süsleyin. 

Elinize sağlık! ✌️

10. Cevizli Armut

10. Cevizli Armut

Basit olmasına rağmen özellikle gün içinde sık sık gelen tatlı ihtiyacını bastıran bir bonus önerimiz daha var!

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 2 armut

  • 2 tutam öğütülmüş tarçın

  • 1 çay kaşığı bal

  • 40 gram ceviz

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. İlk olarak armutları ikiye kesin ve ortadaki çekirdeklerini çıkarıp atın. Armudun üzerine serpmek için cevizleri ezin.

2. Ezdiğiniz cevizi armutlara pay ettikten sonra üzerine bal ve tarçın dökün.

3. Bu şekilde Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak üstleri kızarana kadar pişirin. 

4. Armutlar kızarırken bal ve yoğurdu karıştırın. Armutlarınız piştikten sonra ballı karışımı süsleme için kullanın ve afiyetle tüketin.

İşte bu kadar basit! 🍐

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