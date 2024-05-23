Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Lezzetiyle Zirvelere Oynayan 10 Tatlı Tarifi

Çikolatasız yapamayanlar için benzerleri arasından en iyi olan çikolatalı cookie tarifini bulduk. İşte herkesin favorisi olmaya aday olan o cookie tarifi!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler

60 gr sütlü çikolata

60 gr bitter çikolata

160 gr un

2 tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

100 gr tereyağı

70 gr şeker

2 yemek kaşığı süt

40 gr file badem

Yapılışı:

1. Öncelikle her iki çikolata çeşidini de iri iri parçalara ayırın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta harmanlayın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ve şekeri bir kaseye alıp el mikseri yardımıyla kabarana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha çırpın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağını ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Doğradığınız çikolataları da bu karışıma ekleyin.

3. Hazırladığınız kurabiye hamurunu sekiz eşit top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika bekletikten sonra 7 cm'lik yuvarlaklar yapıp düzleştirin.

4. Cihazı belirtilen ayarda ve modla başlatın ve cookieleriniz hazırlanana kadar bekleyin.

Elinize sağlık! 🍪