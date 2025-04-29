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Candaş Tolga Işık’ın Konuğu Oldu: Şener Üşümezsoy İstanbul İçin İddiasını Sürdürdü

Candaş Tolga Işık’ın Konuğu Oldu: Şener Üşümezsoy İstanbul İçin İddiasını Sürdürdü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 21:33

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremi bilmesiyle en çok konuşulan uzmanlardan biri haline gelmişti.

Üşümezsoy, Ekol TV’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu ve yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul için deprem tehlikesinin geçtiği iddiasını yeniledi.

Üşümezsoy, kendisini “Ayağı Marmara Denizi’ne bile değmemiş” diye eleştiren diğer uzmanlar için ise “Ben buradan denize girsem Adalar’a kadar yüzerim” diye cevap verdi.

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İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

Depremin, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un uyardığı bölgede olması sonrasında vatandaşlar ünlü uzmanın ne diyeceğini merak ediyordu.

Candaş Tolga Işık’ın konuğu olan Şener Üşümezsoy, “Yıllarca birinci fay üzerinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem olabilir dedim. İşte o gerçekleşince 6,2'lik deprem fayın bir kısmını tüketti. Bölgede o fay üzerindeki tüm stres bitti.” diyerek İstanbul için deprem tehlikesinin geçtiğini söyledi.

Şener Üşümezsoy’un İstanbul açıklaması 👇

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kendisini bilimsel yayını olmadığı ve Marmara Denizi’nde incelemesi olmadığı için eleştirenlere de cevap verdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kendisini bilimsel yayını olmadığı ve Marmara Denizi’nde incelemesi olmadığı için eleştirenlere de cevap verdi.

Yazdığı 6 tane kitabın da bilimsel olduğunu söyleyen Şener Üşümezsoy, “Diğer uzmanların yıllardır söylediği şeyler palavra. İşte gördük hiçbiri doğru çıkmadı. Beni ayağı suya değmemiş diye eleştiriyorlar. Ben buradan denize girsem Adalar’a kadar yüzerim” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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