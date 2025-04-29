Candaş Tolga Işık’ın Konuğu Oldu: Şener Üşümezsoy İstanbul İçin İddiasını Sürdürdü

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremi bilmesiyle en çok konuşulan uzmanlardan biri haline gelmişti.

Üşümezsoy, Ekol TV’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu ve yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul için deprem tehlikesinin geçtiği iddiasını yeniledi.

Üşümezsoy, kendisini “Ayağı Marmara Denizi’ne bile değmemiş” diye eleştiren diğer uzmanlar için ise “Ben buradan denize girsem Adalar’a kadar yüzerim” diye cevap verdi.