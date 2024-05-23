Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Lezzetiyle Zirvelere Oynayan 10 Tatlı Tarifi

Kek ve tatlı denilince yanına hemen kahveyi demleyenlerdenseniz, bu tarife ekstra dikkat. Çünkü içindeki kahve taneleri, kek yerken ekstra aroma ve lezzet almanızı sağlayacak!
Hazırlanma Süresi: 25 dakika
Pişirme Süresi: 10 dakika
Pişirme Derecesi: 160°
Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme
Malzemeler
Yapılışı:
1.Tereyağını küp küp doğrayın. Tereyağını ve 150 gr doğranmış çikolatayı benmari usulü eritin. Her şeyi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
2.Unu ve kabartma tozunu bir kaseye eleyerek alın. Başka bir kasede yumurta, süt ve toz şekeri kabarana kadar karıştırın.
Çırpılmış yumurta karışımını eritilmiş çikolataya ekleyin. Topaklanmayı önlemek için elenmiş unu azar azar ilave edin. Hamuru homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.
3. Hazırlanan karışımı, yağlanmış kaplara eşit şekilde pay edin. Üzerinde hava kabarcıkları kalmaması için her bir kabı tezgaha vurun.
4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirdiğiniz kapları eklediğiniz 10 dakika 160 derecede pişirin.
Cihazın XXL kapasitesi sayesinde 2 kg / 8,3L ölçülere kadar kekler hazırlayabilir ve tüm ailenize ziyafet sofraları hazırlayabilirsiniz.
5. Kekler pişerken sosu hazırlayın. Espressoyu demleyin ve kalan çikolatayı ve kahveyi homojen hale gelecek şekilde düşük ateşte pişirin. Pişen keklerin üzerine bu sostan ekleyip afiyetle tüketin.
Enfes oldu! 😋
Yorum Yazın